TVP nabyła nowe prawa telewizyjne! Ależ wieści dla polskich kibiców

Część z tych informacji jest już oficjalna. TVP sama pochwaliła się podpisaniem umowy z Lechem na domowy mecz w II rundzie el. Ligi Mistrzów. Rywalem "Kolejorza" będzie zwycięzca rywalizacji KF Egnatia (Albania) z Breidablik Kopavogur (Islandia). Pierwszy mecz Lecha w tegorocznej bitwie o Europę zostanie rozegrany we wtorek 22 lipca o godz. 20:30. Dla kibiców mistrza Polski mamy jednak kolejne informacje.

Lech na dłużej i Raków

Według naszych ustaleń TVP zapewniła sobie też prawa do pokazywania kolejnych domowych meczów Lecha w eliminacjach europejskich pucharów, czyli w praktyce niemal do końca sierpnia. Nawet jeżeli w II, czy III rundzie Lechowi powinie się noga, to klub zostanie przesunięty najpierw do el. Ligi Europy, a potem do el. Ligi Konferencji. W najgorszym przypadku zagra zatem co najmniej w IV rundzie el. tych ostatnich rozgrywek. Wszystkie te mecze będzie pokazywała TVP.

Jeśli jednak Lech kwalifikacje do Ligi Mistrzów przejdzie bez potknięcia, to mecze IV rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów są scentralizowane z pakietem głównym tych prestiżowych rozgrywek. Tę fazę na pewno pokaże zatem Canal+, który ma prawa do Champions League od sezonu 2024/25 do 2026/27. Niewykluczone, że wówczas podzieli się tą rundą z otwartym nadawcą, do czego w interpretacji niektórych prawników zmusza ustawa o radiofonii i telewizji w punkcie dotyczącym ważnych wydarzeń społecznych i meczów polskich drużyn w Lidze Mistrzów. To jednak temat na sierpień.

Wracając do TVP - według naszych informacji publiczny nadawca porozumiał się też z Rakowem Częstochowa na pokazywanie domowych meczów tego klubu w el. Ligi Konferencji. Wiadomo już, że wicemistrz Polski zagra w II rundzie eliminacji z MSK Żilina. Spotkanie w Częstochowie zostanie rozegrane 24 lipca, a rewanż tydzień później. Raków - w przeciwieństwie do Lecha - nie ma poduszki bezpieczeństwa i jeśli przegra dwumecz ze Słowakami, to z rozgrywek odpadnie. Jeśli jednak będzie grał dalej, to kolejne domowe mecze kwalifikacji z udziałem ekipy Marka Papszuna też pokaże TVP.

Polsat też z eliminacjami, Legia walczy do końca

W praktyce rozstrzygnięta jest też już sprawa stacji, która będzie prezentowała kwalifikacyjne starcia Jagiellonii Białystok. Klub z Podlasia zacznie grę od II rundy el. Ligi Konferencji. Zagra z rywalem z Serbii, FK Novi Pazar (31 lipca). Umowę z Jagiellonią ma Polsat. W przypadku awansu ekipy Adriana Siemieńca dotyczy ona kolejnych faz tych rozgrywek. Przypomnijmy, że to właśnie stacje Polsatu pokazują Ligę Europy i Ligę Konferencji.

Legia Warszawa, zdobywca Pucharu Polski, choć zaczyna rywalizację w el. Ligi Europy najwcześniej, bo już 10 lipca, to z wyborem nadawcy wahała się najdłużej, długo negocjując kontrakt. Z informacji Sport.pl wynika, że ofertę Legii złożyły zarówno TVP i Polsat. Jednak w chwili pisania tekstu, nie było do końca jasne, czyja propozycja została przyjęta i z kim Legia podpisze umowę.

Wiadomo, że Legia pierwszy mecz w pucharach (z FK Aktobe) zagra w Warszawie 10 lipca o godz. 21. Rewanż odbędzie się tydzień później o 18 czasu polskiego. Po przejściu ekipy z Kazachstanu Legię w dalszej fazie kwalifikacji Ligi Europy czekać będzie wyjazd do Ostrawy na spotkanie z Banikiem. Jeśli Legia Kazachów nie przejdzie, zagra w el. Ligi Konferencji ze Spartą Praga. Oferty TVP i Polsatu mają dotyczyć całości eliminacji, jeśli chodzi o domowe mecze Legii. Decyzji należy spodziewać się dość szybko.

Mecze na ogólnodostępnych antenach

Według naszych ustaleń tegoroczna bitwa nadawców o pokazywanie eliminacji europejskich pucharów była nieco spokojniejsza niż zeszłoroczne. Z klubami negocjowały tylko TVP i Polsat. Wiadomo, że TVP będzie pokazywała kwalifikacyjne mecze w TVP Sport, ale dla ciekawszych spotkań będą dostępne anteny TVP 1 lub TVP 2. W przypadku Polsatu mecze mogą być transmitowane na Polsacie Sport i Polsacie Sport Premium, ale też jednym z otwartych kanałów tego nadawcy (Polsat, Super Polsat, TV4). Podobnie było w ubiegłym roku.

Teraz zaczyna się też proces rozmów nadawców z pośrednikami, by pokazać mecze wyjazdowe polskich klubów. Tu jednak nie wszędzie rywale są już znani, więc trudno te negocjacje konkretyzować.

W zeszłym roku przez kwalifikacje europejskich pucharów przebrnęły dwie polskie drużyny. W nagrodę zagrały w Lidze Konferencji, gdzie doszły do ćwierćfinałów (Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok).