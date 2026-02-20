Polka skradła jego serce. Tak świętował sensacyjny medal olimpijski

Igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo chylą się ku końcowi. Zakończenie zmagań zaplanowano na niedzielę 22 lutego. Wielu sportowców już wróciło do swoich krajów. Rywalizacja w skokach narciarskich dobiegła końca, a tegoroczną imprezę na długo zapamięta kilku zawodników. Wśród nich jest Gregor Deschwanden.
To był niesamowity konkurs. Philipp Raimund został mistrzem olimpijskim, choć nigdy wcześniej w swojej karierze nie wygrał zawodów Pucharu Świata. Wicemistrzem tytułować się może Kacper Tomasiak, choć to na igrzyskach wywalczył pierwsze podium we wciąż krótkiej karierze. Wreszcie brązowy medal przypadł w udziale Gregorowi Deschwandenowi - solidnemu skoczkowi, który jednak przez długą karierę tylko sześć razy stawał na podium.
Do tej pory Szwajcaria cieszyła się z pięciu medali w skokach na ZIO. Cztery z nich to podwójne złota Simona Ammanna (z 2002 i 2010 roku), a jeden srebro Waltera Steinera z 1972 roku, gdy wygrywał Wojciech Fortuna. Teraz Deschwanden też przegrał z Polakiem - Kacprem Tomasiakiem, ale z brązu może być zadowolony jak ze złota. Zresztą najlepiej świadczą o tym jego słowa cytowane w fińskich mediach.
- Nie mieliśmy w tym roku zbyt wielu powodów do świętowania. Powiedziałem zespołowi, że jeśli jest powód do świętowania, powinniśmy go wykorzystać. I tak mieliśmy potem dwa dni wolnego. Nawet nie pamiętam, kiedy wróciłem do domu. To była szalona noc, ale zasłużyliśmy na to - powiedział, a jego wypowiedź przytacza portal iltalehti.fi.
Dziennikarz dopytał jak Deschwanden czuł się rano po nocy świętowania. Skoczek odparł: - Właściwie całkiem nieźle, bo jedliśmy popijając. Poza tym spałem długo.
Warto przypomnieć, na co także zwróciło uwagę cytowane źródło, że Deschwanden zapowiedział szwajcarskim mediom plan zrobienia sobie tatuażu w kształcie pizzy. Czas pokaże, czy niespełna 35-letni skoczek wywiąże się z deklaracji.