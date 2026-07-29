Trwające niemal cztery miesiące bezkrólewie w piłkarskiej reprezentacji Włoch niebawem się zakończy. Na początku kwietnia, ledwie kilka dni po porażce z Bośnią i Hercegowiną w finale baraży o awans do mistrzostw świata, z kadrą pożegnał się Gennaro Gattuso. Teraz Gattuso zastąpił ostatni selekcjoner, który poprowadził Włochów do sukcesów - Roberto Mancini.

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Plan był jednak inny. Paolo Maldini, niedawno powołany na funkcję dyrektora technicznego reprezentacji, chciał przekazać stery Andrei Pirlo. Spotkało się to z wielkimi protestami we Włoszech. Nie poszło jednak o nikłe osiągnięcia trenerskie 47-latka, a jego powiązania z Rosją. Pomysł ten nie wypalił, a sam Maldini już złożył rezygnację.

Rosjanka broni Andrei Pirlo

Co oczywiste, w obronie Pirlo stanęli Rosjanie. "To wstyd, że pomimo Pańskiego wkładu w sport i wizerunek Włoch za granicą, jest Pan odrzucany przez własny pseudodemokratyczny estabilishment" - takie słowa w stronę niedoszłego selekcjonera skierował ambasador Rosji we Włoszech, Aleksiej Paramonow.

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Teraz swój głos do chóru dołączyła Swietłana Żurowa, która regularnie wygłasza zgryźliwe komentarze dotyczące sytuacji Rosji w światowym sporcie. Co oczywiste, ona również stanęła po stronie Andrei Pirlo. - Myślę, że prezydent włoskiej federacji został zmuszony do odrzucenia tej kandydatury, gdyż jest ona nie w smak Unii Europejskiej i innym przeciwnikom Rosji - powiedziała, a jej słowa cytuje portal Obozrevatel.com.

Żurowa: Włosi zrezygnowali z Pirlo przez Ukrainę

Żurowa uważa, że ważną rolę odegrała też możliwa reakcja Ukrainy. - Wywołaliby z tego powodu skandal. A po co reprezentacji Włoch takie problemy? Na pewno mają innych kandydatów. Wybiorą kogoś, kto nie ma powiązań z Rosją - powiedziała mistrzyni olimpijska w łyżwiarstwie szybkim. Roberto Mancini w sezonie 2017/18 prowadził Zenit Sankt Petersburg.

Nowy selekcjoner swoje drugie podejście do pracy w reprezentacji Włoch rozpocznie od meczów grupy 1 dywizji A Ligi Narodów. W niej mistrzowie Europy z 2021 roku zmierzą się z Francją, Belgią oraz Turcją. Tylko ta ostatnia kadra nie zmieniła selekcjonera w ostatnich tygodniach, Turków wciąż będzie prowadzić Vincenzo Montella. Belgowie postawili na Marka van Bommela, a Trójkolorowych objął Zinedine Zidane.