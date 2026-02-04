Powrót na stronę główną

Król strzelców trafił do Ekstraklasy

Nie doszedł do skutku transfer Leandro Rochy, więc Zagłębie musiało sprowadzić nowego napastnika. Kupiło go dopiero po rozpoczęciu rundy wiosennej. Do Lubina trafił król strzelców ligi bośniackiej.
Mihael Mlinarić
Zawodnikiem grającego w piłkarskiej ekstraklasie KGHM Zagłębia Lubin został Mihael Mlinarić, 25-letni chorwacki napastnik. Zawodnik podpisał kontrakt do grudnia 2027 roku z opcją przedłużenia.

Zagłębie Lubin zastąpiło Leandro Rochę. Ma nowego napastnika 

Mlinarić ostatnio bronił barw FK Sarajewo, w barwach którego w poprzednim sezonie został królem strzelców z 19 golami na koncie. Wcześniej napastnik był zawodnikiem m.in. Slaven Belupo, Velez Mostar czy ND Gorica. Jesienią wystąpił w 10 meczach Sarajewa i strzelił cztery gole.

Zagłębie chciało sprowadzić napastnika, bo nie porozumiało się z Rakowem w sprawie Leandro Rochy, który grał dla "Miedziowych" w rundzie jesiennej. Dwumetrowy portugalski napastnik zagrał w 14 meczach drużyny z Dolnego Śląska i zdobył 8 bramek, a do tego dołożył 1 asystę. W trakcie przerwy między rundami wrócił z Zagłębia do Rakowa.

Mlinarić to trzeci i ostatni transfer w zimowym okienku Zagłębia. Wcześniej do zespołu trenera Leszka Ojrzyńskiego dołączyli Sebastian Kowalczyk (Houston Dynamo) i Levente Szabo (Eintracht Brunszwik).

W tabeli ekstraklasy Zagłębie zajmuje szóste miejsce z pięcioma punktami straty do prowadzącej Wisły Płock. W najbliższej kolejce lubinianie zmierzą się na wyjeździe z Koroną Kielce (6 lutego, godz. 18). W pierwszym meczu rundy wiosennej "Miedziowi" przegrali z GKS-em Katowice (2:0).

