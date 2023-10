Historyczny medal Polaków! Jeszcze kilka tygodni temu nie mogli razem grać

Bartosz Łosiak i Michał Bryl mieli niespełna 20 godzin, by pozbierać się w meksykańskiej Tlaxcali po bolesnej porażce w półfinale mistrzostw świata. W nim stoczyli zacięty bój z mistrzami Europy Szwedami Davidem Ahmanem i Jonatanem Hellvigowem. Choć mieli piłki meczowe, to ostatecznie przegrali 1:2, a w decydującym secie na przewagi 16:18. W niedzielę jednak otrząsnęli się i w efektownym stylu wywalczyli tak długo wyczekiwany w polskiej siatkówce plażowej krążek w tej imprezie.

Polacy spełnili marzenie. Przerwali lata posuchy

- Jedziemy do Meksyku zawalczyć o swoje marzenia. Grupa jest fajna do grania. Nie ma słabych drużyn, więc trzeba szybko wejść na wysokie obroty i wyjść z grupy, a potem z meczu na mecz pokazywać swoją najlepszą siatkówkę. Mam nadzieję, że to nas zaniesie na sam szczyt - mówił przed wylotem na MŚ cytowany na stronie PZPS Łosiak.

Drogę na sam szczyt zamknęła im sobotnia porażka w półfinale, ale wywalczonym dzień później brązowym krążkiem też zapisali się w historii. Polscy siatkarze plażowi (zarówno kobiece duety, jak i męskie) wywalczyły bowiem dotychczas już pięć medali mistrzostw Europy, wygrywały prestiżowe turnieje cyklu Pro Tour (wcześniej funkcjonował jako World Tour), ale w czempionacie globu wciąż nie potrafili się przedrzeć przez ćwierćfinał. Aż do teraz.

29-letni Bryl i starszy o dwa lata Łosiak stałą współpracę zaczęli w poprzednim sezonie i to z wysokiego C. Nie gdzie indziej, a właśnie w Tlaxcali w marcu ubiegłego roku zaliczyli debiut zakończony triumfem. W kolejnych miesiącach wygrali jeszcze trzy turnieje i mocno zasygnalizowali, że są w stanie namieszać w czołówce.

W ubiegłorocznych ME jednak uplasowali się tuż za podium. W tegorocznej edycji zaś nie wzięli razem udział z przyczyn losowych. Bryl na początku lipca podczas meczu o trzecie miejsce w turnieju Pro Tour Elite 16 w szwajcarskim Gstaad doznał kontuzji stopy. Uraz wykluczył do ze startów niemal na trzy miesiące. Wspólne występy najlepszy obecnie polski duet plażowy wznowił pod koniec września - w Paryżu odpadł w 1/8 finału.

Triumf w tegorocznych MŚ ma dodatkowe znaczenie - daje bezpośredni awans na igrzyska w Paryżu. To się Polakom nie udało, ale dzięki wywalczeniu brązu zyskali wiele cennych punktów do olimpijskiego rankingu. Na jego podstawie przepustkę wywalczy 17 czołowych duetów. Ostatnią, trzecią szansą są kontynentalne turnieje kwalifikacyjne.