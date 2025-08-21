Świątek i Ruud grali do końca! Niesamowity mecz w półfinale US Open

Zarówno Świątek, jak i Ruud swój najlepszy wynik w US Open zanotowali w 2022 roku, kiedy Polka wygrała singlową rywalizację, a Norweg dotarł do finału. Teraz razem wystąpią w meczu o tytuł w mikście.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy siatkarze wrócili do kraju po zwycięstwie w Lidze Narodów!

"Można się przestraszyć". Wszyscy dostrzegli bolączkę Świątek i Ruuda

Świątek do rywalizacji w grze mieszanej w Nowym Jorku przystąpiła całkowicie z marszu. Nieco ponad 17 godzin przed rozpoczęciem pierwszego meczu wznosiła bowiem w górę ręce tuż po ostatniej piłce wygranego finału w Cincinnati. Jeszcze w nocy z poniedziałku na wtorek przeniosła do się Nowego Jorku, a wczesnym popołudniem rozegrała tuż po sobie dwa spotkania w parze z Ruudem.

Oczywistym było, że Polka może jeszcze odczuwać skutki występu w Cincinnati, więc we wtorek Norweg starał się ją w miarę możliwości jak najbardziej odciążać. W środę na początku też mu się zdarzyło wejść na jej część kortu, ale trzecia rakieta globu szybko zaczęła dochodzić do głosu. Tyle że początkowo oboje nie mieli najlepszego dnia.

Polsko-norweski duet bardzo pewnie awansował do półfinału, pokonując Amerykanów Madison Keys i Francesa Tiafoe 4:1, 4:2, a następnie w takim samym wymiarze wygrał z Caty McNally z USA i Włochem Lorenzo Musetti. Ale rozstawieni z numerem pierwszym Pegula i Draper (rozstawienie ustalono w oparciu o ranking singlowy danego duetu) szybko pokazali, że w rywalizacji z nimi poprzeczka jest dużo wyżej zawieszona.

Najbardziej doświadczona i utytułowana w grze podwójnej w tym czteroosobowym gronie jest Pegula - finalistka Roland Garros 2022 w singlu i finalistka 2023 US Open w mikście. Najmniej ograny w takiej rywalizacji zaś jest Draper, który jednak skutecznie nadrabiał te niedostatki świetnie serwując przez długi czas. A właśnie słabsza skuteczność podania była w pierwszej partii sporą bolączką rozstawionej z trójką pary Świątek - Ruud.

Już w pierwszym gemie Polka i Norweg musieli się bronić przed przełamaniem i o ile wtedy zrobili to skutecznie, to przy kolejnym podejściu, gdy serwowała Świątek, już im się to nie udało. Nie spuścili jednak głów i od razu odrobili tę stratę. Nie zdołali tego jednak powtórzyć przy stanie 3:3.

"Jest jak skała", "Można się przestraszyć" - takimi słowami komentatorzy Eurosportu wychwalali Pegulę w drugiej części tej partii. Na koniec siódmego gema Świątek i Ruud korzystali jeszcze z wideochallenge'u, sprawdzając zagranie przy siatce zawodniczki z USA, ale sędzia utrzymał decyzję o przyznaniu punktu amerykańsko-brytyjskiej parze. A ten w kolejnym gemie - ku radości dopingującej mocniej rodaczkę publiczności - szybko dopiął swego.

Świątek i Ruud dwukrotnie wrócili do życia

Przy podaniu Polki ona i jej partner stracili też podanie przy stanie 1:1 w kolejnej odsłonie. Ale znów przy pierwszej możliwej okazji to nadrobili, uciekając przed bardzo trudną sytuacją w tym meczu. Ta ucieczka wyraźnie ich natchnęła, bo potem to oni przeważali, a Pegula i Draper musieli gonić. Pierwsze trzy szanse na wygranie tego seta Świątek i Ruud mieli przy prowadzeniu 3:2, ale żadnej z nich nie wykorzystali. Nadrobili to jednak w ósmym gemie.

Jeszcze efektowniejszym powrotem popisali się w rozstrzygającym super tie-breaku. Kibice Polki i Norwega mogli stracić optymizm, gdy ich ulubieńcy przegrywali najpierw 0-3, a następnie 4-8 po kolejnym w tym spotkaniu podwójnym błędzie mającej na koncie sześć tytułów wielkoszlemowych w singlu raszynianki. Ale on i jej partner pokazali, że walczą do samego końca i po zdobyciu sześciu punktów z rzędu to oni cieszyli się z wyszarpanego awansu. Ostatni zdobyła Świątek.

W grze podwójnej Polka startuje okazjonalnie, ale - tak jak Pegula - ma na koncie występ w deblowym finale Roland Garros. Cztery lata temu wystąpiła w nim z Amerykanką Bethanie Mattek-Sands. Ma też za sobą wcześniejsze podejścia do wielkoszlemowego miksta - trzykrotnie próbowała w nim swoich sił podczas Australian Open, w parze z Łukaszem Kubotem (w latach 2019-21). Z Kubotem też wystąpiła w grze mieszanej na igrzyskach w Tokio, gdzie odpadli w ćwierćfinale. A w ostatnich latach prezentowała się w tej konkurencji w drużynowym turnieju United Cup. Właśnie przy tej okazji raz zmierzyła się z w styczniu Ruudem, z którym teraz połączyła siły w Nowym Jorku.

Finałowych rywali Świątek i Ruuda wyłoni rozpoczynający się za chwilę pojedynek broniących tytułu Włochów Sary Errani i Andrei Vavassoriego z Amerykanami Danielle Collins i Christianem Harrisonem. Mecz o tytuł odbędzie się zaraz po nim.