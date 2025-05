Pep Guardiola w Manchesterze City pracuje od 2016 roku i obecny sezon jest dla jego drużyny naprawdę słaby. Niedługo po rozpoczęciu rozgrywek media informowały, że hiszpański szkoleniowiec może opuścić zespół po rozgrywkach. Ten jednak zaskoczył świat i w listopadzie 2024 roku przedłużył umowę do końca sezonu 2026/27.

Pep Guardiola postawił warunek. Jednak odejdzie z Manchesteru City?

We wtorek piłkarze City wygrali 3:1 z Bournemouth w meczu, którym z kibicami pożegnał się Kevin De Bruyne. Zespół trenera Guardioli awansował więc na trzecie miejsce w tabeli Premier League i jest bliski kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Żeby być tego pewnym, w ostatniej kolejce musi zgarnąć co najmniej jeden punkt w meczu z Fulham.

Oczywiście trwają już dywagacje, jak City będzie prezentowało się w kolejnym sezonie, kto zastąpi De Bruyne i jakich transferów dokonają władze klubu. Co ciekawe, Guardiola na konferencji prasowej postawił szefom dość "specyficzny" warunek.

- Jeśli nie zrobią krótszej kadry, to nie zostanę - stwierdził Hiszpan. Trenerzy zwykle chcą mieć bardzo szeroką kadrę, by mieć pole manewru przy ewentualnych urazach i gorszej formie. Guardiola wyobraża to sobie inaczej. - Nie chce długiej kadry. Nie chce wysyłać pięciu czy sześciu zawodników na trybuny. Odejdę, jeśli nie stworzą mniejszego składu, nie zostanę. Nie mogę pozwalać, by zawodnicy szli na trybuny i nie grali - dodał.

Słowa szkoleniowca były jednocześnie żartem, ale również faktycznie poważnym stwierdzeniem i chęcią zmiany swoich dotychczasowych nawyków. - Jako menadżer nie mogę mieć do treningów 24 zawodników, by później zostawić pięciu w Manchesterze. Jeśli będą kontuzje, to weźmiemy zawodników z akademii i sobie poradzimy. Powiedziałem władzom klubu, że naprawdę nie chcę szerokiej kadry - podsumował trener.

Stwierdzenie Guardioli jest o tyle zaskakujące, że trenerzy notorycznie narzekają na liczbę meczów, zmęczenie i przeciążenie swoich piłkarzy. W takim wypadku szeroka kadra byłaby zdecydowanie lepszym wyborem. Najwyraźniej Hiszpan chciałby znów zrewolucjonizować piłkę i postawić na swoim.