Tak FIFA oszukała Amerykanów. Zaraz będą bić na alarm

Mistrzostwa świata miały oznaczać boom dla turystycznej branży w USA. Tymczasem niespełna dwa miesiące przed turniejem nic tego nie zapowiada. Prognozy Gianniego Infantino okazały się mirażem. Ameryka odstraszyła zagranicznych kibiców na pięć różnych sposobów.

Przed mistrzostwami świata szef FIFA Gianni Infantino obiecywał, że piłkarski mundial da amerykańskiej gospodarce około 40 miliardów dolarów dodatkowych wydatków kibiców, którzy tłumnie przyjadą, aby z bliska oglądać największą piłkarską imprezę globu. Według The Athletic jakieś dwa do trzech milionów kibiców miałoby przybyć, aby z trybun dopingować swoje drużyny narodowe, a sam Infantino przewiduje, że "dziesiątki milionów fanów z całego świata przyjadą do USA tylko po to, by poczuć atmosferę".

"Nie jesteśmy jeszcze w sytuacji, by bić na alarm"

Biorąc pod uwagę wielkość amerykańskiej gospodarki i fakt, że mieszkańcy USA podczas Super Bowl wydają 20 miliardów dolarów na same tylko przekąski i napoje, to suma, którą nęciła FIFA, nie wydaje się specjalnie istotna w kontekście wzrostu gospodarczego największej lub drugiej co do wielkości (zależy od metody liczenia) gospodarki świata. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że FIFA zgarnie dla siebie wszystkie wpływy z tytułu biletów na mecze, praw do transmisji telewizyjnych, sponsoringu, parkingów przy stadionach i imprez towarzyszących i jeszcze nie zapłaci od tego podatku. Niemniej jednak Amerykanie uwierzyli Infantino i spodziewali się krociowych zysków, przynajmniej w niektórych branżach takich jak hotelowa czy transportowa.

Tuż po losowaniu ceny noclegów w hotelach w miastach gospodarzy wystrzeliły w kosmos. Podwyżka była trzystuprocentowa. Jednak na niespełna dwa miesiące przed planowanym rozpoczęciem turnieju hotelarze już nie są optymistami i nie spodziewają się wielkiego "boomu". Szeroko pisze o tym serwis sportowy medialnego koncernu New York Timesa: The Athletic. – To nie jest róg obfitości, o którym mówiła FIFA – stwierdza cytowany tam Vijay Dandapani, prezes i dyrektor generalny Hotel Association of New York City. Natomiast Chris Nassetta, wieloletni prezes i dyrektor generalny Hilton Hotels & Resorts, przyznał na konferencji w Waszyngtonie w zeszłym tygodniu, że "mistrzostwa świata na tym etapie nie wyglądają tak dobrze, jak się spodziewaliśmy".

Niemniej jednak cała branża spodziewa się, że może tuż przed turniejem coś się w interesie ruszy. Mówi o tym w The Athletic Erik Hansen z U.S. Travel Association: – Nie jesteśmy jeszcze w sytuacji, by bić na alarm.

Kosmiczne ceny spadają w szybkim tempie

Poważnym sygnałem, że branża hotelarska już się gigantycznego najazdu kibiców nie spodziewa, jest znaczna obniżka cen. Dziennikarze The Ahtletic sprawdzili, że po losowaniu ceny za nocleg w miastach gospodarzach na terenie USA (turniej organizuje jeszcze Meksyk i Kanada) wynosiły średnio 1028 dolarów za noc w okolicach meczu otwarcia. Ten sam nocleg w maju kosztowałby 315 dol. Teraz jednak sytuacja znacznie się zmieniła. Różnica nie jest już tak wielka, choć wciąż jeszcze robi wrażenie: 579 dolarów. W porównaniu do cen po losowaniu hotele zeszły z oczekiwań o ponad 40 procent.

Na obniżenie prognoz wpłynęło wiele czynników. Na pewno numerem jeden jest tu sama polityka FIFA, która dążąc do maksymalizacji zysków, podyktowała bardzo wysokie ceny biletów na mecze. W rezultacie ograniczyła możliwości obejrzenia meczów na żywo do wąskiej grupy kibiców z grubymi portfelami. Co więcej, FIFA umożliwiła nabywanie biletów spekulantom, którzy teraz chcą je odsprzedawać po kilkakrotnie wyższych cenach na platformie uruchomionej do tego celu przez światową federację. Po drugie: ruch turystyczny w USA i tak osłabł po wprowadzonych przez administrację Donalda Trumpa ograniczeniach wizowych. Surowe wymagania, uwzględniające m.in. kaucję przy wizach turystycznych i długi czas weryfikacji, nie zostały zniesione na czas mundialu. Po trzecie: kibice rezygnują z wyjazdu, bo obawiają się, że zostaną na miejscu zaskoczeni kosztami, których się spodziewają. Chodzi na przykład o ceny transportu, które w takich miastach jak Boston czy Nowy Jork mają wzrosnąć kilkukrotnie. Po czwarte: kibice obawiają się działań antymigracyjnych służb spod znaku ICE, które mają być szczególnie aktywne podczas mistrzostw. I w końcu po piąte: do podróży do USA nie zachęca polityka międzynarodowa USA: wprowadzanie wysokich ceł, roszczenia wobec Grenlandii, bezwarunkowe poparcie działań Izraela w strefie Gazy, czy wojna z Iranem spowodowały, że w wielu krajach zaczęto mówić o bojkocie mundialu.

Dziesiątków milionów kibiców nie będzie

Na "dziesiątki milionów" turystów, którzy chcieliby pooddychać atmosferą mundialu, w ogóle się nie zanosi. The Athletic sprawdził, jak kształtują się rezerwacje w hotelach na czas mistrzostw i są one na poziomie sprzed roku. Co więcej, po uwzględnieniu kanadyjskich gospodarzy: Vancouver i Toronto nawet niższe. Owszem w Dallas, czy Miami, które w lecie raczej nie przyciągają turystów, ruch w datach atrakcyjnych meczów grupowych, ale to z kolei nie zrekompensuje spadków w inne dni. Szczególnie w atrakcyjnych dla turystów miastach takich jak Nowy Jork czy San Francisco szczególnej zwyżki nie widać. To drugie miasto jest tym bardziej "poszkodowane", że na Levi's Stadium w Santa Clara nie będzie gościć na meczach grupowych żadna z drużyny z pierwszego koszyka.

Przestrzelona okazała się też liczba kibiców z zagranicy, którzy mieliby przyjechać do USA. W 2025 roku turystyczny do Stanów Zjednoczonych spadł rok do roku o 5,5 procent. Branża liczyła na jego częściową odbudowę w 2026 roku między innymi dzięki mundialowi. Analitycy mówi o 3,9 proc. wzrostu. Potem skorygowali te przewidywania w dół do 3,4 procent. Zdaniem Arana Ryana, dyrektora ds. badań w firmie Tourism Economics, która mierzy ruch turystyczny, mistrzostwa świata dadzą USA około 750 tys. dodatkowych osób odwiedzających kraj.