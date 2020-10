Oficjalnie: PZPN wybrał następcę Czesława Michniewicza! To były reprezentant Polski

Czesław Michniewicz pożegnał się z reprezentacją po remisie z Bułgarią. Od środy pracuje tylko w klubie - w Legii Warszawa, a jego obowiązki w kadrze zostały powierzone Maciejowi Stolarczykowi. To on został wybrany nowym selekcjonerem kadry do lat 21 i poprowadzi drużynę w listopadowym, ostatnim meczu eliminacji ME przeciwko Łotwie.

Nowa rola Stolarczyka w PZPN

Maciej Stolarczyk był ostatnio zatrudniony w PZPN-ie w roli selekcjonera kadry u-17, do której trafił po zwolnieniu z Wisły Kraków. Jako trener Białej Gwiazdy pracował od 18 czerwca 2018 roku do listopada 2019 roku. Kibice krakowskiego klubu dobrze wspominają ten okres, bo mimo faktu, że klub znalazł się na skraju przepaści, to Wisła długo grała bardzo atrakcyjny futbol. Strzelała dużo bramek, ale również goli traciła. Stolarczyk prowadził Wisłę w 54 meczach, w których Wiślacy zdobyli 87 bramek, a stracili 97. Jego zespół odniósł 17 zwycięstw, 9 remisów i 28 porażek.

48-letni Stolarczyk to również 8-krotny reprezentant Polski, a swój pierwszy mecz w kadrze zagrał 10 grudnia 1994 roku przeciwko Arabii Saudyjskiej.

