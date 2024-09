Nitras przestrzelił ws. zarobków Piesiewicza. I to jak! Ujawniamy kulisy

Już ponad miesiąc minął od zakończenia igrzysk olimpijskich Paryż 2024, a polski sport nadal jest uwikłany w niejasne rozliczenia.

We wtorek w Warszawie zebrał się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Gremium poznało wreszcie wysokość zarobków prezesa Radosława Piesiewicza i wstępny kosztorys wyjazdu olimpijskiej kadry, a wraz z nią działaczy i partnerów PKOl na paryskie igrzyska.

Między innymi tych rozliczeń publicznie domaga się od dawna minister sportu Sławomir Nitras. W ostatnich tygodniach szczególnie gorąca była atmosfera wokół prezesa Piesiewicza. Po zarządzie słyszymy, że w wojnie Nitras - Piesiewicz na tę chwilę górą jest ten drugi.

Łukasz Jachimiak: Miesiąc temu na prezydium zarządu stanowczo domagał się pan od prezesa Piesiewicza rozliczeń jego pensji I wyjazdu olimpijskiej reprezentacji na igrzyska Paryż 2024. Czy po zarządzie PKOl jest pan usatysfakcjonowany odpowiedziami prezesa?

Tomasz Chamera: Wyjaśnienia, które zostały przedstawione, na pewno nie są pełne, ale też ich autorzy sensownie wytłumaczyli, dlaczego potrzebują jeszcze trochę czasu, żeby podliczyć pełne wydatki. Generalnie wiele wątpliwości zostało rozwianych. A czy ja jestem zadowolony? Dostałem odpowiedzi na pytania, które zadawałem. W większości to odpowiedzi dość ogólne, jak chociażby rozliczenia dotyczące kosztów wyjazdu na igrzyska, gdzie nie zostały jeszcze przedstawione koszty jednostkowe. Ale prezes, skarbnik PKOl i sekretarz generalny zobowiązali się do przedstawienia wszystkich szczegółów do 30 września.

Bo do końca miesiąca mają jeszcze spływać do PKOl jakieś rachunki?

- Zgadza się. I takie wyjaśnienie jest zrozumiałe. Wszyscy wiemy, jak funkcjonują służby księgowe: potrzeba trochę czasu na wszystkie rozliczenia, podatki, itp. Dostaliśmy zapewnienie, że nie ma problemu z płynnością finansową PKOl i będą zapewnione środki finansowe na nagrody dla medalistów olimpijskich, a gala odbędzie się zgodnie z planem 12 października.

Jest pan pewny, że nie ma zagrożenia, że zostanie odwołana? Już raz to się stało, pierwotnie miała się odbyć 30 sierpnia. A teraz jeden z członków zarządu mówi mi, że nie ma pewności, czy 12 października będzie można wypłacić kilka milionów złotych medalistom i trenerom.

- Prezes potwierdził, że środki finansowe i sama gala są tym razem niezagrożone.

Co z zarobkami prezesa? Słyszałem, że minister sportu Sławomir Nitras znacznie przestrzelił, mówiąc, że prezes Piesiewicz pobiera w PKOl 100 czy nawet 150 tysięcy złotych miesięcznie?

- Według informacji skarbnika jest to kwota znacznie mniejsza.

O ile mniejsza? Bo słyszałem, że trzykrotnie.

- Nie chcę precyzować, bo to jednak byłoby nieeleganckie. Myślę, że prezes sam odpowie. Ja tylko obrazuję skalę. Fakty są takie, że prezes ma wynagrodzenie o wiele mniejsze, niż spekulowano, chociaż zastrzeżenia wciąż budzi forma zawarcia umowy.

Sugeruje pan, że prezes może zarabiać też w jakiś dodatkowy sposób? Na przykład pobierając prowizje od umów sponsorskich?

- Niczego nie sugeruję, przekazuję to, co skarbnik w imieniu prezesa oświadczył zarządowi. Sekretarz generalny przekazał także, że spółka Olympic Sky już nie ma 30-procentowego udziałowca z zewnątrz. Posiadaczka tych udziałów odsprzedała je po cenie nominalnej i 100-procentowym właścicielem tejże spółki jest teraz PKOl.

Powiedzmy czytelnikom, że chodzi o Julitę Słowikowską, czyli byłą dyrektor biura Polskiego Związku Koszykówki, byłą współpracownicę prezesa Piesiewicza. A spółka Olympic Sky zarządza restauracją w siedzibie PKOl.

- Nie wiem, kim jest ta pani. Natomiast co do Polskiego Związku Koszykówki prezes potwierdził to, o czym informowały media – że rozpisał wybory, bo kończy mu się druga kadencja.

Jak to kończy mu się druga kadencja? Mógłby tam rządzić jeszcze dwa lata.

- W każdym razie zadeklarował, że chce się teraz w stu procentach poświęcić działalności w PKOl i że jak dotąd pracował 18 godzin na dobę, tak teraz będzie pracował po 24 godziny. Większość obecnych na sali bardzo pozytywnie podchodziła do tego, co prezes mówił. Do tego stopnia, że jak zadawałem pytania, to dwóch członków wyraziło swoją dezaprobatę.

Jakie pytania pan zadawał?

- Wracałem do sprawy procedury zatwierdzenia wynagrodzeń prezesa i niektórych członków zarządu [okazało się, że pensje dostają też trzej wiceprezesi – red.], a w zasadzie jej braku. Próbowałem przypomnieć wszystkim, że działalność PKOl to jest odpowiedzialność całego zarządu.

Tuż przed wyborami, w kwietniu 2023 roku, Piesiewicz obiecywał na Sport.pl, że jeśli będzie pobierał pensję jako prezes PKOl, to jej wysokość ustali z zarządem. Ja się panu nie dziwię, że pan próbuje uświadamiać kolegom, że takie konsultacje powinny mieć miejsce.

- Ten wątek podnosiły jeszcze inne osoby, m.in. wiceprezes Otylia Jędrzejczak przedstawiała podobny do mojego punkt widzenia na przykładzie funkcjonowania swojego związku [Polskiego Związku Pływackiego - red.]. Informowała, że jako prezes wszystkie wynagrodzenia konsultuje z zarządem, który głosuje potem stosowne uchwały. Mówiła, że jej zdaniem takie same procedury powinny obowiązywać w PKOl. Nie wszyscy koledzy podzielali nasz pogląd. Pojawiła się nawet opinia, że wynagrodzenia nie powinny być jawne i niepotrzebne są informacje, ile prezes zarabia.

Rozmawiałem niedawno z takim przedstawicielem prezydium zarządu, który miał panu za złe, że w sierpniu pytał pan Piesiewicza o ogromne zarobki jego żony w publicznym banku Pekao SA. On uważał, że wykazał się pan brakiem kultury, twierdził, że w gronie przyjaciół czy kolegów takich pytań nie wypada zadawać. Nie chciał zrozumieć, gdy tłumaczyłem, że działał pan w interesie publicznym.

- Bazuję na własnych doświadczeniach w pracy w zarządach instytucji biznesowych, czy organizacji międzynarodowych takich jak World Sailing. Ale każdy ma prawo do swojego punktu widzenia. W tym przypadku mamy inny.

Punkt widzenia wielu działaczy jest podobno taki, że dużo złego zrobił w ostatnich tygodniach minister Nitras, działając zbyt emocjonalnie. Jak się okazuje, przestrzelił w sprawie zarobków Piesiewicza, a jego stronników zraził tym, że generalnie wrzucił ich do jednego worka. Takiego z napisem „nieudacznicy", a może też „złodzieje".

- W sprawie wynagrodzeń minister musiał mieć podstawy do swoich opinii, zastanawiająca jest jednak spora rozbieżność. Natomiast jego opinia dotycząca polskich związków sportowych nie wzięła się znikąd; nie ma co się obrażać, tylko trzeba pokusić się o refleksję nad własną działalnością. Choć wrzucenie wszystkich do jednego worka, moim zdaniem jest niesprawiedliwe dla organizacji funkcjonujących rzetelnie i transparentnie, a do takich z pewnością zalicza się prowadzony przeze mnie Polski Związek Żeglarski.

Wracając do PKOl – opozycja wobec Piesiewicza jest mała, słyszałem, że stanowi może 20 proc. zarządu. Czyli walnego zgromadzenia nie ma sensu zwoływać, skoro widzicie, że prezesa nie zdołacie odwołać?

- Nie demonizowałbym twierdzenia o działającej opozycji. Pewnie są tacy, którzy uważają, że należy jedynie przytakiwać, ale dla mnie normalną sprawą jest wyjaśnianie wątpliwości, zadawanie pytań - dla poprawy przejrzystości funkcjonowania takiej organizacji jak PKOl. Jeśli ktokolwiek uzna, że należy zwoływać takie czy inne gremia, są na to określone procedury. Zaskakuje mnie jednak obwinianie struktur zewnętrznych za wycofywanie się ze sponsoringu PKOl spółek skarbu państwa. Dla mnie jasne było, że model z PKOl jako pośrednikiem nie ma racji bytu. Skoro związki podpisywały umowy z PKOl i teraz nie mogą uzyskać środków finansowych za realizację swoich świadczeń, to jaka w tym wina ministerstwa?

Podsumowując: przed nami jeszcze dwa i pół roku kadencji prezesa Piesiewicza? Bo on ją dokończy?

- Ocena działalności prezesa pozostaje w rękach środowiska.