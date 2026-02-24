Była legendą, zarabiała 200 tysięcy dolarów rocznie. Oto jak skończyła

W przeszłości Lauryn Williams zarabiała około 200 tys. dolarów rocznie i to w wieku 20 lat. Była mistrzynią świata na 100 metrów i srebrną medalistką olimpijską z Aten (2004). W Londynie (2012) zdobyła złoto w sztafecie 4x100 m. Później odniosła kolejny sukces - sięgnęła po srebro w bobslejowych dwójkach podczas zimowych igrzysk w Soczi (2014).
Dołączyła tym samym do elitarnego grona sportowców, którzy zdobywali medale olimpijskie zarówno latem, jak i zimą - znajduje się obok takich nazwisk jak Eddie Eagan, Jacob Tullin Thams, Christa Luding-Rothenburger i Clara Hughes. Mimo sportowych triumfów i ogromnej swego czasu popularności nie zbudowała finansowego bezpieczeństwa.
- Zarabiałam 200 tys. dolarów rocznie w wieku 20 lat, ale mając 30 lat byłam stażystką, która dostawała 12 dolarów za godzinę - przyznała Williams, cytowana przez "Fortune Magazine".
Williams otwarcie mówi o szoku, jaki przeżyła po zakończeniu kariery. - Miałam 30 lat i dopiero zaczynałam, podczas gdy moi znajomi byli już lekarzami czy prawnikami z ugruntowaną karierą. Po 20 latach rywalizacji czułam się niepewnie, bo nie miałam praktycznych umiejętności zawodowych.
Dopiero wtedy zrozumiała, że wysokie zarobki sportowca nie oznaczają stabilności na całe życie. - Po dziesięciu latach kariery uświadomiłam sobie, że nie mam dochodu na całe życie - dodała.
Zdecydowała się zdobyć kwalifikacje w zakresie planowania finansowego i założyła firmę Worth Winning, która pomaga sportowcom zarządzać pieniędzmi.
- Są olimpijskie gwiazdy, które przy dobrym planowaniu mogłyby już nigdy nie pracować. Ale prawda jest taka, że większość sportowców po zakończeniu kariery będzie musiała znaleźć nową pracę - skwitowała.
Williams chce wszystkim pokazać, że finansowa edukacja jest bardzo potrzebna sportowcom. Kto wie, być może ktoś wyciągnie z jej przykładu odpowiednie wnioski.