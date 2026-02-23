Halowy sezon lekkoatletyczny w Polsce nabiera tempa. Zawodnicy przygotowują się do nadchodzących mistrzostw świata w Toruniu, które odbędą się w dniach 20-22 marca.

REKLAMA

Zobacz wideo 85 procent mieszkańców uprawia sport

Za nieco ponad dwa tygodnie poszczególnym sportowcom zostaną przyznane prawa do udziału w MŚ - część z nich na podstawie minimów kwalifikacyjnych, a pozostała część na podstawie list światowych za okres 1 listopada 2025 - 8 marca 2026.

Dramat polskiej olimpijki. To koniec sezonu

Wiemy już jednak, że w Arenie Toruń zabraknie olimpijki z Paryża Magdaleny Niemczyk. Polska sprinterka, która na początku lutego podczas komercyjnego Mitingu w Dortmundzie zajęła trzecie miejsce w biegu na 200 metrów, przekazała za pośrednictwem Instagrama smutne wieści.

- Z powodu grypy i powikłań w postaci ostrego zapalenia zatok jestem zmuszona zakończyć sezon halowy. Mój organizm przez tydzień nie reagował na leczenie, dlatego cały proces bardzo się przeciągnął. Przede mną jeszcze tydzień antybiotyku i pełnej regeneracji. Jest mi przykro, serce pękło mi na milion kawałków, bo zostawiam coś, na co tak ciężko pracowałam - cytuje reprezentantkę Polski profil Athletic News na portalu X.

Niespełna 23-letnia zawodniczka w ubiegłym roku została halową mistrzynią Polski w biegu na 200 metrów. W 2023 roku na tym samym dystansie wywalczyła srebrny medal. Podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku Niemczyk zajęła 12. miejsce wraz z polską sztafetą w biegu 4x100 metrów.

Zobacz też: Pokonał Ratajskiego. Tak potraktowali go Polacy