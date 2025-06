Kibice napisali do Nawrockiego. Jasny przekaz. "Karol"

Jak dowiedzieliśmy się już na początku jego kampanii prezydenckiej, Karol Nawrocki jest wielkim fanem sportu i aktywności fizycznej. Trenuje boks, jest fanem Lechii Gdańsk. A co wzbudziło wielkie kontrowersje - polityk w przeszłości brał udział w kibicowskich ustawkach, czemu nie zaprzeczył w rozmowie ze Sławomirem Mentzenem na YouTube. - Jeśli chodzi o formy szlachetnej, męskiej walki wręcz, to w moim życiu tego było dużo - mówił wówczas. Onet potwierdził natomiast, że Nawrocki brał udział w bijatyce pseudokibiców Lechii Gdańsk oraz Lecha Poznań w 2009 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Kędzierski i Żelazny po latach wyjaśnili sobie pewne nieporozumienie. "Zghostowałeś mnie!"

W momencie, gdy Nawrocki wygrał wybory prezydenckie w Polsce, naturalnie zaczęły do niego spływać gratulacje z różnych stron. Dzień po ogłoszeniu wyników do Nawrockiego odezwało się również bliskie mu środowisko:

"Karol, a dokładniej Panie Prezydencie przyjmij biało-zielone gratulacje od kibicowskiej społeczności. To wielkie wydarzenie i moment w Twoim życiu a dla kibiców powód do dumy. Życzymy, abyś ponad głowami polityków, zawsze był sobą i stał na straży Polski, w jakiej chcielibyśmy żyć. Do rychłego zobaczenia, bo Lechia znaczy Polska" - możemy przeczytać na Facebooku Stowarzyszenia Lwów Północy.

ZOBACZ TEŻ: Adamek zobaczył wyniki wyborów i zwrócił się do Nawrockiego. "Jestem gotowy"

Karol Nawrocki zostanie zaprzysiężony jako nowy prezydent 6 sierpnia. Z racji, że polityk nigdy nie ukrywał swojej sympatii kibicowskiej, niewykluczone, że w pierwszych miesiącach swojej kadencji pojawi się właśnie na meczu Lechii Gdańsk.