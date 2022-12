Leo Messi może przedłużyć kontrakt z PSG. Jeden kluczowy warunek

Leo Messi od początku mistrzostw świata w Katarze jest zdecydowanym liderem reprezentacji Argentyny. W sześciu spotkaniach zdobył pięć goli i zaliczył trzy asysty, co czyni go również liderem klasyfikacji strzelców turnieju. 35-latek w finale będzie najgroźniejszą bronią zespołu Lionela Scaloniego, a wobec dobrej formy na gracza może czekać także nowy kontrakt w klubie.

Leo Messi podpisze nowy kontrakt z PSG?

Jak informuje angielski dziennik "The Thelegraph" Lionel Messi może przedłużyć umowę z PSG, ale zależeć ma to od wyników osiąganych przez francuską drużynę w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Argentyńczyk miał powiedzieć, że lubi pracować pod okiem trenera Christophe'a Galtiera i jeżeli uda się osiągnąć sukces z zespołem z Paryża w europejskich pucharach, chętnie pozostanie we Francji na dłużej.

Tysiąc razy potwierdzam, że Leo Messi jest bardzo zadowolony z PSG. Myślę, że chce zostać. Porozmawiamy po mundialu.

- doniesienia Anglików niejako potwierdził Fabrizio Romano, cytując wypowiedź prezydenta PSG Nassera Al Khelaifiego.

PSG zmierzy się z Bayernem Monachium w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Pierwszy mecz odbędzie się 15 lutego, pokonanie Bawarczyków byłoby wyraźnym sygnałem, że ten sezon może należeć do ekipy Galtiera. Obecny kontrakt Messiego z PSG obowiązuje do końca sezonu 2022/23. W tym rozgrywkach piłkarz wystąpił w 19 meczów dla mistrzów Francji, strzelając 12 goli i dokładając 14 asyst.

Portal "WhoScored.com" postanowił sporządzić zestawienie piłkarzy, których wkład we wszystkie bramki swojej reprezentacji na mundialu był największy. Na pierwszym miejscu znalazł się Lionel Messi. Zawodnik Paris-Saint Germain w trakcie mundialu w Katarze zaliczył swój udział w 42 proc. goli strzelonych przez Argentyńczyków. Na drugiej lokacie listy zawodników z największym wkładem w gole swojej kadry narodowej ex aequo z Richarlisonem uplasował się Kylian Mbappe. 23-letni Francuz był odpowiedzialny za 38 proc. bramek "Trójkolorowych".

Zarówno Messi, jak i Mbappe będą mieli okazję na poprawienie swoich statystyk w meczu finałowym. Ponadto obaj piłkarze z pięcioma bramkami na koncie są liderami w tabeli najlepszych strzelców na katarskim mundialu. Mecz o mistrzostwo świata odbędzie się w niedzielę 18 grudnia o godz. 16:00 na Lusail Stadium. Spotkanie poprowadzi Szymon Marciniak.