Ronaldo chce pomóc Alexisowi Sanchezowi. "Otworzymy dla niego drzwi"

- Nigdy nie lubię przegrywać, nawet na treningu. Wściekam się, gdy nie wyjdzie mi podanie, taki jestem. Gram we wspaniałym zespole i dla trenera [Antonio Conte], który uczy dosłownie wszystkiego, nowych rzeczy i wyjaśnia swoje decyzje. Ma mentalność zwycięzcy. Piłka nożna od zawsze sprawia mi radość, grając zapominam o wszystkich problemach - mówi Alexis Sanchez, który jak na razie zawodzi w Interze.

31-latek zagrał w 16 meczach, strzelając jednego gola i zaliczając trzy asysty (sporą część sezonu stracił ze względu na kontuzję). Jak na razie nie wiadomo, czy Włosi go wykupią, ale chęć pomocy Chilijczykowi wyraził słynny Ronaldo.

Ronaldo podziwia Alexisa Sancheza. "Otworzymy dla niego drzwi"

- Alexis Sanchez radził sobie w każdym klubie. Ma duże umiejętności. Jeśli nie poradzi sobie w Interze, Valladolid otworzy dla niego drzwi - powiedział Ronaldo, właściciel 51 procent udziałów w hiszpańskim klubie (przejął go we wrześniu 2018 roku). W pierwszym sezonie Valladolid skończyło ligę hiszpańską na 16. miejscu, a obecnie na osiem kolejek przed końcem sezonu zajmuje 15. miejsce.

Sanchez jest obecnie wypożyczony do Interu z Manchesteru United. Niedawne wypowiedzi Ole Gunnara Solskjaera wskazują na to, że Chilijczyk nie ma miejsca w jego planach i jeśli Włosi nie zdecydują się na jego wykup, to Anglicy poszukają dla niego innego klubu. Sanchez po transferze z Arsenalu zagrał w 45 meczach "Czerwonych Diabłów", strzelił pięć goli i zaliczył dziewięć asyst.