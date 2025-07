Tyle dostaje Adam Małysz. Polski rząd przelewa mu co miesiąc

Adam Małysz w przeszłości był znakomitym skoczkiem narciarskim, którego występy śledziły miliony Polaków. W trakcie kariery sportowej wygrał aż cztery Kryształowe Kule, okazał się najlepszy w Turnieju Czterech Skoczni w sezonie 00/01, a dodatkowo wywalczył łącznie sześć medali (cztery złote, jeden srebrny i jeden brązowy) na mistrzostwach świata. Ponadto sięgnął także po cztery medale olimpijskie (trzy srebra i jeden brąz podczas IO w Salt Lake City 2002 i Vancouver 2010). Karierę zakończył w 2011 roku.

Oto emerytura Adama Małysza. Tyle otrzymuje miesięcznie od rządu

Dzięki zdobyciu krążków na igrzyskach Małyszowi przysługuje emerytura olimpijska. Otrzymuje ją każdy sportowiec, który wrócił z igrzysk z medalem i ma ukończone 40 lat. W 2023 roku kwota miesięcznego świadczenia wynosiła 3942,81 zł. W 2024 roku wzrosła natomiast do 4203,04 zł. W bieżącym roku były skoczek otrzymuje jeszcze więcej pieniędzy, a konkretnie 4967,95 złotych.

"Od stycznia 2025 roku świadczenie wzrosło do 4 967,95 zł brutto. Jego wysokość ustalana jest na podstawie kwoty bazowej dla członków służby cywilnej, pomnożonej przez współczynnik 1,8. Oznacza to, że wysokość emerytury olimpijskiej może zmieniać się wraz z aktualizacją kwoty bazowej" - wyjaśnia portal money.pl. Co ważne, emerytura olimpijska jest wolna od wszelkich podatków.

Małysz po zakończeniu kariery sportowej nie odciął się od środowiska skoków narciarskich. Od 2022 roku jest prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Wcześniej w latach 2016-2022 był dyrektorem-koordynatorem ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej.