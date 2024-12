Miarka się przebrała. Nawet Lewandowski został skreślony

Od 2018 roku Superpuchar Hiszpanii nie odbywa się w Hiszpanii. W 2020 roku rozgrywki całkowicie przeniosły się do Arabii Saudyjskiej, a w dodatku biorą w nich udział aż cztery kluby. Wszystko po to, żeby zapewnić sobie większe przychody. Nie wszystkim się to podoba.

Superpuchar Hiszpanii w Arabii Saudyjskiej. "Sprzedałbym wszystkich"

Krytyki tej formuły rozgrywek podjął się dziennikarz Rafael Gonzalez-Palencia, który zwraca uwagę, że dla Barcelony jest to okazja do zyskania kilku milionów euro przed zbliżającym się oknem transferowym. A temat praw człowieka, który w kontekście Arabii Saudyjskiej pojawia się regularnie? "Prawa LGBT i równość płci są ważne, ale pozyskanie kilku piłkarzy, którzy są niewarci swojej ceny, jest dla klubów typu Barcelona najważniejsze" - ironizuje.

I sam przy tym przyznaje. "Nie będę was oszukiwał. Z wyjątkiem Pedriego i Lamine'a Yamala sam sprzedałbym wszystkich do Al-Nassr lub Al-Ittihad. Kogo by chcieli, od Cubarsiego do Lewandowskiego przez De Jonga i Casado (...) i nie dla samych pieniędzy, ale przede wszystkim dlatego, że mijające miesiące i sezony pokazują czym się stała Barcelona w nowej erze Laporty: wciąż jest zbyt wielu ludzi" - kontynuuje. "Nie zawsze masz jednak ten luksus, by na tym zarobić. Trzeba brać, co kładą na stole i uciekać. Oczywiście problemem jest wydawanie tych pieniędzy na piłkarzy pokroju Vitora Roque" - dodaje, wyraźnie poirytowany transferowymi wpadkami Barcelony.

Podopieczni Hansiego Flicka zagrają w półfinale Superpucharu Hiszpanii już 8 stycznia, gdy zmierzą się z Athletikiem Bilbao. Jeżeli wygrają to w finale zagrają ze zwycięzcą meczu Real Madryt - Mallorca. Kolejne El Clasico jest więc niemal pewne - i to jest najważniejszy powód, dla którego w Superpucharze obecnie grają cztery drużyny.