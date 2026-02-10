Tak Tomasiak świętował zdobycie medalu. Żyła się wygadał

Kacper Tomasiak jest pierwszym Polakiem z medalem na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Po pierwszym skoku na skoczni normalnej w Predazzo realnie liczył się w walce o medal - skoczył 103 metry i zajmował czwartą pozycję, tracąc do podium tylko 0,1 pkt. W drugiej serii "odpalił" i pofrunął na odległość 107 metrów, co ostatecznie dało mu drugie miejsce. Lepszy od niego był tylko Phillip Raimund z Niemiec.
Piotr Żyła nie załapał się do kadry na te IO, ale to nie powstrzymało go od wyjazdu do Włoch. Jest ekspertem Eurosportu i po rywalizacji na skoczni normalnej wrzucił na swoje profile zdjęcie z 19-latkiem i podpisał "jest gość".
"Wiewiór" sprawdza się jako ekspert - jest wygadany, a ponadto ma dostęp za kulisy, gdzie inni nie mogą wejść. Po tym historycznym sukcesie Żyła stwierdził wprost, że wicemistrz olimpijski będzie musiał coś postawić kolegom. Z kolei następnego dnia wyjawił, jak wyglądało świętowanie tego medalu.
- Przyszedł Kacper, dostał ogromne brawa, wszyscy mu pogratulowali. Miał okazję otworzyć szampana. Wspólnie zaśpiewaliśmy sto lat. Posiedzieliśmy troszkę, porozmawialiśmy i tak to zazwyczaj wygląda - wyjawił (cyt. za WP SportoweFakty).
Imprezowanie nie trwało zbyt długo, ponieważ polscy skoczkowie mają kolejne szanse na medale. Maciej Maciusiak na łamach TVP Sport zdradził, że Kacper Tomasiak weźmie udział w rywalizacji duetów z Pawłem Wąskiem. Ponadto zobaczymy go w konkursie mikstów oraz w rywalizacji indywidualnej na dużej skoczni.