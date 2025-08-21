Niesamowity finał US Open Świątek! Decydował super tie-break

Nieco ponad miesiąc temu Iga Świątek niespodziewanie wygrała Wimbledon, zdobywając szósty w karierze tytuł wielkoszlemowy. W środę stanęła przed szansą na dołożenie kolejnego, ale pierwszego w innej konkurencji niż singiel. Dotychczasowej świetnej skuteczności w spotkaniach o taką stawkę (6/6 w singlu i 0/1 w deblu) nie udało jej się utrzymać, ale i tak ogółem ma duże powody do zadowolenia, patrząc na ostatnie szalone tygodnie.
- To była porcja fenomenalnego tenisa. Proszę, zostaw go trochę na miksta - apelował żartobliwie do Polki Casper Ruud, gratulując jej w mediach społecznościowym w połowie lipca triumfu w Wimbledonie.
A ta się wtedy nie zatrzymała, bo w ostatni poniedziałek dorzuciła zwycięstwo w Cincinnati, by już kilkanaście godzin później przystąpić do rywalizacji mikstów w Nowym Jorku. I w niej z pomocą Norwega w dwa dni zapewniła sobie skompletowanie występów w finale wielkoszlemowym we wszystkich trzech konkurencjach (do finału debla dotarła w Roland Garros 2021).
A jeszcze dwie godziny temu wydawało się, że mecz o tytuł w grze mieszanej obejrzy jedynie w roli widza. Bo ona i Ruud w półfinale z najwyżej rozstawionymi Amerykanką Jessicą Pegulą i Brytyjczykiem Jackiem Draperem byli o dwa gemy od porażki w dwóch setach, a w rozgrywanym do 10 punktów rozstrzygającym super tie-breaku było 0-3 i 4-8. Ostatecznie jednak waleczny duet zwyciężył 3:5, 5:3, 10-8.
W bardzo trudnym położeniu był on też na początku pierwszego seta finału, który zaczął od stanu 0:3. Już w pierwszej akcji Polka i Norweg wstrzymali oddech, ale okazało się, że nieco szalone zagranie Ruuda trafiło w linię. Kilka minut później już jednak mina trzykrotnemu finaliście wielkoszlemowemu w singlu zrzedła i ukrył twarz w dłoniach. Przepuścił wtedy dobrą piłkę zagraną przez Andreę Vavassoriego. Potem nieraz dwoił się i troił, jakby chciał się za tamtą sytuację zrehabilitować, ale nie przynosiło to zawsze dobrych efektów.
- Musi bardziej zaufać Idze - oceniał komentator Eurosportu Lech Sidor, gdy Norweg co jakich czas znów przechwycał piłki lecące w strefę Świątek.
Polka i jej partner uśmiechnęli się szeroko po efektownej akcji, którą zakończyli punktem wspólnymi siłami w piątym gemie, a potem jeszcze kilka razy pokazali, że ich wielkim atutem są potężne forhendy. Ale im bliżej końca tej partii było, tym częściej oboje się zbytnio śpieszyli i popełniali błędy. Świątek w ósmym gemie najpierw zaliczyła trzy zepsute serwisy z rzędu, a potem jeszcze zaliczyła błąd w wymianie i po nim wyraźnie zła na siebie odwróciła się.
Sara Errani i Vavassori to jedyni specjaliści od gry podwójnej w tegorocznej, zmniejszonej o połowię w porównaniu z poprzednimi latami obsadzie mikście w US Open. To efekt zmienionej formuły wprowadzonej przez organizatorów. Rywalizację przesunięto na tydzień przed oficjalnym rozpoczęciem turnieju, mecze skrócono, zwiększono znacząco pulę nagród i ustalono zasady wyboru uczestników, dając priorytet czołowym singlistom (kryterium był ranking singlowy), dołączając do nich kilka duetów. Głównie z Amerykanami w składzie. Te zmiany wywołały oburzenie u graczy specjalizujących się w grze podwójnej, którzy wskazywali, że odebrano im szansę zarobku, a z samej rywalizacji zrobiono z turniej pokazowy i odebrano jej dotychczasową rangę.
- Gramy dla wszystkich deblistów, którzy nie mogli tu rywalizować - deklarował włoski duet już po pierwszym meczu zmodyfikowanych zmagań mikstów w Nowym Jorku, który otrzymał jedną z ośmiu tzw. dzikich kart.
Poza ubiegłorocznym US Open Errani i Vavassori razem wygrali też w tym roku Roland Garros. A 38-letnia zawodniczka z Italii do tego ma na koncie sześć tytułów wielkoszlemowych w deblu. I ta różnica doświadczenia w grze podwójnej była bardzo widoczna w środowym finale.
W drugim secie Świątek i Ruud początkowo utrzymali się w walce "gem za gem" do stanu 3:3, tracą zaraz potem podanie. Mający problemy z lewą nogą Vavassori poprosił nieco wcześniej o przerwę medyczną, a po powrocie na kort on i jego partnerka dominowali nie cieszyli się długo prowadzeniem w tej partii. Włoch miał coraz większe problemy fizyczne, co wpływało na jego skuteczność, a popełniający wcześniej znów sporo błędów Polka i Norweg uspokoili poczynania. Stratę przełamania odrobili w ostatniej chwili, przy wyniku 4:5. Nie obyło się jednak potem w tej odsłonie bez nerwów, bo przy serwisie raszynianki z wyniku 40:0 zrobiło się 40:30 po dwóch podwójnych błędach z rzędu.
Wróciły do niej problemy z podaniem, które miała już w półfinale. Przetrwała jednak z będącym 12. singlistą świata Ruudem kłopoty w tym gemie, a w kolejnym szybko zanotowali kolejnego "breaka". Tym razem na wagę doprowadzenia do super tie-breaka. W nim zaliczyli deja vu - tak, jak w półfinale przegrywali 0-3 i 4-8. Ale drugi raz z takich opresji nie wyszli, choć byli blisko doprowadzenia do remisu (4-5). Potem jednak faworyci znów odskoczyli i wykorzystali drugą piłkę meczową.
Przy pierwszej Errani posłała serwis od dołu, który przez wiele osób w środowisku tenisowym uważany jest za nieelegancki. Wtedy skarcił ją za to Norweg, który zaraz po zdobyciu punktu wprowadził piłkę do gry i wymienił kilka uderzeń z Vavassorim. Ten ostatni w pewnym momencie skierował piłkę pod nogi stojącej bliżej siatki Polki, a ta nie dała rady się wybronić. Włoski duet rzucił się sobie w objęcia, a następnie ruszył na trybuny, z których oklaskiwała ich m.in. Jasmine Paolini. Partnerka deblowa i przyjaciółka Errani była rywalką Świątek w poniedziałkowym finale w Cincinnati. A powody do satysfakcji mieli też wszyscy spece od gry podwójnej.
Jedynym Polakiem, który ma na koncie tytuły wielkoszlemowe w mikście, pozostaje więc Jan Zieliński. Ten w parze z Tajwanką Su-wei Hsieh w poprzednim sezonie wygrał Australian Open i Wimbledon. A Świątek, dla której ten mikst był tylko formą treningu, zabawy i przystosowania się do nowojorskiego kortu, będzie przygotowywać się teraz do zmagań w singlu, które są jej głównym celem w Nowym Jorku.
