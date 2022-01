Michniewicz leci do Lewandowskiego. Pierwsza decyzja. I mówi o trzech piłkarzach

- Byliśmy w kontakcie z Cezarym Kuleszą od dłuższego czasu. Wiedziałem, że prezes rozmawia z innymi kandydatami, ale ja już zacząłem przygotowania. Analizowałem grę reprezentacji Rosji, nie chciałem tracić czasu, choć nie wiedziałem, czy to ja ostatecznie zostanę selekcjonerem - rozpoczął Czesław Michniewicz, który w poniedziałek został ogłoszony nowym selekcjonerem reprezentacji Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo "Michniewicz nie był wymarzonym kandydatem Kuleszy"

Były selekcjoner kadry U-21 i były trener Legii zdradził także swoje pierwsze plany. Jeszcze w tym tygodniu Michniewicz wsiądzie do samolotu i poleci do Monachium na spotkanie z Robertem Lewandowskim. Nowy szef kadry odniósł się też do medialnej wymiany zdań pomiędzy nim a kapitanem reprezentacji tuż po młodzieżowych mistrzostwach Europy.

- Wbrew niektórym opiniom ja kocham grać ofensywnie, ale najbardziej kocham wygrywać. Porozmawiam z Robertem, jak on chce wygrywać. Jak chce, żeby grała reprezentacja Polski. Chcę go wysłuchać. Decyzja należy do mnie, ale będę rozmawiał z najbardziej doświadczonymi reprezentantami. Kamil Glik, Grzegorz Krychowiak, czy Piotr Zieliński mogą się spodziewać moich wizyt - zapewnił Czesław Michniewicz. - Ja Roberta nie muszę oglądać już w grze. Ja muszę z nim porozmawiać - dodał.

Nowego selekcjonera dopytaliśmy także o pierwszą rozmowę z Cezarym Kuleszą dotyczącą pracy z kadrą. - Nawet jeśli pamiętałbym tę rozmowę, z szacunku do prezesa PZPN nie mogę o tym mówić - skwitował.

Czesław Michniewicz nowym selekcjonerem reprezentacji Polski

Kontrakt Michniewicza ma obowiązywać do końca 2022 r., a nie - tak, jak sugerowano - do końca baraży. Ale jednocześnie z informacji Sport.pl wynika, że PZPN będzie mógł rozwiązać umowę już po barażach. To dla Michniewicza nie będzie pierwsza przygoda z dorosłą reprezentacją.

W latach 2017-20 prowadził on kadrę do lat 21, rozegrał z nią 27 meczów. 1.81 - tyle średnio punktów na mecz zdobywał. Kibice najlepiej wspominają awans na młodzieżowe Euro, na którym Polacy zdobyli sześć punktów (ograli Belgów i Włochów), ale i tak pożegnali się z turniejem. Przegrali jedynie z Hiszpanami, którzy zdobyli później złoto.

Kiedy debiut Michniewicza?

Już 24 marca biało-czerwoni zagrają w Moskwie z Rosją w barażu o mundial w Katarze. To będzie debiut nowego selekcjonera. Jeśli Polska wygra, to w decydującym o awansie na MŚ meczu zagra ze zwycięzcą pary Szwecja - Czechy. Jeśli Michniewicz pozostanie na stanowisku po barażach, to jego kolejnymi meczami będą czerwcowe i wrześniowe starcia w Lidze Narodów. Polska zagra w grupie czwartej pierwszej dywizji z Belgią, Holandią oraz Walią (najlepsza drużyna awansuje do turnieju finałowego, najsłabsza spadnie do dywizji B).