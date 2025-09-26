Lewandowski "uratował Barcelonę" i wysłał sygnał Flickowi. "Pomimo wieku"

- To był bardzo ważny gol. Wiemy, czego możemy oczekiwać po Robercie, w polu karnym jest jednym z najlepszych na świecie. Raphinha coś poczuł w nodze i musieliśmy go zmienić. Uważam, że wszystkie zmiany były we właściwym czasie - tłumaczył Hansi Flick na pomeczowej konferencji prasowej. I dodał o Polaku: Było widać, że kiedy wchodził z ławki, chciał zmienić rezultat. To nie chodzi tylko o bramkę, ale o zmianę dynamiki meczu. Dla nas to coś świetnego. FC Barcelona pokonała finalnie Real Oviedo 3:1, a poza Lewandowskim do bramki trafili Eric Garcia oraz Ronald Araujo.

Hiszpańskie media od samego rana piszą tylko o Lewandowskim. "Wrócił na ratunek i dał Barcelonie komplet punktów" - brzmi tytuł artykułu dziennika "Sport". "Polski napastnik chce jasno dać do zrozumienia, że pomimo wieku jest w stu procentach sprawny i gotowy do gry w najważniejszych meczach nadchodzącego sezonu" - napisano.

Dziennikarze zaznaczają, że Polak zdaje sobie sprawę, że "na każdej pozycji panuje konkurencja" w zespole, ale jednocześnie ma "wystarczająco dużo jakości", by wspomóc drużynę w najważniejszych chwilach. "Bez potrzeby stwarzania pozorów, gra perfekcyjnie i jest gwarantem, gdy jest najbardziej potrzebny. Dokładnie tego oczekuje się od numeru dziewięć" - przekazano.

Podano również, że przed rozpoczęciem sezonu klub poinformował go w nieformalnej rozmowie, że po przybyciu nowych zawodników, jego rola "nie będzie już taka sama". Nie było jednak żadnego negatywnego odzewu, przyjął swoją rolę ze "wzorowym profesjonalizmem". "Nie narzekał i postanowił walczyć o pozycję, na którą zasłużył. Jego relacje z Hansim Flickiem pozostają doskonałe. Trener ceni jego codzienny przykład, a on odpowiada ciężką pracą i golami, które przynoszą mu punkty" - czytamy.

Na koniec wspomniano o pracy, jaką Lewandowski wykonuje też poza boiskiem. "Dba o siebie jak nikt inny, zwracając szczególną uwagę na dietę i odpoczynek" - podano. I wymownie spuentowano cały tekst. "Z nim na boisku druga połowa była dla Barcelony zupełnie innym światem. (...) W takie wieczory jak ten jasne jest, że posiadanie napastnika, który potrafi zamienić połowę piłki w gola, to prawdziwy skarb. I Lewandowski właśnie taki był" - podsumowano.

FC Barcelona po sześciu meczach ligowych zajmuje pozycję wicelidera tabeli z dorobkiem 16 pkt. Do liderującego Realu Madryt traci dwa punkty. Najbliższe spotkanie rozegra w niedzielę 28 września, kiedy zmierzy się u siebie z Realem Sociedad. 26 października odbędzie się za to pierwsze w tym sezonie El Clasico.