Niewiarygodne, co zrobił Stoch. Historyczny wynik po petardzie w Wiśle

Była końcówka pierwszej serii konkursu duetów w ramach mistrzostw Polski w skokach, gdy nagle belka startowa została przeniesiona o dwa stopnie w dół, z 18. na 16., ale tylko na jeden skok. Wszystko działo się przed startem Kamila Stocha. I po chwili okazało się, dlaczego było to konieczne.

Petarda Stocha na mistrzostwach Polski. Odleciał innym

To była prawdziwa petarda. Stoch nieźle odbił się z progu skoczni w Wiśle-Malince, leciał wysoko i w świetnym stylu. A wylądował swobodnie zdecydowanie najdalej ze wszystkich zawodników, którzy tego dnia prezentowali się w Wiśle. 132,5 metra to - jak na ten moment przygotowań do nowego sezonu - naprawdę dobry wynik.

Co najważniejsze, to nie był efekt tzw. "lufy pod narty", czyli wyjątkowo mocnego i sprzyjającego zawodnikom podmuchu, który mógłby ponieść ich w powietrzu. Skok Stocha imponował, zwłaszcza jeśli spojrzy się na niego z perspektywy samej skoczni - na filmiku opublikowanym przez Polski Związek Narciarski w mediach społecznościowych.

Najbardziej cieszył uśmiech samego zawodnika po lądowaniu i opuszczeniu zeskoku. Ze środowiska kadry można usłyszeć, że to nie jedyny taki skok Stocha w ostatnim czasie i, jak padło w studiu TVP Sport podczas transmisji z zawodów, sam trener kadry Maciej Maciusiak wskazywał, że to trzykrotny mistrz olimpijski jest w tym momencie w najlepszej formie spośród członków kadry A polskich skoczków.

Stoch odleciał, a potem upadł. Winne wiązanie

Po tym skoku Stocha jego zespół Eve-nementu Zakopane 1 prowadził w stawce. Razem ze Stochem w Wiśle skakał Szymon Sarniak, który w pierwszej rundzie uzyskał 117 metrów. Mieli przewagę aż 23,8 punktu nad Aleksandrem Zniszczołem (124,5 metra) i Piotrem Żyłą (127 metrów) z Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego I. Podium dopełniali Adam Niżnik i Franciszek Kiełbasa z drugiego zespołu Wisły Zakopane.

W drugiej serii Stoch znowu spisał się naprawdę dobrze - poszybował na 124 metry, ale upadł przy lądowaniu. Szczęśliwie Polak szybko się pozbierał i opuścił zeskok o własnych siłach, ale stracił sporo punktów dla swojego zespołu. Po konkursie w studiu TVP Sport Stefan Hula zdradził, że przy upadku Stocha kluczowe znaczenie miał problem z wiązaniem.

Stochowi mogło być żal upadku, zwłaszcza że skaczący z nim Sarniak uzyskał 123 metry i mogliby dalej prowadzić. Tymczasem spadli na drugą pozycję, za Zniszczoła (126 metrów) i Żyłę (127 metrów) z WSS Wisła I. Na trzecią pozycję awansowali Maciej Kot (122,5 metra) i Tymoteusz Amilkiewicz (121,5 metra) z AZS-u Zakopane I.

Historyczny medal klubu Stocha. Żyła i Zniszczoł mistrzami Polski

Ostatecznie pomimo słabszego skoku Piotra Żyły (119 metrów) w drugiej serii to właśnie jego duet z Aleksandrem Zniszczołem (129 metrów) w barwach WSS Wisła I zgarnął złoty medal. Wyprzedzili o 10,3 punktu Eve-nement Zakopane I, który z Kamilem Stochem (127,5 metra) i Szymonem Sarniakiem (116,5 metra), zdobył pierwszy medal MP w swojej historii. Gdyby nie upadek Stocha z drugiej serii mieliby nawet złoto, a nie srebro. Brązowy medal trafił do AZS Zakopane I, którego skład stworzyli Maciej Kot (126,5 metra) i Tymoteusz Amilkiewicz (116,5 metra).

Srebrny medal Eve-nementu to wyjątkowa historia, bo Stoch nie jest tylko zawodnikiem, ale zaangażowanym członkiem klubu, który prowadzi razem ze swoją żoną Ewą Bilan-Stoch. To także sukces 17-letniego Sarniaka - młodszego od swojego partnera z duetu o aż 21 lat.

Stoch wygrałby także klasyfikację indywidualną konkursu z notą 345,4 punktu. To wynik o 13 punktów lepszy od drugiego Aleksandra Zniszczoła. Trzeci byłby Maciej Kot.

Niespodzianką w wynikach zawodów może być fakt, że drużyna WSS Wisła II z Pawłem Wąskiem w składzie, nie awansowała do trzeciej, finałowej serii zawodów. Najlepszy polski skoczek zeszłego sezonu w pierwszej serii dostał silny podmuch wiatru, który zachwiał jego sylwetką w locie i skończyło się na lądowaniu na 115. metrze. W drugiej rundzie uzyskał dziewięć metrów więcej, ale to nie wystarczyło, żeby jego duet z Tomaszem Pilchem (109 i 119 metrów) skakał we wszystkich rundach zawodów.

Zawody przerwane na godzinę. Kuriozalny powód

Konkurs duetów na MP w skokach rozegrano po raz pierwszy w historii. To format zaczerpnięty z Pucharu Świata, powoli zastępujące tradycyjne konkursy drużynowe z udziałem czteroosobowych zespołów. Wcielono go do polskiego krajowego czempionatu głównie ze względu na obecność na igrzyskach olimpijskich - już w lutym przyszłego roku w Predazzo o medale będą rywalizować reprezentacje złożone z dwóch skoczków. W czwartek przy debiucie tego formatu w Polsce nie obyło się bez problemów.

Zaplanowano trzy serie rywalizacji - pierwszą z udziałem 26 zespołów, drugą z 12, a finałową przy ośmiu na liście startowej. Niestety, w trakcie zawodów wiał mocny wiatr, który utrudniał rywalizację, więc nie przebiegały w pełni płynnie. W dodatku po pierwszej serii trzeba było przerwać konkurs aż na godzinę.

To z dość kuriozalnego powodu: ze względu na problemy techniczne z systemem firmy ewoxx, która przekazuje dane o odległościach, notach za styl, czy przelicznikach za wiatr. To pokazywane jest później w transmisji telewizyjnej. Kłopoty wynikały najprawdopodobniej z późnych zmian w listach startowych, których nie udało się poprawić w systemie. Później z tego względu pojawiały się problemy z liczeniem punktów. Ostatecznie dokończono jednak rywalizację i rozegrano cały konkurs.

Na piątek zaplanowano konkurs indywidualny o tytuł letniego mistrza Polski na dużej skoczni. Ostatnim zawodnikiem, który zdobył złoto dokładnie w takim konkursie, był Dawid Kubacki, który siedem lat temu, w październiku 2018 roku, wygrał na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. W zeszłym roku na normalnej skoczni - zakopiańskiej Średniej Krokwi - mistrzostwo kraju zdobył Klemens Joniak. Początek piątkowych konkursów mężczyzn i kobiet w Wiśle o 17:30.