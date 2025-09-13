Iordanescu wróci do Rumunii? "Jestem w stu procentach przekonany"

Pod koniec maja Legia Warszawa ogłosiła, że nie będzie dalej współpracować z Gonzalo Feio. Jego następcą po dwóch tygodniach został trener z naprawdę mocnym CV, jak na standardy Ekstraklasy. Iordanescu w przeszłości prowadził reprezentację Rumunii, z którą wygrał grupę na EURO 2024, a także był szkoleniowcem Steauy Bukareszt, CSKA Sofia czy CFR Cluj. Kibice klubu z Warszawy na pewno mogli być zadowoleni z wyboru kierownictwa Legii.

Będzie wielki powrót Iordanescu, odejdzie z Legii?

Od momentu zatrudnienia rumuński trener zdążył zdobyć z Legią Warszawa Superpuchar Polski, a także awansować do Ligi Konferencji. Jego wypowiedzi w mediach wskazywały jednak na to, że nie jest do końca zadowolony z chaotycznych działań klubu na rynku transferowym. Na przestrzeni ostatnich miesięcy stołeczną drużynę opuścili Jan Ziółkowski, Maxi Oyedele, Ryoya Morishita, Migouel Alfarela czy Marc Gual. Niektórzy zrobili to jeszcze przed startem sezonu, inni w trakcie.

- Piłkarze najpierw powinni dać z siebie wszystko i odejść po trzech-czterech sezonach. Nie możemy być oknem dla wszystkich. Podczas przygotowań nie wiedziałem, czy poszczególni piłkarze odejdą, czy nie, tak Jan Ziółkowski pewnie odejdzie. Wskażcie mi jednego trenera, który ucieszy się, że piłkarz odchodzi. Gdy tu przyszedłem, obiecano mi pewne rzeczy, ludzie pracują, ale gdyby szybciej się to działo, byłoby łatwiej - stwierdził Iordanescu pod koniec sierpnia.

Czy Rumun wkrótce zrezygnuje z prowadzenia Legii? Raczej nie, ale trudno się dziwić, że w przestrzeni medialnej pojawiają się różne pogłoski. Portal "digisport.ro" cytuje Narcisa Raducana, byłego asystenta Iordanescu, który ocenił, jaka może czekać go przyszłość.

- Jestem w stu procentach przekonany, że wróci pewnego dnia do reprezentacji. Zostawił sobie otwartą furtkę do tego i tak zazwyczaj bywa. Nie wiem, dlaczego w ogóle zdecydował się odejść - powiedział były współpracownik obecnego szkoleniowca Legii Warszawa.

Stołeczny klub na ten moment zajmuje 13. miejsce w ligowej tabeli, ale trzeba podkreślić, że rozegrał dotychczas tylko pięć spotkań, przy siedmiu większości drużyn. W niedzielę, 14 września, piłkarze Iordanescu zmierzą się z Radomiakiem Radom na własnym boisku.