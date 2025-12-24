Błysnął w Ekstraklasie, za granicą przepadł. Padły mocne słowa

Sam zainteresowany nie wyklucza żadnej opcji. Być może wróci do Polski, ale bierze też pod uwagę opcję zagraniczną, z pozostaniem na Cyprze włącznie. Jego kontrakt wiążę go z AEK-iem Larnaka tylko do 30 czerwca 2026 roku.
"Czego bym nie zrobił, w kolejnym meczu i tak nie gram"
W obecnym sezonie Angielski, przy różnych okazjach, pojawił się łącznie na boisku w 23 meczach. Strzelił 5 goli i zaliczył 1 asystę. Jedno z jego trafień okazało się kluczowe i przyniosło cypryjskiemu klubowi prestiż i sporo pieniędzy - w decydującym spotkaniu przeciwko macedońskiemu Shkendija Tetovo Polak wpisał się na listę strzelców, dzięki czemu jego drużyna awansowała do 1/8 finału Ligi Konferencji.
- No, ale i ta bramka nie przekonała szkoleniowca, żeby dać mi szansę od początku. Może to dla niego za mało? Znowu dałem pozytywny sygnał, a dalej jestem rezerwowym - powiedział w rozmowie z TVP Sport.
We wcześniejszym fragmencie rozmowy Karol Angielski w bardziej dosadny sposób określił postępowanie trenera Imanola Idiakeza.
"Czego bym nie zrobił, w kolejnym meczu i tak nie gram. Nawet, gdy trener decydował się grać dwójką napastników, to dla mnie nie było miejsca, co dało mi do myślenia. Nie zbudowałem zaufania u trenera. Kiedy wystąpiłem w Superpucharze z Paphos i zdobyłem bramkę, to w następnym meczu wylądowałem na ławce" - podkreślił Angielski.
Były napastnik Piasta Gliwice, Wisły Płock czy Radomiaka ma pełną świadomość, w jakim miejscu się znajduje, także jeśli chodzi o jego własną karierę. - Nie chcę się skarżyć, ale nie wiem, czy trener jest sprawiedliwy. Skoro wchodzę z ławki i daję pozytywny impuls drużynie, strzelam gola na wagę trzech punktów, a następny mecz znowu zaczynam na ławce i się z niej nie podnoszę, by w kolejnym wejść na kilka minut, to w ten sposób nie buduje się zaufania i relacji. Rotacja w składzie jest, ale mnie właściwie nie dotyczy.
- Do tego doszło lekkie spięcie na treningu. Byłem sfaulowany, dostałem silnego kopniaka w ścięgno Achillesa, trener nie zareagował. Zwróciłem uwagę, że takie zagrania grożą urazem, a w zespole kontuzji jest aż nadto. Moja reakcja nie spodobała się szkoleniowcowi – spytał, czy jestem nieszczęśliwy w drużynie. Odpowiedziałem, żeby pokazał mi jednego szczęśliwego piłkarza siedzącego bez przerwy na ławce rezerwowych. Jeśli tacy są, to znaczy, że nie mają ambicji. Ja mam - powiedział Angielski.
29-latek jest wyceniany przez portal transfermarkt na 650 tysięcy euro. Czy znajdzie się klub, który wyłoży już teraz takie pieniądze za wychowanka Korony Kielce? A może uda się znaleźć inne wyjście z tej sytuacji i Karol Angielski wkrótce wróci do Polski?
