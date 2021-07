Arkadiusz Milik opuści początek sezonu. Nowe informacje ws. kontuzji Polaka

Niezwykle pechowo zakończył się dla Arkadiusza Milika sezon 2020/2021 w Olympique Marsylia. Polak w ostatnim ligowym spotkaniu z Metz doznał kontuzji łąkotki, która ostatecznie wykluczyła go z Euro 2020. Uraz wydawał się niegroźny i była nadzieja, że napastnik pojedzie na mistrzostwa Europy nawet do gry w mniejszym wymiarze czasowym. Niestety na kilka dni przed wylotem zapadła decyzja, że 27-latek nie zagra na turnieju.

Arkadiusz Milik wraca do zdrowia. Powrót do treningów w przyszłym tygodniu

Kontuzja Arkadiusza Milika okazała się być na tyle groźna, że do tej pory nie udało mu się jej do końca wyleczyć. Polak cały czas przechodzi rehabilitację i pozostaje w kontakcie z doktorem Ramonem Cugatem z Hiszpanii, do którego udał się na konsultacje w czerwcu, podczas zgrupowania reprezentacji Polski.

Wszystko wskazuje jednak na to, że powrót Milika na boisko jest już bardzo bliski. Według informacji zdobytych przez portal WP SportoweFakty Polak w przyszłym tygodniu wróci do treningów z drużyną, w których nie uczestniczył już od półtora miesiąca. Opuścił także przedsezonowe zgrupowanie w Portugalii, na którym byli jego koledzy z drużyny. Wiadomo także, że napastnik opuści początek nowego sezonu. Olympique Marsylia rozpoczyna rozgrywki Ligue 1 spotkaniem z Montpellier 8 sierpnia i 27 latek nie będzie jeszcze w pełni gotowy do gry.

Arkadiusz Milik trafił do Olympique Marsylia w styczniu po półrocznej przerwie w grze spowodowanej konfliktem z władzami Napoli. Zimą pozwolono mu udać się na wypożyczenie, a ostatecznie francuski klub wykupił go z Neapolu. Od samego początku swojej przygody we Francji Polak prezentuje się bardzo dobrze. Rozegrał w sumie 16 spotkań, w których zdobył 10 bramek i zaliczył jedną asystę.