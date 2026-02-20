26-letnia Polka przechodzi do historii. I może zazdrościć Niemcom

- W życiu bym nie uwierzyła! - przekonuje w rozmowie ze Sport.pl Klaudia Adamek. Pięć lat temu zdobywała złoto i srebro mistrzostw świata w biegowych sztafetach i starowała na letnich igrzyskach jako nadzieja polskiego sprintu. Dziś wsiądzie do bobsleja na zimowych igrzyskach Mediolan/Cortina d'Ampezzo 2026. I tym samym wprowadzi Polskę do grona krajów, które miały swoich sportowców na igrzyskach i letnich, i zimowych.

Pita Taufatofua - z torsem lśniącym od oliwy, tylko w tradycyjnej tongijskiej macie ta’ovala na biodrach i w sandałach - zrobił furorę na otwarciu letnich igrzysk Rio de Janeiro 2016 i zimowych Pjongczang 2018. Tak, tam też wystąpił w takim niekompletnym stroju, mimo mrozu. Pita reprezentował Tonga w taekwondo i w biegach narciarskich. Dziś do klubu, w którym jest m.in. Taufatofua, dołączy Polka Klaudia Adamek.

W maju 2021 r. na mistrzostwach świata lekkoatletycznych sztafet w Chorzowie Adamek zdobyła złoty i srebrny medal. Wtedy 22-latka wyglądała na największą obok Ewy Swobodę nadzieję polskiego sprintu. Teraz z lekkoatletyką nie ma już nic wspólnego. No, może tyle, że ciągle biega. Ale już nie po tartanie, tylko po lodzie. I zawsze mając przed sobą potężny pojazd do rozpędzenia.

One przetarły Polce ślad. Williams ma nawet medale i z lata, i z zimy

- W tamtym momencie nikt by nie wymyślił czegoś takiego! Wtedy, z tymi medalami i chwilę przed wyjazdem na igrzyska do Tokio, w życiu bym nie uwierzyła, że zmienię dyscyplinę na jakąkolwiek, a co dopiero na taką – mówi bobsleistka w rozmowie ze Sport.pl.

Niesamowite w historii Klaudii jest tempo, w jakim wszystko się dzieje. Jeszcze niecałe dwa lata temu była lekkoatletką. Dopiero w marcu 2024 r., widząc, że nie zakwalifikuje się na letnie igrzyska w Paryżu, Adamek podjęła decyzję, że rzuca królową sportu. To wtedy pomyślała, że dla świętego spokoju zgodzi się sprawdzić jak właściwie wygląda bobsjelowy światek.

Już od jakiegoś czasu usilnie namawiał ją na to Ryszard Sadkowski, czyli trener z bobslejowej kadry B, który ma też zawodników w lekkoatletyce. Szkoleniowiec wiedział, że udane transfery z lekkoatletycznych sprintów do bobslejów się zdarzają. Najlepszymi współczesnymi przykładami są Amerykanki Lauryn Williams i Lolo Jones oraz Australijka Jana Pittman. Wszystkie spotkały się na zimowych igrzyskach Soczi 2014. Williams po złotym i srebrnym medalu z igrzysk olimpijskich Londyn 2012 i Ateny 2004 w sztafetach 4x100 zimą dojechała do srebra w lepszej z amerykańskich dwójek. Jones zajęła 11. miejsce (na letnich igrzyskach też nie miała medalu, a startowała w 2008 i 2012 roku). Natomiast Pittman (latem biegała na 400 m na igrzyskach w 2000 i 2004 roku) rozpędzała boba, który zajął 14. miejsce.

Ledwie 1,5 roku temu Adamek zrobiła to po raz pierwszy

- Dziś jestem [trenerowi Sadkowskiemu] bardzo wdzięczna za to, że się nie poddał, że nie odpuścił po pierwszym telefonie. Zdecydowanie mógł. Możliwe, że gdyby tak zrobił, to teraz już by mnie nie było w sporcie. Pewnie z lekkoatletyki i tak bym odeszła, a nie mając bobslejów, skupiłabym się na służbie w wojsku i na zwykłym, codziennym życiu. Na szczęście najwyraźniej los chciał inaczej i dlatego na mojej drodze znalazł się ten uparty człowiek. Przyznam, że w pewnym momencie myślałam o nim, że jest wręcz natarczywy, ale dziś widzę, że dzięki niemu odżyłam w sporcie i generalnie w życiu, co widzą nawet moim najbliżsi, zwłaszcza mama i babcia. Jestem bardzo szczęśliwa! – mówi nam Adamek.

Klaudia w bobslejach odnalazła się znakomicie. Swój pierwszy zjazd zanotowała zaledwie półtora roku temu. A teraz już jest na igrzyskach. Bo nie zraziła się ani wypadkami, ani tym, że kompletnie nowych rzeczy musiała się uczyć błyskawicznie.

Latem była dziesiąta. Teraz marzy jej się top 8

Adamek wystartuje w dwójce z pilotką Lindą Weiszewski, która indywidualnie zajęła na tych igrzyskach 17. miejsce. Na co będzie stać polską dwójkę? - Top 8 byłoby dla nas czymś bardzo dużym i bardzo byśmy chciały takie miejsce wywalczyć – mówi.

O trudnych realiach w polskim saneczkarstwie i bobslejach dużo się mówi przy okazji każdych kolejnych igrzysk. Tym mocniej ściskajmy za Klaudię Adamek i Lindę Weiszewski kciuki. I dodajmy, że pierwsza w historii polskiego sportu osoba ze startem w letnich i w zimowych igrzyskach olimpijskich zajęła 10. miejsce w swoim występie na letnich igrzyskach. W 2021 r. w Tokio właśnie na 10. miejscu została sklasyfikowana nasza sztafeta 4x100 m. Obiektywnie trzeba stwierdzić, że szanse na lepsze miejsce na zimowych igrzyskach Adamek ma małe, choć doceniamy jej ambicje i mierzenie nawet w top 8.

W całej historii sportu był tylko jeden taki mistrz

Generalnie łączenie igrzysk letnich i zimowych mało któremu sportowcowi wychodzi aż tak dobrze, żeby i tu, i tu notował spektakularne rezultaty. Raczej nie do powtórzenia jest to, czego dokonał Eddie Eagan. Amerykański pięściarz najpierw zdobył złoto w ringu, a następnie został mistrzem olimpijskim w bobslejowej czwórce. Ale to się działo niemal sto lat temu – w 1920 i 1932 roku. Wtedy sport wyglądał całkiem inaczej, wtedy wielu atletów uprawiało różne dyscypliny.

Współcześnie niemal nie zdarza się, żeby ktoś zdołał wywalczyć jakikolwiek medal letnich igrzysk i jakikolwiek krążek na zimowych igrzyskach. Wyjątkiem jest Alexandra Burghardt z Niemiec, która od lat biega i w 2024 w Paryżu dobiegła do brązu w sztafecie 4x100 m, a przed zimowymi igrzyskami Pekin 2022 wygrała swego rodzaju casting na rozpychającą dla bobslejowej mistrzyni Mariamy Jamanki.

Niemkom możemy tylko pozazdrościć. Polka chciała kupić taki bobslej

Mistrzyni olimpijska z 2018 roku potrzebowała nowej rozpychającej, bo Lisa Buckwitz po złocie została pilotką innego boba, a nowa rozpychająca, Kirra Lipperheide, przed Pekinem opuściła cały przedolimpijski sezon przez kontuzję.

Srebrna przygoda lekkoatletki Burghardt z zimowymi igrzyskami dobrze pokazuje, jak ogromnym potencjałem technologicznym dysponują Niemcy. - Nie ma opcji, żebyśmy uzyskali taki sprzęt, jaki mają najlepsi, zwłaszcza Niemcy. Kiedyś nawet zaproponowałam trenerowi, żebyśmy poszukali jakiegoś bogatego sponsora, który jest zajarany sportem, żeby prywatnie kupił dla nas taki bobslej, jakie mają Niemcy, żeby nie ujawniał, że to dla polskiej kadry. Ale nie ma takiej opcji, po prostu sprzęt produkowany dla niemieckiej reprezentacji jest zupełnie niedostępny. Szkoda, że technologicznie tak odstajemy – mówi Adamek.

Jest siedmioro wspaniałych

A wracając do medalistów zarówno letnich, jak i zimowych igrzysk, to Burghardt została dopiero siódmą osobą, która stanęła na podium jednej i drugiej imprezy. W tym gronie na szczególne uznanie zasługują multimedalistki: Clara Hughes i Christa Luding-Rothenburger.

Kanadyjka Hughes w 1996 roku wywalczyła dwa brązowe medale w kolarstwie, po czym jeszcze większe sukcesy odniosła w łyżwiarstwie szybkim, zdobywając brąz w Salt Lake City w 2002 roku, złoto i srebro w Turynie w 2006 roku i brąz w Vancouver w roku 2010. Natomiast Niemka Luding-Rothenburger do historii sportu przeszła podwójnie: jako multimedalistka igrzysk letnich i zimowych i zarazem jako jedyna osoba w historii sportu, która w jednym roku wywalczyła medale na igrzyskach o różnych porach roku. Stało się to w 1988 roku, gdy najpierw na zimowych igrzyskach w Calgary zgarnęła złoto i srebro w łyżwiarstwie szybkim, a kilka miesięcy później w Seulu pojechała po srebro w kolarstwie. Jej pozostałymi olimpijskimi medalami są złoto z 1984 roku z Sarajewa i brąz z 1992 roku z Albertville – oba w rywalizacji panczenistek.

Mówiąc o ewenementach, pamiętajmy, jak trudne jest generalnie łączenie ognia i wody. Dobrze pokazuje to przykład wspomnianego już Pity Taufatofuy. W taekwondo Tongijczyk doszedł do światowego poziomu, natomiast biegów narciarskich uczył się od podstaw już jako dojrzały sportowiec. Bo chciał spełnić swoje marzenie o starcie również w zimowych igrzyskach. I zrobił to, a wynik miał dla niego znaczenie drugorzędne, jeśli w ogóle jakiekolwiek. W rywalizacji na 15 km stylem dowolnym w Pjongczangu w 2018 roku Pita był 114. na 119. startujących. Od zwycięzcy, Dario Cologny, miał czas niemal dwa razy gorszy – Szwajcar pokonał dystans w 33 minuty i 43 sekundy, a Tongijczyk stracił do niego 23 minuty.

Taufatofua próbował też zakwalifikować się do igrzysk w kajakarstwie. Ewidentnie chciał być jak Georgia Simmerling. Kanadyjka startowała na zimowych igrzyskach olimpijskich Vancouver 2010 jako narciarka alpejska, cztery lata później w Soczi była już narciarką dowolną, a największy sukces – brązowy medal olimpijski – odniosła jako kolarka torowa na igrzyskach Rio 2016.

Nie zanosi się na to, żeby Klaudia Adamek po bobslejach zechciała spróbować czegoś jeszcze. Ale już i tak jej historia jest wyjątkowa.

Start Klaudii Adamek wraz z Lindą Weiszewską zaplanowany na piątek 20 lutego o godz. 18 (pierwszy ślizg) oraz 19:45 (drugi ślizg).