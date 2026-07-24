Wytypowaliśmy wyniki 1. kolejki Ekstraklasy. Największa zagadka weekendu

Przewidzieć, co wydarzy się w 1. kolejce? Zawsze bardzo trudne zadanie. Na papierze są już koncepcje, co do tego, co może się wydarzyć, bazujące choćby na transferach i wynikach sparingów. Jednak akurat te dwa aspekty kochają zakłamywać rzeczywistość, więc i tak wiemy stosunkowo niewiele. Nadciąga jednak prawda, którą powie gra o pierwsze w tym sezonie punkty. Starcie drużyn, które mają coś do udowodnienia, zobaczymy szybciutko.

Ale na początek - zestaw par 1. kolejki sezonu 2026/27:

Radomiak Radom - Wieczysta Kraków, piątek 24 lipca, 18:00

Pogoń Szczecin - Legia Warszawa, piątek 24 lipca, 20:30

Jagiellonia Białystok - Korona Kielce, sobota 25 lipca, 14:45

Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław, sobota 25 lipca, 17:30

Lech Poznań - Cracovia, sobota 25 lipca, 20:15

Raków Częstochowa - Wisła Płock, niedziela 26 lipca, 14:45

Widzew Łódź - Motor Lublin, niedziela 26 lipca, 17:30

Wisła Kraków - GKS Katowice, niedziela 26 lipca, 20:15

Zagłębie Lubin - Piast Gliwice, poniedziałek 27 lipca, 19:00

Największa zagadka weekendu. Szczecin początkiem drogi do rehabilitacji

Szybciutko, bo już w piątkowy wieczór, mecz, który jest największą niewiadomą całej tej kolejki. Zarówno Pogoń, jak i Legia srogo zawiodły w poprzednim sezonie. Paradoksalnie Warszawianie mogli go jeszcze skończyć w europejskich pucharach, ale wyrzucił ją z nich... obecnie już były bramkarz Pogoni Krzysztof Kamiński. To on w ostatnich minutach meczu 34. kolejki z GKS Katowice zagrał piłkę ręką poza szesnastką i dostał czerwoną kartkę, a pozbawiona już zmian Pogoń kończyła mecz z napastnikiem w bramce. Prowadzenia 1:0 nie obroniła, a remis wpuścił do Europy GKS kosztem Legii.

Dla Pogoni to też był gorzki sezon. Marzyła o walce o najwyższe cele, a do przedostatniej kolejki nie była pewna utrzymania. Zawiodły transfery i brak spójnej koncepcji gry, bo Roberta Kolendowicza szybko zwolniono, a Thomas Thomasberg nie wypracował nigdy stylu, który można byłoby nazwać konkretnym. Duńczyka zresztą też już w Szczecinie nie ma, a nowym trenerem został Oscar Garcia, który w zeszłym sezonie prowadził... Ajax Amsterdam.

Pod względem transferów ani jedni, ani drudzy na kolana nie powalili. Legia straciła więcej niż zyskała. Radovan Pankov, Jurgen Elitim i nawet napastnik Jean-Pierre Nsame byli dla niej bardzo ważni, co podkreślał sam trener Marek Papszun. Ten ostatni zawodnik trafił do... Pogoni i teraz w Warszawie mogą się nieco obawiać znanej doskonale piłkarskiej zasady o strzelaniu goli przeciw byłemu klubowi, najlepiej przy pierwszej okazji. Sparingowo lepiej wypadła Legia, bo wygrała pięć z siedmiu meczów, a Pogoń tylko dwa pięciu. Jednak jak już ustaliliśmy, to nie musi mieć znaczenia. Podsumowując, mamy Legię z Papszunem, ale słabszą kadrowo i Pogoń, która nieco się wzmocniła, ale nowy trener, choć z mocnym CV, to zagadka. Jedni i drudzy mają sporo do udowodnienia, więc będzie się czemu przyglądać.

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Beniaminkowie mówią "jesteśmy". W przeszłości witali się różnie

Różnie się w ostatnich latach losy beniaminków w 1. kolejce toczyły. W poprzednim sezonie było bardzo solidnie - bilans dwóch zwycięstw (w tym 4:0 Bruk-Betu Termaliki z Jagiellonią w Białymstoku!) i jednej porażki. Ale zdarzył się i sezon 2023/24, gdy na dzień dobry przegrali absolutnie wszyscy nowicjusze (Puszcza Niepołomice, ŁKS Łódź i Ruch Chorzów). Jak będzie tym razem?

Wisła Kraków gra u siebie z pucharowiczem, GKS Katowice. Wieczysta Kraków z pucharowiczem nie gra, ale gra za to na wyjeździe (Radomiak Radom). Z kolei Śląsk Wrocław gra i z drużyną z europejskich eliminacji (Górnik Zabrze), i na wyjeździe. Nietrudno ocenić, kto na papierze ma najtrudniej. Szczególnie że Śląsk na start wydaje się najsłabszy z beniaminków pod kątem potencjału kadrowego. Co oczywiście nie musi wiele znaczyć, bo np. Wisła Płock też rok temu wydawała się kadrowo słabiutka, a na koniec utrzymała się jako jedyna.

Biała Gwiazda musi uniknąć pułapki przemotywowania. Z pewnością Wisła nie chce przywitać się porażką, skoro czekała tak długo na awans i spodziewam się, że wyjdzie na własne boisko potężnie nakręcona. Krakowianie muszą jednak pilnować, by głowy pozostały na swoim miejscu, bo GKS może ich brutalnie skarcić. Wieczysta za to musi najmniej. Nie ma takiej presji trybun, jak Wisła oraz Śląsk. W dodatku Radomiak z nowym trenerem Tomaszem Kaczmarkiem i bez imponujących wzmocnień to duża niewiadoma, co do której nie mam jednak najlepszych przeczuć.

Widzew wyżyje się już na starcie? Muszą dać sygnał

Bezkresna udręka z poczuciem przepalonych pieniędzy, rozczarowaniem i czterema trenerami, z których żaden nie wypracował ciekawego stylu gry. Tylko spadku z ligi brakowało, ale tego Widzew niemal cudem uniknął w zeszłym sezonie. Łodzianie muszą jednocześnie zapomnieć, że to się wydarzyło i pamiętać swoje błędy, by wyciągnąć wnioski. Trener Aleksandar Vuković dostał szansę zbudowania tej drużyny na nowo, co wydaje mi się dobrą rzeczą, bo piąty trener w ciągu roku byłby wręcz tragikomedią.

W Łodzi postawili mocniej na stabilizację, bo w tym okienku transferowym już tak nie szaleją. Oczywiście ściągnięcie Karola Świderskiego to nie byle co, ale na razie to tyle, jeśli chodzi o naprawdę duże ruchy (przed nami jeszcze pięć tygodni okienka). Pierwsza kolejka będzie dla nich piekielnie ważna. Potrzebują czegoś imponującego, by udowodnić samym sobie oraz kibicom, że może już w tych rozgrywkach w miejsce zeszłosezonowego ścierniska powstanie San Francisco.

Okazja wydaje się bardzo dobra, bo pierwszy rywal, Motor, pożegnał tego lata dosłownie pół drużyny, a zastępstwa nie idą tak szybko, jak powinny. Zwłaszcza w obronie nowy trener Mariusz Misiura średnio ma w kim wybierać. Przyszedł Bartosz Bereszyński i całe dla Lublinian szczęście, że może grać też na środku obrony, bo poza nim i Markiem Bartosem reszta stoperów Motoru ma łącznie 217 minut w Ekstraklasie. Karol Czubak został w klubie, ale już najlepszy kreator gry Bartosz Wolski odszedł, więc i wokół ataku są wątpliwości. Innymi słowy, Widzewowi trudno byłoby o lepszego na papierze rywala na pierwszy mecz, by wysłać mocny sygnał.

Typy Sport.pl na 1. kolejkę:

Radomiak Radom - Wieczysta Kraków, piątek 24 lipca, 18:00, typ Sport.pl: Wieczysta - dużo pytań, bo Radomiak z nowym trenerem, a rywal to beniaminek. Niemniej spodziewam się ciekawego starcia z wieloma golami. Stawiam na Wieczystą, bo jakaś choćby mała niespodzianka być musi, a tu jest na nią potencjał.

Pogoń Szczecin - Legia Warszawa, piątek 24 lipca, 20:30, typ Sport.pl: remis - jak już wyżej pisałem, nie sposób przewidzieć, co tu się stanie. Pogoń od lat jest silna u siebie, ale czy starczy jej mocy w ofensywie na defensywną szkołę Marka Papszuna? Remis wydaje się zarówno prawdopodobny, jak i uczciwy do obstawienia.

Jagiellonia Białystok - Korona Kielce, sobota 25 lipca, 14:45, typ Sport.pl: Jagiellonia - Korona zaimponowała Patrikiem Hellebrandem, ale innych transferów typu "wow" jeszcze nie przeprowadziła. Czasem oczywiście jeden element wystarczy, by cały zespół wyglądał lepiej, ale czy na tyle szybko, by ograć Jagiellonię w Białymstoku? Moim zdaniem jeszcze nie.

Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław, sobota 25 lipca, 17:30, typ Sport.pl: Górnik - od wicemistrza Polski i zespołu, który nie dał się zniszczyć Fenerbahce w Stambule musimy wymagać domowego zwycięstwa z beniaminkiem. Po prostu. Wszystko inne będzie dla Górnika potknięciem.

Lech Poznań - Cracovia, sobota 25 lipca, 20:15, typ Sport.pl: Lech - tak, Lech poprzedni sezon też zaczął od domówki z Cracovią i przegrał 1:4. Jednak po ich starciach z Górnikiem i Aarhus nie uwierzę, że piorun rąbnie znów to samo drzewo. Pasy też wydają się słabsze, niż rok temu.

Raków Częstochowa - Wisła Płock, niedziela 26 lipca, 14:45, typ Sport.pl: Raków - w przerwie meczu Rakowa w el. Ligi Konferencji z maltańską Valettą byłem gotowy zmienić swój typ. Ostatecznie jednak Częstochowianie wyciągnęli wynik z 0:1 na 3:1, więc zostawiam typ na ich triumf w niedzielę. Choć głównie dlatego, że Wisłę Płock widzę w roli kandydata nr 1 do spadku.

Widzew Łódź - Motor Lublin, niedziela 26 lipca, 17:30, typ Sport.pl: Widzew - raz jeszcze podkreślam, dla Łodzian droga w tym meczu jest jasna. Muszą wygrać pewnie i wysoko, by pokazać, że w końcu nadchodzi nowy, silny Widzew. Nie skreślam totalnie Motoru, ale remis będzie dla nich dobrym wynikiem.

Wisła Kraków - GKS Katowice, niedziela 26 lipca, 20:15, typ Sport.pl: remis - GKS tym razem nie osłabił się, a wręcz wzmocnił przed sezonem. Niemniej jak już wspominałem, nie przewiduję łatwej przeprawy z piekielnie zmotywowaną Wisłą. Podział punktów wydaje mi się bardzo możliwy.

Zagłębie Lubin - Piast Gliwice, poniedziałek 27 lipca, 19:00, typ Sport.pl: remis - Zagłębie ma podobnie przeciętną kadrę, jak rok temu, ale przez udany zeszły sezon mało kto widzi ich np. w top 3 kandydatów do spadku. W Gliwicach wiele się nie zmieniło i znów lekko nie będzie. Ten mecz ma niestety potencjał na powiew totalnej nudy i 0:0. Największy w tej kolejce moim zdanie, ale chętnie się pomylę.