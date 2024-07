Ekstraklasa bierze się za oprawę Legii. Kłopoty

Po wygranym przez Legię 2:0 domowym meczu z Zagłębiem Lublin więcej mówi się o tym, co działo się na trybunach niż na boisku. To z powodu oprawy kibiców gospodarzy, która obiegła media nie tylko w Polsce.

Zobacz wideo Skandaliczna oprawa kibiców Legii Warszawa

"Uchodźcy mile widziani", świnka i mężczyzna z kilofem

Przed meczem na "Żylecie" pojawiła się wielka flaga z hasłem "Refugees Welcome" ("Uchodźcy mile widziani"). Napis był ozdobiony ludowymi, kwiecistymi wzorami, a do tego pojawiły się trzy postaci - jednej kobiety i dwóch mężczyzn, w tle powiewały białe i czerwone chorągiewki tworzące polską flagę.

Transparent najpierw wywołał dyskusję, bo kibice i dziennikarze - również w mediach społecznościowych - rozszyfrowywali jego przesłanie. Szybko okazało się jednak, że nie był kierowany do zagranicznych piłkarzy Legii, czy uciekających przed wojną Ukraińców. Na to wskazywały kolejne elementy na płótnie. Namalowana kobieta trzymała w ręce świński łeb na talerzu. Postać jednego z mężczyzn dzierżyła w ręce kilof, a to, co trzymał drugi mężczyzna, pozostaje raczej w sferze domysłów - być może chodziło o pałkę bejsbolową. Kobieta w stroju ludowym na szyi miała zawieszony krzyżyk. To – jak się można było domyślać - jej postać nawiązywała do uchodźców z krajów muzułmańskich. Muzułmanie przestrzegają tradycji niejedzenia wieprzowiny, mięsa zwierzęcia nieczystego. Jeśli ktoś miał wątpliwości, jaki jest wydźwięk oprawy, to rozwiała ją przyśpiewka kibiców: "Cała Polska śpiewa z nami, wyp***alać z uchodźcami".

Oprawa wywołała dyskusję i krytykę wśród polityków. Dorota Spyrka, działaczka lewicowej partii Razem i warszawska radna dzielnicy Praga-Południe, nie kryła oburzenia. "Brak mi słów. Będzie reakcja prezydenta Rafała Trzaskowskiego? Skoro klub nie potrafi dopilnować swoich kiboli i daje im arenę do siania nienawiści, powinien ponieść konsekwencje. Nie ma mojej zgody na finansowanie z budżetu miasta takich akcji" - napisała na platformie X. Z drugiej strony prawicowa europosłanka Ewa Zajączkowska-Hernik opatrzyła zdjęcie oprawy symbolem serca. Oprawa w różny sposób komentowana była też w zagranicznych mediach, o czym więcej pisaliśmy w tym miejscu.

Komisja Ligi zajmie się sprawą w środę. Przekaz złożony

Czy oprawa na Legii będzie miała konsekwencje dla stołecznego klubu? Z ustaleń Sport.pl wynika, że już niedługo zajmie się nią Komisja Ligi. To niezależny od zarządu spółki Ekstraklasa SA organ rozstrzygający w kwestiach dyscyplinarnych związanych z rozgrywkami Ekstraklasy i jej klubami. Na jej czele od sześciu lat stoi Jarosław Poturnicki.

- Komisja Ligi spotka się w środę. Na razie zebrano materiał wideo i zdjęcia z tego spotkania, analizowany będzie też pomeczowy raport delegata - przekazał nam Dominik Mucha, szef biura prasowego PKO BP Ekstraklasy S.A.

Dodajmy, że środa to zwyczajowy termin na spotkania komisji, która wtedy omawia wszystkie incydenty z całej kolejki (ta kończy się w poniedziałek). To właśnie Komisja Ligi ukarała pod koniec ostatniego sezonu Cracovię za oprawę podczas meczu z Widzewem Łódź. "Jesteśmy jak Prometeusz, bo dajemy ludziom ogień" - takie hasło pojawiło się na oprawie, która uderzała w odwiecznego rywala - Wisłę Kraków. Na płótnie można było zobaczyć zamaskowanego fanatyka Cracovii, który trzymał w ręce ściętą głowę postaci, będącej symbolem "Ultra Wisły", czyli grupy kibicowskiej "Białej Gwiazdy". Za ten incydent Cracovia dostała 10 tysięcy złotych kary, a jej kibice zakaz wyjazdu na jeden mecz.

Czy Komisja Ligi ogłosi swoją decyzję w sprawie oprawy na Legii w środę? Nie jest to pewne, bo jak usłyszeliśmy w tej "nieszablonowej" sprawie zapewne trzeba będzie zebrać jeszcze wyjaśnienie od klubu, dokładnie sprawdzić co widać i słychać na materiałach i zapewne uzupełnić dokumentację w przypadku wątpliwości, czy niejasności. Komisja inaczej działa przy zdarzeniach zero-jedynkowych (wulgaryzmy i zakazane w regulaminie symbole widniejące na transparentach, czy race) niż takich, w których przekaz jest zakamuflowany, czy złożony. Do sprawy będziemy zatem wracać.

Przypomnijmy, że kolejny mecz Legia zagra już w czwartek, kiedy rozpocznie rywalizację w kwalifikacjach Ligi Konferencji. O 20:45 warszawiacy podejmą Caernarfon Town F.C, ale będzie to mecz bez publiczności. To wynik kary UEFA jeszcze za wydarzenia z poprzedniego sezonu i meczów w europejskich pucharach. W niedzielę legioniści zagrają natomiast na wyjeździe z Koroną Kielce.