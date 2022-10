Grosicki tłumaczy swoje miejsce w reprezentacji. "Moja rola jest inna"

Kamil Grosicki bardzo dobrze wszedł w sezon 2022/2023. Reprezentant Polski po 11 rozegranych meczach ligowych ma już na koncie 4 gole, a także 1 asystę, tym samym potwierdza, że powrót do Szczecina był dla niego idealnym rozwiązaniem, aby móc jeszcze liczyć na powołania do kadry narodowej. Dobra i przede wszystkim regularna gra daje podstawy Czesławowi Michniewiczowi do wysyłania powołań dla Grosika. Deficyt na pozycji skrzydłowych w reprezentacji Polski jest ostatnio widoczny, więc tym bardziej Kamil Grosicki wciąż może być ważną postacią w kadrze, jeśli oczywiście pojedzie na mundial.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski z problemami. "Plac budowy" [SPORT.PL LIVE #37] Wybierz serwis

Piłkarz Pogoni Szczecin zdaje jednak sobie sprawę z upływających lat i tego, że nie jest już tym samym zawodnikiem co kilka lat temu.

- Zawsze jestem gotowy do wyjścia na boisko, ale akurat mecze tak się potoczyły, że nie byłem potrzebny. Ja już swoje mecze w reprezentacji zagrałem i wiem, że moja rola jest inna niż kilka lat temu. Każdy przyjazd na reprezentację jest dla mnie wyróżnieniem i traktuję to bardzo poważnie. Ale podchodzę do tego spokojnie, nie tak żebym się "gotował" jak bywało wcześniej, ale wiem, że przyjdzie moment, gdy dostanę szansę i będę musiał ją wykorzystać. Wierzę, że jeszcze pomogę reprezentacji - mówi w rozmowie z "Super Expressem" Kamil Grosicki, odwołując się do wrześniowego zgrupowania, na którym Polska wygrała 1-0 z Walią oraz przegrała 0-2 z Holandią.

Były zawodnik Hull City w "Biało-Czerwonych" barwach rozegrał łącznie 86 meczów, w których zdobył 17 goli oraz dołożył do tego 24 asysty.

"Lepsi niż Barcelona i Bayern". Zespół z Serie C robi furorę