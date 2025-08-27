Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Oto co zrobiła Stysiak, gdy Lavarini ściągnął ją z boiska.
- Przeklinałam troszkę, muszę się przyznać - mówi Magdalena Stysiak po dramatycznym meczu polskich siatkarek z Niemkami na mistrzostwach świata. - Kopałam ławkę, jak mnie trener ściągnął na podwójną zmianę - dodaje nasza atakująca. Między innymi dzięki jej waleczności Polki wygrały 3:2 (21:25, 25:15, 19:25, 28:26, 19:17), mimo że rywalki miały aż cztery meczbole!
Paryż 2024. Magdalena Stysiak i Stefano Lavarini. Teraźniejszość i przyszłość reprezentacji Polski
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Po zwycięstwach 3:1 z Wietnamem i 3:1 z Kenią polskie siatkarki na koniec fazy grupowej MŚ w Tajlandii zmierzyły się z Niemkami. Drużyna prowadzona przez Stefano Lavariniego potrzebowała zwycięstwa, by w 1/8 finału uniknąć starcia z typowanymi do złota Włoszkami.

Zobacz wideo Polscy siatkarze wrócili do kraju po zwycięstwie w Lidze Narodów!

Wygraną Polki wydarły Niemkom, imponując wolą walki. Bardzo niewiele zabrakło, a nasze siatkarki przegrałyby ten mecz 1:3. Ale w końcówce czwartego seta obroniły dwa meczbole. A w tie-breaku jeszcze dwa kolejne. I dzięki zwycięstwu o ćwierćfinał zmierzą się z Belgijkami (w sobotę w Bangkoku).

- Emocje sięgały zenitu. Myślę, że niektórzy już ten mecz spisali na straty, bo Niemcy grały naprawdę niesamowicie. Ale to, co my zrobiłyśmy… Jestem dumna z całego zespołu. Walczyłyśmy jak lwice, do samego końca – mówi Magdalena Stysiak. - Myślę, że w końcu przełamałyśmy coś sobie same w głowie. Chodzi o wiarę, że naprawdę możemy walczyć do samego końca. I pomimo niektórych ciężkich chwil jesteśmy takim zespołem, że po prostu możemy walczyć z każdym – dodaje.

Atakująca naszej kadry zdobyła dla niej najwięcej punktów – 26. W ataku skończyła 23 z 49 piłek, do tego dorzuciła trzy punktowe bloki. Stysiak ciekawie mówi nie tyle o swojej grze, co o emocjach. - Kopałam ławkę, jak mnie trener ściągnął na podwójną zmianę. Wierzyłam bardzo, że ten mecz będzie wygrany. Przeklinałam troszkę, muszę się przyznać, ale powtarzałam jak było 2:1 dla Niemek, że to będzie tie-break i że to wygramy, że to jest tylko głowa i wiara – mówi Stysiak. - Fajnie, że Kasia [Wenerska, rozgrywająca] mi zaufała w tie-breaku. Dzisiaj czułam się dobrze w meczu, ale na to zwycięstwo zapracowała cała drużyna – podsumowuje liderka kadry.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/23 Słynny piłkarz reprezentacji Polski, zawodnik Juventusu Turyn i AS Roma, a także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, to: