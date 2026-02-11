Nie do wiary, co robili skoczkowie. Tajner wszystko ujawnił

Skoki narciarskie to taki sport, w którym długość bezsprzecznie ma znaczenie. Nie liczy się tylko długość skoku, ale też długość i szerokość kombinezonu, który pomaga daleki lot uzyskać. To dlatego świat skoków nieustannie goni za technologicznymi nowinkami. W zeszłym sezonie manipulacje przy kombinezonach odkrył dziennikarz Sport.pl Jakub Balcerski, a za powiększanie powierzchni strojów zawieszonych zostało kilku Norwegów. Z kolei na początku lutego "Bild" zasugerował, że skoczkowie mogą celowo powiększać swoje genitalia, aby uzyskać przewagę w powietrzu.

"Krocze to bardzo ważny element pomiaru"

"Penisgate" na razie poważną aferą nie jest. Tu - w przeciwieństwie do skandalu z norweskimi przeszywanymi strojami - nikogo za rękę nie złapano. Na razie to tylko podejrzenia. W obydwu przypadkach uwagę skupia się jednak na tej samej strefie zawodników - kroku. Norwegowie dostali kary, bo ingerowali w stroje. Wszywali w nie sznurki, pozbawiając kombinezonów elastyczności. Zwiększali jego powierzchnię, utwardzali. "Bild" zasugerował teraz, że przez wstrzykiwanie kwasu hialuronowego lub parafiny w genitalia - co miałoby optycznie powiększyć przyrodzenie – skoczek będzie miał możliwość korzystania z większego, a co za tym idzie - bardziej nośnego stroju.

Choć temat na początku wywoływał uśmiech, całkiem na poważnie zajął się nim serwis "The Athletic". Pytania o sprawę dostali na jednej z konferencji przedstawiciele Światowej Agencji Antydopingowej WADA. Dyrektor generalny Olivier Niggli zrobił wielkie oczy, przekazał, że nie zna się na tej dyscyplinie, nie wie co taki zabieg mógłby dawać skoczkom, ale oznajmił, że tematem się zajmie.

- Skoki są bardzo popularne w Polsce, więc mogę obiecać, że też przyjrzę się sprawie - obiecał prezydent WADA Witold Bańka. Sprawie przyjrzeliśmy się też my.

Jedno jest pewne: istnieje związek między długością stroju skoczków w kroku a długością lotu. Dobrze zdaje sobie z tego sprawę Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS). Ta nie tak dawno zmieniła sposób mierzenia skoczków. Ich stroje są teraz szyte na podstawie skanów 3D. Jednym z kluczowych parametrów jest tzw. pomiar kroku.

- Krocze to bardzo ważny element pomiaru kombinezonu. Każdy dodatkowy centymetr stroju robi różnicę - przyznaje były trener m.in Kacpra Tomasiaka Sławomir Hankus. - Podczas skanu 3D trzeba znaleźć punkt położony najniżej, aby wyznaczyć limity krojenia kombinezonu - im niżej jest ten punkt, tym lepiej dla zawodnika. Nie dziwi mnie więc, że skoczkowie mogą tam kombinować - opisuje gość Studia Cortina.

O co toczy się walka? Badania opublikowane w zeszłym roku w czasopiśmie naukowym "Frontiers" pokazały, że zmiana rozmiaru kombinezonu o centymetr dawała dodatkowe niemal 2,9 metra długości skoku! Pokusa do powiększania stroju zatem jest spora.

Skan skoczka w slipkach i przy lekarzu

Wspomniany skan 3D ciała skoczków robi się jednak tylko w slipkach mocno przylegających do ich ciała. Jak ocenia Hankus, trudno tam znaleźć przestrzeń na kombinowanie.

- Przy każdym pomiarze obecny jest Mathias Hafele (kontroler sprzętu FIS) i dwóch dodatkowych kontrolerów. Jest też niezależny lekarz, który pilnuje, czy zawodnik nie dopuszcza się manipulacji - opisuje to Hankus. Zdaniem trenera to raczej "pompowanie afery" i psychologiczna zagrywka mediów.

- Warto zauważyć, że niemieckie media, jak "Bild", mają to do siebie, że przed wielkimi imprezami lubią robić szum, by odwrócić uwagę od własnych sportowców - ocenia to Hankus. Jeśli tak, to udało im się to nieźle. Złoto na normalnej skoczni wywalczył przecież ich reprezentant, Philipp Raimund. Polak Kacper Tomasiak cieszył się ze srebra.

Podczas konkursu tematem powiększania obrysu ciała nikt już się nie zajmował. W skokach co jakiś czas dyskusje dotyczące technologicznej, sprzętowej i każdej innej przewagi nad konkurencją wracają. Nie tak dawno głośno było o polskich butach skokowych z zakrzywioną tylną ścianą, co wywołało ogromne poruszenie u Stefana Horgachera, trenera niemieckich skoczków.

Prezerwatywy wyklejane na plecy

W dawniejszych czasach, kiedy przepisy były luźniejsze, metody, które miały pomagać zawodnikom, były mniej wyszukane. O jednej z nich opowiedział Apoloniusz Tajner, niegdyś trener Adama Małysza, potem prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

- Był moment, kiedy zawodnicy wyklejali sobie plecy prezerwatywami - opisywał to gość Studia Cortina. - Chodziło o to, by powietrze nie wypływało przez materiał, lecz zatrzymywało się pod kombinezonem, tworząc swoistą poduszkę powietrzną. To zapewniało zawodnikowi lepszą nośność i pozwalało dalej lecieć - tłumaczył Tajner. - Można porównać to z takim żaglem, który łapie powietrze i napędza łódkę - mówił.

- Nie było to wtedy niezgodne z regulaminem, lecz stanowiło sposób na zyskanie przewagi. Obecne doniesienia o kwasie hialuronowym to moim zdaniem zagrywka psychologiczna, mająca na celu zburzenie spokoju zawodników - komentuje jeden z twórców sukcesu polskich skoków.

