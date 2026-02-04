Król strzelców trafił do Ekstraklasy

Zawodnikiem grającego w piłkarskiej ekstraklasie KGHM Zagłębia Lubin został Mihael Mlinarić, 25-letni chorwacki napastnik. Zawodnik podpisał kontrakt do grudnia 2027 roku z opcją przedłużenia.

Zagłębie Lubin zastąpiło Leandro Rochę. Ma nowego napastnika

Mlinarić ostatnio bronił barw FK Sarajewo, w barwach którego w poprzednim sezonie został królem strzelców z 19 golami na koncie. Wcześniej napastnik był zawodnikiem m.in. Slaven Belupo, Velez Mostar czy ND Gorica. Jesienią wystąpił w 10 meczach Sarajewa i strzelił cztery gole.

Zagłębie chciało sprowadzić napastnika, bo nie porozumiało się z Rakowem w sprawie Leandro Rochy, który grał dla "Miedziowych" w rundzie jesiennej. Dwumetrowy portugalski napastnik zagrał w 14 meczach drużyny z Dolnego Śląska i zdobył 8 bramek, a do tego dołożył 1 asystę. W trakcie przerwy między rundami wrócił z Zagłębia do Rakowa.

Mlinarić to trzeci i ostatni transfer w zimowym okienku Zagłębia. Wcześniej do zespołu trenera Leszka Ojrzyńskiego dołączyli Sebastian Kowalczyk (Houston Dynamo) i Levente Szabo (Eintracht Brunszwik).

W tabeli ekstraklasy Zagłębie zajmuje szóste miejsce z pięcioma punktami straty do prowadzącej Wisły Płock. W najbliższej kolejce lubinianie zmierzą się na wyjeździe z Koroną Kielce (6 lutego, godz. 18). W pierwszym meczu rundy wiosennej "Miedziowi" przegrali z GKS-em Katowice (2:0).