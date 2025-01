Nagle wszystko się zmieniło. Barcelona może sprzedać dwóch graczy

Na przestrzeni ostatniego tygodnia doszło do rollercoastera związanego z potencjalnym odejście Ronalda Araujo do Juventusu. Urugwajczyk miał być nastawiony na odejście do klubu z Turynu, ale wszedł z ławki w pierwszej połowie finału Superpucharu Hiszpanii z Realem Madryt (5:2) i wtedy wszystko się zmieniło. Obecnie coraz więcej wskazuje na to, że Araujo zostanie w FC Barcelonie i przedłuży umowę, która wygasa w czerwcu 2026 roku.

Dwaj piłkarze mogą odejść z FC Barcelony. Wszystko po to, żeby zrobić miejsce dla nowego piłkarza

To sprawi, że Barcelona ma względny spokój na pozycji środkowego obrońcy, ale i ścisk. Dlatego działacze nie wykluczają sprzedaży dwóch innych piłkarzy występujących na tej pozycji. Chodzi o Andreasa Christensena, który w pierwszej połowie sezonu leczył kontuzję oraz Erica Garcię, który jest tylko rezerwowym.

Dziennik "Sport" wskazuje, że odejście obu tych piłkarzy jest możliwe, jeśli tylko do Barcelony spłynie satysfakcjonująca oferta. Wtedy klub mógłby ruszyć na zakupy, żeby jeszcze w styczniu wzmocnić ofensywę.

"Barcelona nie podjęła jeszcze żadnych działań, chociaż wie, że Girona jest bardzo zainteresowana zakontraktowaniem Erica Garcii, a natomiast Christensen przyciąga uwagę w Premier League. W ostatnich tygodniach pojawiały się plotki o kontaktach z Manchesterem United, choć nie złożono żadnej formalnej oferty" - czytamy". Zaznaczono, że odejście któregoś z zawodników mogłoby pozwolić Barcelonie na wypożyczenie Marcusa Rashforda, o czym informuje się od kilku dni w katalońskich mediach.

Kolejny mecz FC Barcelona rozegra w środę 15 listopada o godz. 21:00 na swoim stadionie przeciwko Realowi Betis w Pucharze Króla. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.