Napaść na reprezentanta kraju w centrum stolicy. Było pięciu na jednego

Mohammed Fuseini od dwóch lat występuje w Royale Union Saint-Gilloise, z którym zdążył już zdobyć mistrzostwo Belgii (2024/25), krajowy puchar (2025/26) czy zagrać w fazie ligowej Ligi Mistrzów (dwa występy, bez gola i asysty, w poprzednim sezonie, wcześniejszych sześć kolejek opuścił przez kontuzję). Niestety, tym razem piłkarz znalazł się w centrum uwagi z powodu przykrej sytuacji pozaboiskowej.

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Mohammed Fuseini napadnięty podczas powrotu z klubu nocnego. Wyrwali go z auta i obrabowali

We wtorek po południu belgijski dziennik "Het Laatste Nieuws" poinformował o ataku na 24-latka. Do zdarzenia doszło w niedzielę 26 lipca o godz. 6:30, gdy poszkodowany wracał z brukselskiego klubu nocnego "Bloody Louis". Kiedy wsiadł do swojego samochodu zaparkowanego przy zbiegu Alei Luizy i Waterloolaan, napadło na niego pięciu zakapturzonych mężczyzn.

Część z nich wyciągnęła niezbyt postawnego Fuseiniego (169 cm wzrostu) z auta. Następnie trzech z nich było tuż przy nim - dwóch trzymało go (potem tylko jeden), a trzeci próbował zdjąć z nadgarstka piłkarza luksusowy zegarek - był to Rolex Datejust, a wartość tego modelu waha się od 8 do 14 tysięcy euro (przy obecnym kursie od 34,6 do 60,5 tys. złotych). Jednocześnie pozostali rabusie sprawdzali samochód piłkarza. Gdy udało się zdobyć cenny łup, sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia.

Szczęście w nieszczęściu, że gracz Royale Union nie był zupełnie sam. Zajście zostało zarejestrowane przez inną osobę. "Według źródeł zbliżonych do śledztwa kolega z drużyny wykonał nagranie. Podobno przebywał on wówczas w towarzystwie Fuseiniego i szedł za Ghańczykiem, gdy doszło do zdarzenia. Dzięki jego nagraniu policja zdołała szybko zidentyfikować kilku sprawców" - czytamy.

Do sprawy odniósł się klub. "Nagrania z zeszłej niedzieli są wyjątkowo wstrząsające" - zaznaczono. Przekazano też, jak wyglądały losy Ghańczyka: "(Po napaści - red.) udał się on do szpitala na badania, gdzie znakomitą opieką otoczyła go brukselska policja. Serdecznie dziękujemy funkcjonariuszom za ich świetną pracę. Obrażenia nie są poważne, a (w poniedziałek - red.) zawodnik wznowił treningi".

Fuseini kolejną ofiarą brukselskich rabusi. Jednego z nich zatrzymali i znaleźli łupy

Zajmująca się sprawą prokuratura przekazała, iż atakujący wicemistrzów Belgii nie był jedyną ofiarą tej grupki przestępczej. "Trzy osoby padły ofiarą napadu rabunkowego z użyciem przemocy, gdy zmierzały do swojego samochodu w Brukseli. Według wstępnych ustaleń śledztwa, grupa osób zaatakowała je i zrabowała różne wartościowe przedmioty, w tym zegarki, telefony oraz rzeczy osobiste" - przekazano. Ponadto "dwie ofiary doznały obrażeń skutkujących niezdolnością do pracy".

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W śledztwie doszło już do bardzo ważnego wydarzenia. Zatrzymano jednego z domniemanych sprawców, 23-latka, i odnaleziono część nielegalnych zdobyczy: "Podczas przeszukania jego mieszkania odzyskano przedmioty zgłoszone jako skradzione. Prokuratura w Brukseli zwróciła się do sędziego śledczego z wnioskiem o aresztowanie podejrzanego. Postawiono mu zarzut kradzieży z użyciem przemocy, dokonanej w ramach grupy przestępczej, i wydano nakaz aresztowania".

Podejrzany przebywa w areszcie więzienia w Haren. Jego adwokat Samuel Rosenblatt potwierdził miejsce zdarzenia. - Ofiary w wychodziły z klubu - przyznał. Nie chciał jednak potwierdzić, czy w mieszkaniu zatrzymanego znaleziono dwa zegarki. A czy 23-latek znał Fuseiniego? - To również objęte jest tajemnicą śledztwa - oznajmił Rosenblatt. - Mój klient zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji i żałuje tego, co się stało - dodał, przekonując, iż domniemany winowajca wcześniej nie był karany.

Mohammed Fuseini dotychczas zaliczył 71 występów, 14 trafień i trzy asysty w barwach Royale Union Saint-Gilloise. Trafił tam ze Sturmu Graz, gdzie grał w latach 2022-2024 - w seniorskim zespole miał trzy gole i jedną asystę w 27 spotkaniach oraz wkład w mistrzostwo Austrii (2023/24) i dwa krajowe puchary (2022/23 i 2023/24). Jednak drugą połowę sezonu 2023/24 spędził na wypożyczeniu do Randers, tam zagrał 16 meczów, zdobył dziewięć bramek i dołożył jedną asystę. 24-latek jest dwukrotnym reprezentantem Ghany - w marcu 2025 r. wystąpił przeciwko Nigerii (1:2) oraz Trynidadowi i Tobago (4:0), któremu strzelił gola. Mimo to później nie dostał już powołania.