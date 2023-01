"Publiczne pieniądze dla piłkarzy? Niedorzeczność". Za granicą są w szoku

Afera premiowa rozgrzała opinię publiczną. Według ustaleń mediów piłkarze i trenerzy reprezentacji Polski mieli dostać od 30 do 50 mln zł za wyjście z grupy na mundialu w Katarze. - Obiecano nam ogromną kwotę - mówił Grzegorz Krychowiak serwisowi Meczyki. Zamieszanie z premiami było prawdopodobnie jednym z powodów rozstania z selekcjonerem Czesławem Michniewiczem.

Sprawdziliśmy, czy podobne premie otrzymały inne reprezentacje występujące na mistrzostwach świata. Pod uwagę wzięliśmy pozostałe 15 zespołów, które w Katarze awansowały do fazy pucharowej. O kwestie finansowe spytaliśmy czołowych dziennikarzy z poszczególnych państw.

Z informacji Sport.pl wynika, że jedynie trzy drużyny otrzymały lub miały otrzymać premie z pieniędzy publicznych za występ na mundialu. Pieniądze dostali już Chorwaci i Senegalczycy. W przypadku polskiej kadry nie doszło do tego zapewne tylko dlatego, że mediom udało się ujawnić ustalenia premiera Mateusza Morawieckiego z Czesławem Michniewiczem i zawodnikami.

Wielu naszych zagranicznych rozmówców było zaskoczonych samym pytaniem o rządowe premie. Wszystkie krajowe federacje wystawiające drużyny w Katarze otrzymały od FIFA odpowiednie pieniądze. My jedynie pytaliśmy o środki publiczne, o których tak mocno dyskutowano w Polsce.

Argentyna

Argentyńczycy zostali w Katarze mistrzami świata. Mimo to piłkarze nie dostali żadnych premii od państwa. - Rząd nie dał piłkarzom żadnych pieniędzy - mówi nam Ariel Helueni z TNT Sports, największego kanału sportowego w kraju. Potwierdził to także Claudio Martinez z podcastu "Los DeporToxicos".

Francja

Francuzi nie obronili tytułu zdobytego w Rosji, ale udział w finale i tak jest sukcesem. - Nie słyszałam o żadnej premii dla piłkarzy. Po twojej wiadomości zapytałam o to także kolegów z innych redakcji, ale też nic o tym nie wiedzą. Jedyne pieniądze miały zostać przekazane drużynie przez Francuską Federację Piłkarską, ale jak zwykle zawodnicy skierowali te środki na cele charytatywne - mówi Sport.pl Tiffany Henne z Prime Video Sport France, która relacjonowała mundial prosto z Kataru.

Chorwacja

Chorwaci zajęli trzecie miejsce. Czy piłkarze otrzymali nagrody finansowe? - 60 proc. środków od FIFA poszło do federacji, 40 do piłkarzy, trenerów i reszty sztabu. Ponadto każdy z graczy otrzymał 16 tys. euro od rządu. To taka standardowa nagroda w naszym kraju za zdobycie medalu na mistrzostwach świata w jakiejkolwiek dyscyplinie sportu - tłumaczy nam Bernard Jurisić z czołowego portalu Telesport.

Maroko

Maroko to największa sensacja mistrzostw w Katarze. Afrykański kraj wyrzucił z turnieju Belgię, Hiszpanię i Portugalię, zajął ostatecznie czwarte miejsce. Wiemy, że pieniądze od FIFA marokańscy piłkarze mają przekazać na cele charytatywne. Jak poinformował nas dziennikarz Ayoub Basri z popularnego w Maroko Radia Mars, władze kraju nie przekazywały zawodnikom żadnych premii ze środków publicznych.

Brazylia

Brazylia odpadła w ćwierćfinale po rzutach karnych z Chorwacją. - Nie było żadnych premii: ani od federacji, ani tym bardziej od władz krajowych - mówi krótko Rodrigo Bueno z ESPN Brasil. Brazylijczycy są rozczarowani występem swoich piłkarzy. Bueno tłumaczy nam, że jakiekolwiek nagrody finansowe były w tym wypadku nie do pomyślenia.

Anglia

Wicemistrzowie Europy zostali zatrzymani przez Francuzów na etapie ćwierćfinału mistrzostw świata. Matt Slater z redakcji The Athletic tłumaczy nam, dlaczego angielscy piłkarze nie dostali nawet funta z pieniędzy publicznych.

- Nasz rząd nigdy nie przyznał nikomu nagród finansowych za sukcesy sportowe. Sportowcy olimpijscy (wioślarze, gimnastycy, żeglarze, pływacy itp.) otrzymują roczne stypendia, dzięki którym mogą trenować w pełnym wymiarze czasu. Ale nigdy nie wypłacaliśmy premii za medale. Piłkarze w ogóle nie otrzymują publicznych pieniędzy. Ich kluby płacą im fortunę, a pomysł, że dostaną publiczne pieniądze, byłby niedorzeczny z punktu widzenia brytyjskiego podatnika, traktowany jak jakiś absurd - wskazuje Slater.

- Angielska federacja jest dość bogata, ponieważ jest właścicielem stadionu Wembley, dostaje dobre pieniądze za prawa telewizyjne (mecze reprezentacji Anglii i Pucharu Anglii). Zawarła korzystne umowy handlowe. Może sobie więc pozwolić na samodzielne wypłacanie zawodnikom premii za mistrzostwa świata. Rzecz także w tym, że żaden angielski piłkarz nie potrzebuje kasy za grę dla drużyny narodowej, ponieważ wszyscy zarabiają ponad pięć milionów funtów w swoich klubach - dodaje Slater.

Holandia

Holandia przegrała na etapie ćwierćfinałów z Argentyną. Jej piłkarze nie dostali żadnych pieniędzy z budżetu państwa. - Po twoim pytaniu jeszcze sprawdziłem, że nasz rząd nic nie zapłacił im za występ na mundialu - mówi dziennikarz Thierry Boon z NOS Sport.

Portugalia

Luis Martins z Canal 11 przyznaje, że nie słyszał, by portugalscy piłkarze mieli otrzymać jakieś premie z pieniędzy publicznych. Komentator piłkarski Luis Cristovao dodaje, że według jego informacji reprezentacja nie otrzymała żadnych pieniędzy. Portugalczycy odpadli w Katarze w ćwierćfinale po przegranej z Maroko.

Szwajcaria

- Nasze władze nie wspierają finansowo drużyny narodowej, a już na pewno nie premiami zależnymi od wyników. Piłkarze po mundialu nie otrzymali od rządu żadnych pieniędzy - przekazał dziennikarz Valentin Schnorhk z serwisu piłkarskiego La Formule Magique. Jego ustalenia potwierdził David Lemos z RadioTeleSuisse, popularnej stacji w Szwajcarii. Szwajcarzy odpadli w Katarze w 1/8 finału z Portugalią.

Korea Południowa

Dziennikarz Sungmo Lee dla Sport.pl: - Nasza federacja otrzymała jedynie pieniądze od FIFA, którymi podzieliła się z piłkarzami. Do tych środków dorzucił także prezes koreańskiej federacji. Nie było jednak mowy o środkach finansowych ze źródeł publicznych, w tym od rządu.

Korea zakończyła turniej na 1/8 finału po porażce z Brazylią.

Hiszpania

- Nie było żadnych premii od rządu - mówi nam Hugo Duran z redakcji Revista Chapman. Duran jest zaskoczony naszym pytaniem. - W przeciwieństwie do chociażby Francji, rząd w Hiszpanii w ogóle nie interesował się mistrzostwami świata. Mieliśmy ostatnio bardzo skomplikowany czas w hiszpańskiej polityce i trudną sytuację ekonomiczną. Politycy nie myśleli nawet o futbolu - dodaje.

Hiszpanie mają za to żal, że ich piłkarze nie skrytykowali organizatorów mundialu. - W Hiszpanii zauważono, że nasi zawodnicy byli w 100 procentach skupieni na turnieju. Żaden z piłkarzy nie zabrał głosu przeciwko łamaniu praw człowieka w Katarze - przyznał Duran. Hiszpanie odpadli z turnieju po porażce w 1/8 finału z Maroko.

USA

- Żaden z naszych piłkarzy nie dostał po mistrzostwach pieniędzy od władz centralnych lub stanowych - mówi reporter piłkarski ESPN Jeff Carlisle. Jego informacje potwierdził nam rzecznik prasowy amerykańskiej reprezentacji Michael Kammarman. Amerykanie przegrali w 1/8 finału MŚ z Holandią.

Senegal

Senegal odpadł z mundialu na etapie 1/8 finału po przegranej z Anglią. Mimo to zawodnicy otrzymali premie. - 26 piłkarzy otrzymało łączną kwotę 3,8 mln euro, co daje 146 tys. euro na zawodnika. 69 proc. tej kwoty to pieniądze publiczne, a pozostałą część przekazał Senegalski Związek Piłki Nożnej. Trener Aliou Cisse otrzymał podwójną premię - mówi nam Adama Ndione z redakcji RTS Senegal.

Nie obyło się bez zamieszania wokół tych pieniędzy. - Decyzja prezydenta Senegalu Macky’egp Salla, by po mundialu wypłacić piłkarzom premie, mimo że nie osiągnęli swojego celu, rozzłościła część sportowców w kraju. Senegalczycy jako mistrzowie Afryki liczyli na co najmniej awans do ćwierćfinału mistrzostw świata - dodał nasz rozmówca.

Japonia

Juror Złotej Piłki Shuichi Tamura z redakcji "Sports Graphic Number" przekazał nam, że japońscy piłkarze nie otrzymują żadnych premii ani od rządu, ani od sponsorów reprezentacji. Japończycy odpadli na etapie 1/8 finału z Chorwacją po rzutach karnych.

Australia

Australijscy piłkarze nie przeszli 1/8 finału. Zatrzymali ich Argentyńczycy. - Nasi zawodnicy nie otrzymali żadnych pieniędzy od władz. Generalnie brak wsparcia ze strony rządu dla sportu w Australii jest ogromnym problemem społeczności piłkarskiej w naszym kraju - mówi dziennikarz Kevin Airs z dziennika "Daily Mail Australia".