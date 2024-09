Ćwierćfinał Igi Świątek obnażył okrutną prawdę. Sabalenka ucieka Polce

Iga Świątek przyzwyczaiła nas, że najlepsze zostawia na Wielki Szlem. W swoim pierwszym sezonie w dorosłym tenisie doszła do 1/8 finału Roland Garros 2019, rok później wygrała w Paryżu, sięgając po swój debiutancki tytuł tej serii. Miała wówczas 19 lat i wciąż ani jednego triumfu w turnieju WTA - ten przyszedł dopiero kilka miesięcy później w Adelajdzie w lutym 2020.

Od Wimbledonu sprzed pięciu lat Polka nigdy nie przegrała meczu pierwszej rundy wielkoszlemowej. Ma na koncie już pięć triumfów w najważniejszych imprezach. Jednocześnie jednak w ostatnich dwóch latach poza Paryżem osiąga wyniki poniżej potencjału. Tegoroczny US Open jest tego potwierdzeniem.

Występ Igi Świątek w US Open potwierdza trend

Nowojorskie zawody nie zaczęły się dla Igi najlepiej, bo w pierwszej rundzie męczyła się z Kamilą Rachimową. Potem jednak wyraźnie łapała formę w starciach z Rosjankami Anastazją Pawluczenkową oraz Ludmiłą Samsonową. Z meczu na mecz wyglądała lepiej. Nie da się jednak ukryć, że rywalizacja z Jessicą Pegulą była dla Świątek rodzajem weryfikacji.

Pegula to tenisistka z TOP10, w ostatnich tygodniach wygrała 14 z 15 spotkań. Po kłopotach zdrowotnych i zmianie trenera złapała ponownie życiową formę. W nocy ze środy na czwartek w imponującym stylu pokonała Świątek i w nagrodę pierwszy raz w karierze awansowała w singlu do wielkoszlemowego półfinału. Tak dobrze w najważniejszych turniejach nigdy jeszcze sobie nie radziła. Na drugim biegunie znajduje się obecnie nasza tenisistka.

W tym sezonie Iga Świątek zanotowała: trzecią rundę Australian Open, wygraną w Roland Garros, trzecią rundę Wimbledonu oraz ćwierćfinał US Open. Rok temu? Także wygraną w Paryżu, ale do tego 1/4 w Londynie, czwartą rundę w Melbourne oraz w US Open. Statystycznie obecny sezon jest nawet słabszy w Wielkim Szlemie od poprzedniego. Martwi jednak co innego - ogólna tendencja w ostatnich dwóch latach. Te wyniki, biorąc pod uwagę miejsce Igi Świątek w rankingu i osiągnięcia w innych zawodach, mogą niepokoić i wątpliwe, aby zadowalały samą zainteresowaną.

Tym bardziej zastanawiające, że nasza zawodniczka nie jest wcale jedynie specjalistką od kortów ziemnych. Z 22 zdobytych tytułów aż 12 uzyskała na nawierzchni ziemnej (na mączce - 10). Ale w Wielkim Szlemie pozostaje z jednym tytułem w US Open 2022, mimo że w Australii, jak i w USA gra się na kortach twardych.

Nikt realnie oceniający tenisową rzeczywistość nie oczekuje, że Polka co roku będzie powtarzać osiągnięcia z sezonu 2022. Wtedy wygrała zarówno w Paryżu, jak i w Nowym Jorku, a w Melbourne była w półfinale. Kłopot w tym, że od tamtego czasu nie zbliżyła się do podobnych wyników w Australii i Stanach. Kolekcjonuje kolejne triumfy na paryskiej mączce, co bardzo cieszy, ale jednocześnie postawa na innych nawierzchniach wielkoszlemowych może niepokoić.

Aryna Sabalenka jest w swoim żywiole

Zwłaszcza gdy spojrzymy na rezultaty jej największej rywalki, Aryny Sabalenki. Białorusinka jest dziś Wielkim Szlemie bardziej regularna od Igi Świątek. Wciąż ma znacznie mniej tytułów, bo raptem dwa (oba zdobyte w Melbourne), ale jej wysoki poziom może imponować.

Od US Open 2022 do Roland Garros 2024 Sabalenka nie zeszła poniżej ćwierćfinału wielkoszlemowego. Po drodze zaliczyła nie tylko dwie wygrane w Australii, ale również finał zeszłorocznego US Open, który niebawem może powtórzyć. W czwartek będzie zdecydowaną faworytką półfinału z Emmą Navarro. W drugim spotkaniu półfinałowym zmierzą się Karolina Muchova i Jessica Pegula. Sabalenka z tej czwórki wydaje się być najmocniejsza. Z drugiej strony już rok temu wszyscy przyznawali jej tytuł przed finałem z Coco Gauff, dlatego warto zaczekać i nie ferować wyroków.

Iga Świątek i jej sztab mają o czym myśleć w kontekście kolejnych imprez wielkoszlemowych. Sukcesy w imprezach WTA czy prowadzenie w rankingu jest niezwykle cenne, Polka zapisuje się do historii dyscypliny, ale w tenisie sami zawodnicy najbardziej liczą na sukcesy w Wielkim Szlemie. Oby już za kilka miesięcy w Melbourne nastąpił powrót do wyników na miarę potencjału.