Marek Papszun pod koniec 2025 r. został trenerem Legii Warszawa, gdy zajmowała ona przedostatnie miejsce w Ekstraklasie. Utytułowany trener pokazał, że i z taką sytuacją potrafi sobie poradzić, a niewiele zabrakło, by stołeczny zespół wystąpił w eliminacjach europejskich pucharów. Na razie sprowadzenie tego szkoleniowca należy ocenić pozytywnie.

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Marek Papszun nie bez trudu dołączył do Legii Warszawa. Prezes Marcin Herra: "Kosztowało nas to bardzo dużo"

Wyciągnięcie 51-latka z Rakowa Częstochowa było bardzo trudnym zadaniem, mimo że miał on tylko kilka miesięcy do końca kontraktu. - Nie planowaliśmy, że ten proces będzie trwał tak długo... - przyznał Marcin Herra, prezes zarządzający Legii, w wywiadzie dla WP SportoweFakty. Jednocześnie nie wskazał osoby odpowiedzialnej za taki, a nie inny rozwój sytuacji.

- Mieliśmy podstawy zakładać, że cały proces potrwa chwilę, a nie miesiące. Okazało się jednak inaczej. I kosztowało nas to bardzo dużo. Bardzo dużo - wyjawił. A na kolejne pytanie dotyczące tego, "kto zawalił" przy sprowadzaniu Papszuna, odpowiedział: "Klub".

Herra przekonywał, że gdyby trener szybciej trafił do Legii, to mogłaby osiągnąć z drużyną znacznie lepsze wyniki, a sam miałby lepsze rozeznanie w sytuacji jeszcze przed przerwą zimową. To jednak czysta teoria. - Czy dało się to wszystko rozegrać inaczej? Nie sądzę. Bo to nie była kwestia pieniędzy - przyznał.

Wysoko postawiony działacz dostał pytanie o to, czy 51-latek to "gwarancja sukcesu"? - Ma aurę lidera, charyzmę, świetny warsztat. I pasuje do Legii. Piłka nożna to jednak gra zespołowa. Klub to nie jedno nazwisko, a żaden szkoleniowiec sam nie wygrał meczu, dlatego Marek otacza się bardzo merytorycznym sztabem, co również wpływa na szanse na lepsze wyniki - odparł.

Papszun szczerze komentował sytuację Legii. Herra odpowiada. "Nie musimy się poklepywać po plecach i spijać sobie z dzióbków"

Prezes zarządzający odniósł się również do głośnych wypowiedzi szkoleniowca o chęci pozostawienia Nsame w zespole czy niewielkich szansach na kolejne transfery. Tamte słowa mogły być odbierane jako prztyczek w nos klubu. - No, ale nie skłamał - skwitował Herra.

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- On mówił o tym, jak było. Jest szczery i to akurat dobra cecha, nie szukałbym w niej problemów. Fakty są takie, że dzisiaj wszyscy wiosłujemy w tym samym kierunku. Nie musimy się poklepywać po plecach i spijać sobie z dzióbków. Wręcz przeciwnie, chcę byśmy dyskutowali na argumenty i wypracowywali najlepsze rozwiązania dla klubu - dopowiedział. Na co usłyszał pytanie, czy wspomniane wcześniej wypowiedzi Papszuna "to wiosłowanie w tym samym kierunku"?

- To są drobne elementy, które nie wpływają na kierunek, w którym płyniemy. Marek ma swój temperament, ja mam inny, Fredi Bobić ma inny i musimy z tym sobie radzić. Nie róbmy z igły widły. W momencie tamtej wypowiedzi faktycznie nikt nie był blisko klubu - stwierdził Herra. Na potwierdzenie dobrej współpracy wewnątrz Legii przywołał transfer Michala Sevcika, który został przeprowadzony bardzo dyskretnie - media poinformowały o tym tuż przed oficjalną prezentacją.

Poza czeskim pomocnikiem latem do Legii Warszawa przyszli: Ivan Brkić, Zoran Arsenić, Robert Deziel Jr. oraz Łukasz Zjawiński. Znacznie więcej graczy odeszło, poza wspomnianym wcześniej Jeanem-Pierre'em Nsame byli to m.in. Juergen Elitim, Radovan Pankov, Kacper Urbański, Jan Leszczyński, Patryk Kun, Kacper Tobiasz czy Artur Jędrzejczyk.

Odmieniona drużyna Marka Papszuna sezon ligowy zacznie w piątek 24 lipca od wyjazdowego meczu z Pogonią Szczecin. Początek o godz. 20:30, relacja tekstowa na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.