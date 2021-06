Media: Jordi Alba może odejść z Barcelony do Włoch

FC Barcelona przed rozpoczęciem nowego sezonu sprowadziła już czterech zawodników – Sergio Aguero, Erica Garcię (obaj z Manchesteru City) i Memphisa Depaya (Olympique Lyon) bez kwoty odstępnego oraz Emersona Royala (Real Betis) za 9 mln euro. Wiele wskazuje na to, że zespół z Katalonii będzie musiał kilku zawodników sprzedać. Jeden z nich może kontynuować karierę w Serie A.

Media: Inter Mediolan chce sprowadzić Jordiego Albę z Barcelony. Jest on jednak alternatywą

Jak podaje hiszpańska gazeta "Mundo Deportivo", Jordi Alba może opuścić Barcelonę na rzecz Interu Mediolan. Mistrzowie Włoch nie mają najlepszej sytuacji finansowej, dlatego planują zaproponować zawodników w rozliczeniu za Albę. Reprezentant Hiszpanii mógłby też skorzystać z korzystnego prawa podatkowego na Półwyspie Apenińskim, dlatego zarabiałby więcej, niż po cięciach w Barcelonie.

Na ten moment nie wiadomo, kto mógłby zostać włączony w tę transakcję. Gazeta jest pewna, że Jordi Alba jest dla Interu Mediolan opcją rezerwową. Priorytetem dla Nerazzurrich jest Marcos Alonso z Chelsea. Kto potencjalnie mógłby zastąpić Albę w Barcelonie? W grę wchodzi trzech zawodników – Robin Gosens z Atalanty Bergamo, Jose Gaya z Valencii oraz Angelino z RB Lipsk.

Jordi Alba zagrał w 49 meczach we wszystkich rozgrywkach w minionym sezonie. Reprezentant Hiszpanii zdobył w nich pięć bramek oraz zanotował 15 asyst. Jego kontrakt z FC Barceloną jest ważny do końca czerwca 2024 roku. Jak dotąd Inter Mediolan dokonał jednego transferu – jest to Hakan Calhanoglu, który po wygaśnięciu kontraktu opuścił Milan.