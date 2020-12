Zdjęcia z wesela Jacka Socka wywołały burzę. "Samolubne, ignoranckie, brzydkie zachowanie"

Kibice skrytykowali Jacka Socka (253. ATP) za organizację ślubu w Karolinie Północnej. Niepokój fanów tenisisty wzbudziła duża liczba zarejestrowanych zakażeń koronawirusem w tym rejonie. Szczególną uwagę na nieodpowiedzialność Amerykanina zwrócił dziennikarz New York Times'a, Ben Rothenberg.

Rządy na całym świecie zastanawiają się, czy można ufać tenisistom, że zachowają się odpowiedzialnie w czasach pandemii (a szczególnie mężczyznom, naprawdę). Nie uwierzę, że zawodnik ATP publikującego zdjęcia z całkowicie pozbawionego dystansu ślubu pomoże w ich sprawie

- napisał w mediach społecznościowych Ben Rothenberg.

Jack Sock organizuje wesele w czasie pandemii. "To jest najlepsza drużyna!"

"Nie osiągnąłbym tego, co mam bez miłości i wsparcia was wszystkich. To jest najlepsza drużyna!" - podpisał zdjęcie z druhnami i drużbami amerykański tenisista. Część kibiców z kolei wyraziła swoje niezadowolenie pod zdjęciami: "Haniebne!", "Koronanana", "Dobra robota, ignoranccy klauni - zgaduję, że bar serwował wszystko, co możesz pić czyli Coronę (piwo)", "to niesamowite, jak niektórzy tenisiści mają wirusa w dupie", "samolubne, ignoranckie, brzydkie zachowanie".

Dodatkowy niepokój kibiców w kontekście obecności Jacka Socka wzbudza zbliżający się turniej Australian Open. Kwalifikacje mężczyzn odbędą się od 10 do 13 stycznia w Doha, stolicy Kataru. Craig Tiley, dyrektor wydarzenia potwierdził natomiast start turnieju 8 lutego, trzy tygodnie później niż zwykle - informuje "Yahoo! Sport".

W obecnej sytuacji zagraniczne media powołują się na wydarzenia z początku 2020 roku, gdy za swoje nieodpowiedzialne zachowanie skrytykowani zostali Alexander Zverev i Novak Djoković. Z tego powodu Serba wykluczono z turnieju charytatywnego. Niemiec z kolei został przyłapany na imprezowaniu.