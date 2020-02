Żądania Neymara dotyczą transferu do FC Barcelony w 2013 r. Deklarowana kwota transferu mogła odbiegać od rzeczywistej, a gracz miał dostać z okazji przenosin jeszcze 40 milionów euro. Neymar zadeklarował tę kwotę jako podatek od przedsiębiorstw, a nie jako osoba fizyczna i potem miał problemy z brazylijskim fiskusem. Ten zażądał dodatkowej wpłaty. Zresztą śledczy zarzucali też napastnikowi fałszowanie wielu dokumentów, aby zapłacić mniej podatku. Skończyło się to karami. Po 6,5 mln euro odszkodowania Neymar zgłosił się do tych, którzy przy transferze namieszali, czyli jego zdaniem właśnie Barcelony.

To już trzeci raz kiedy prawnicy obydwu stron będą musieli wyjaśnić wzajemne nieporozumienia przed sądem. Ostatnio Neymar pozywał Barcelonę za niewypłacenie mu całości premii za podpis pod nowym kontraktem. Miał za to dostać 40 mln, ale w momencie parafowania umowy przelano na jego konto tylko 14 mln. Piłkarz domagał się od hiszpańskiego klubu pozostałych 26 milionów i jeszcze 10 procent odsetek. "Blaugrana" płacić nie chce, tłumacząc, że gracz nie wypełnił wszystkich porozumień. Po przedłużeniu umowy z ekipą z Camp Nou wykupił zresztą swój kontrakt za 222 mln i przeniósł się do PSG.

Wcześniej Neymar miał jeszcze sięgnąć po pomoc prawników, gdy Barcelona nie wypłaciła mu 3,5 mln zaległej pensji.

Hiszpańskie media zadają pytanie, dlaczego Neymar znów wchodzi w konflikt z byłym klubem. Przecież latem dużo mówiło się o powrocie Brazylijczyka na Camp Nou. Chyba że Neymar zrezygnował już z takich planów. Jeśli proces ruszy łączna kwota roszczeń gracza PSG względem Barcelony będzie wynosić 38,6 mln euro.