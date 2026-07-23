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Polak sensacyjnym wicemistrzem świata! Czekaliśmy na ten medal 11 lat

Mamy medal mistrzostw świata w kajakarstwie górskim w Oklahomie! Michał Pasiut sięgnął po srebro w konkurencji slalomu K1. Polak w finale zmagań dopłynął na metę z czasem 84.34 sekundy.
Michał Pasiut
Fot. PAP/Paweł Skraba

Wielki smutek przeżyła Klaudia Zwolińska w finale zmagań o tytuł mistrzyni świata w slalomie kajakowym w kanadyjkach C1. Polka walczyła o medal, lecz pod koniec trasy przegrała walkę z prądem i ukończyła zawody pod koniec stawki. Kciuki jednak mogliśmy trzymać za dwóch panów, którzy walczyli w finale rywalizacji w konkurencji K1 - Michała Pasiuta i Dariusza Popielę.

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Polak srebrnym medalistą MŚ! Czekaliśmy aż 11 lat

Przez 11 lat Polska czekała na medal mistrzostw świata w slalomie kajakowym w K1 i nie musi czekać już ani dnia dłużej. Wprawdzie Popiela zajął dopiero 9. miejsce, wyprzedzając tylko trzech rywali. Większe nadzieje wiązaliśmy jednak z Pasiutem, ale chyba nikt nie myślał, że może być aż tak dobrze.

35-letni reprezentant Polski dopłynął na metę z czasem 84,34 sekundy i przegrał jedynie z Czechem Jakubem Krejcim. Ten wykręcił czas na poziomie 83,65 sekundy. Podium uzupełnił reprezentant Włoch, Giovanni de Gennaro. Dla Pasiuta srebrny medal to zdecydowanie największy sukces w karierze.

Wcześniej bowiem Pasiut zdobywał medale mistrzostw świata jedynie w drużynie. Udawało mu się sięgnąć po srebro na mistrzostwach świata w Rio de Janeiro w 2018 roku oraz rok później w La Seu d'Urgell. Oba krążki zdobywał w konkurencji K1.

Ostatnim Polakiem, który wywalczył indywidualny medal mistrzostw świata w kajakarstwie górskim w slalomie w kanadyjce K-1 był Mateusz Polaczyk. Udało mu się to osiągnąć w 2015 roku w Londynie, gdzie także zdobył srebro.

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