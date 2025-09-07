Żałujemy, że nie zdążyliśmy wyciągnąć telefonu, by zrobić zdjęcie. Gdy Igor Milicić zszedł ze sceny, a w jego kierunku podążył Mike Taylor, obaj panowie się uśmiechnęli, uścisnęli się na "niedźwiedzia", przybili piątkę i wymienili kilka słów. Często padały w niej takie słowa jak "gratulacje" i "dziękuję".

Chwilę później zapytaliśmy Taylora o jego spojrzenie na pracę Milicicia, ale Amerykanin grzecznie odmówił komentowania. On, jako ekspert, ogląda wszystkie mecze fazy pucharowej EuroBasketu w Rydze, komentuje mecze dla FIBA. Polaków chwalił za organizację gry i dobre decyzje, podkreślał też rolę liderów - Jordana Loyda i Mateusza Ponitki.

Serdeczne, choć tylko kilkunastosekundowe spotkanie Milicicia z Taylorem to obrazek piękny, bo rzadki. I teoretycznie można byłoby uważać, że Taylor ma do Milicicia jakiś żal. Amerykanin selekcjonerem reprezentacji Polski był w latach 2014-21, a po jego zwolnieniu ówczesny prezes PZKosz Radosław Piesiewicz mianował na to stanowisko Milicicia. Ale nic z tych rzeczy - żalu nie ma, są tylko serdeczności.

I można powiedzieć, że dwa kolejne ćwierćfinały EuroBasketu Milicić zbudował na fundamencie, który wylał Taylor. To u Amerykanina na liderów i ważnych graczy wyrośli Mateusz Ponitka, Michał Sokołowski czy Aleksander Balcerowski, to Taylor stworzył z kadry grupę świetnie rozumiejących się ludzi. Milicić dołożył wiele ze swojej organizacji taktyki, ze swoich schematów defensywnych, natchnął zespół do walki.

Polacy dzięki wygranej 80:72 z Bośnią i Hercegowiną awansowali do ćwierćfinału, w którym we wtorek zmierzą się z Turcją - zespołem naszpikowanym gwiazdami NBA i Euroligi. Zdecydowanym faworytem będą rywale.