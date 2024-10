Nowy trener Świątek ma inną pracę. Menedżerka Polki komentuje

44-letni Wim Fissette został nowym szkoleniowiec Igi Świątek. Polka ogłosiła to w nagraniu umieszczonym na Instagramie. Belg to bardzo doświadczony szkoleniowiec. Pracował m.in. z Naomi Osaką, Qinwen Zheng, Wiktorią Azarenką, Kim Cljsters czy Angeliką Kerber.

W połowie września Fissette rozstał się z Osaką. Z informacji uzyskanych przez Sport.pl wynika, że nowy trener Świątek pozostaje nadal także kapitanem reprezentacji Belgii w kobiecych rozgrywkach Billie Jean King Cup. Potwierdziło nam to dwóch belgijskich dziennikarzy. Pracę w kadrze łączył ostatnio ze współpracą z Osaką.

Wim Fissette kapitanem Belgii

Zapytaliśmy menedżerkę Świątek, jak będzie w przypadku naszej tenisistki. Czy Wim Fissette będzie wciąż prowadził drużynę narodową Belgii? - Decyzje w tej kwestii będą podejmowanie na koniec roku - przekazała nam Paula Wolecka.

Belgijki mają rozegrać w listopadzie na wyjeździe spotkanie reprezentacyjne z Chinkami. Wiosną tego roku przegrały 0:4 z Amerykankami w meczu o awans do turnieju finałowego Billie Jean King Cup. Turniej odbędzie się od 13 listopada w Maladze, z udziałem m.in. naszych tenisistek.

Wim Fissette po zakończeniu relacji z Naomi Osaką poszedł także we własny biznes. - Właśnie założył firmę wspierającą bezrobotnych trenerów, więc myślę, że poświęca trochę więcej czasu temu start-upowi - opowiadał nam niedawno Filip Dewulf, były tenisista, obecnie dziennikarz podcastu Tennis Vlaanderen.

Rozgrywki reprezentacyjne w tenisie mają specyficzny charakter. Spotkania odbywają się zwykle w dwóch-trzech terminach: w kwietniu, potem w listopadzie, czasem dochodzą dodatkowe daty. To formalnie nie przeszkadza w pracy z daną tenisistką na tourze WTA czy w Wielkich Szlemach, co pokazuje współpraca Fissette’a z Osaką.

Iga Świątek zagra w finałach BJKC?

W przeszłości mieliśmy historię, gdy Tomasz Wiktorowski był zarówno kapitanem Polski w Pucharze Federacji (dawna nazwa Billie Jean King Cup), jak i trenerem Agnieszki Radwańskiej. Naszą kadrę prowadzi obecnie Dawid Celt, który ostatnio pomagał w treningach Idze Świątek.

Polska tenisistka przygotowuje się do WTA Finals. Turniej Mistrzyń rusza 2 listopada w Rijadzie, potrwa do 9 listopada. To będzie jej debiut z udziałem nowego szkoleniowca. Belgijki z Chinkami zmierzą się w dniach 15-17 listopada. 13 listopada Polki zagrają z Hiszpankami w finałach BJKC. Nadal nie wiadomo, czy z udziałem Igi Świątek.