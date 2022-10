Luis Suarez naznaczył najlepszą "dziewiątkę" świata. "Gratulacje przyjacielu"

Manchester City w niedzielnych derbach pokonał Manchester United aż 6-3. Wybitnie w tym starciu wyglądało co najmniej dwóch graczy Pepa Guardioli. Phil Foden oraz Erling Haaland, którzy skompletowali dwa hat-tricki. Występ szczególnie tego drugiego może wzbudzać podziw nawet wśród największych gwiazd futbolu. Norweg zapisał się w historii jako gracz, który potrzebował zaledwie 8 meczów w Premier League, aby móc cieszyć się z 3 hat-tricków. Do tej pory pod tym względem rekordzistą był Michael Owen, który w ligowych meczach w Anglii do dokonania takiej sztuki potrzebował aż 48 spotkań.

Bardzo dobry występ Erlinga Haalanda nie umknął uwadze jednemu z najlepszych napastników świata w ostatniej dekadzie Luisowi Suarezowi. Urugwajczyk na Instagramie pod zdjęciem Norwega, w miły sposób się do niego zwrócił i określił go najlepszym napastnikiem na świecie.

- Gratulacje przyjacielu! Niesamowity mecz w twoim wykonaniu! Najlepszy numer dziewięć w tym momencie - napisał 35-latek, który obecnie przygotowuje się do mistrzostw świata w urugwajskim klubie Nacional. Łącznie w tym sezonie w 9 meczach zdobył 4 gole i dołożył do tego 3 asysty.

Erling Haaland po dołączeniu do Manchesteru City z Borussii Dortmund może okazać się dla Pepa Guardioli ostatnim brakującym ogniwem w zespole, który od kilku lat marzy o wygraniu Ligi Mistrzów. W Premier League jak wiemy w ostatnich 5 latach tylko raz dali sobie odebrać tytuł mistrza Anglii na rzecz Liverpoolu, wciąż jednak mimo wydanych kilkuset milionów nie udało im się wygrać największych europejskich rozgrywek. Norweg jest gwarancją seryjnie zdobywanych goli i może okazać się kluczowy w walce o triumf w LM, jeśli oczywiście ominą go wszelkiego rodzaju problemy ze zdrowiem.

