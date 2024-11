"Nie wierzyłem w to, co widziałem". Ale akcja przed meczem Portugalia - Polska

- Nie przyjechaliśmy tu dla Cristiano Ronaldo. Dla niego kibice przyszli na mecz w Warszawie. Nie wierzyłem w to, co tam widziałem. Dla mnie to nie są kibice, że cieszyli się z gola strzelonego naszej reprezentacji. Prawdziwi kibice są tutaj. Poświęcili swój czas i pieniądze, żeby tu być i na pewno będą kibicować lepiej niż ci na Stadionie Narodowym - powiedział nam pan Paweł, kibic Górnika Zabrze i reprezentacji Polski, który pojawił się Placu Ribeira, tuż obok mostu Ponte Luis I, czyli jednej z najbardziej rozpoznawalnych i charakterystycznych budowli w Porto.

To na tym placu o 15:00 lokalnego czasu miało się rozpocząć spotkanie kibiców polskiej kadry przed meczem z Portugalią w Lidze Narodów. Miało, ale zaczęło się ono z dużym opóźnieniem. Wszystko przez pogodę i oberwanie chmury, które storpedowało pierwotne plany kibiców. Ci w Porto pojawili się w bardzo dużej liczbie, która jest niemożliwa do precyzyjnego oszacowania.

Wszystko przez to, że na Estadio do Dragao zasiądzie nie tylko dwa tys. Polaków, którzy kupili bilety na sektor gości. Z rozmów z rodakami, którzy pojawili się w Porto, wiemy, że co najmniej drugie tyle ma pojawić się na sektorach gospodarzy.

Tuż przed planowanym początkiem spotkania na Placu Ribeira na miejscu więcej było policji niż kibiców. Dopiero po kilkudziesięciu minutach, gdy przestał padać deszcz, nad rzeką Duero zaczęli się pojawiać fani z Polski. Wśród nich m.in. duet mężczyzn zaopatrzonych w megafon i bęben, którzy zaczęli prowadzić doping.

Zwiększająca się liczba polskich kibiców przyciągnęła uwagę turystów i mieszkańców Porto. Ci chętnie wyciągali telefony i nagrywali śpiewających fanów. Śpiewających piosenki i kulturalne, i te mniej nadające się do cytowania. "We are here, we are there, we are k***a everywhere" - to piosenka, którą kibice intonowali najczęściej, a która była ich hitem podczas Euro 2024.

Mimo że nad rzeką ostatecznie pojawiła się kilkudziesięcioosobowa, głośna grupa polskich kibiców, to wspominając poprzednie mecze wyjazdowe kadry Michała Probierza, w Porto oczekiwaliśmy czegoś więcej. Polacy w całej Europie tworzyli efektowny, biało-czerwony tłum, który wspólnie ruszał na spotkania, ale w piątek plany niespodziewanie pokrzyżowała pogoda.

Pogoda w Porto storpedowała plany Polaków

Kibice reprezentacji Polski w Porto widoczni byli już od środy wieczorem. Wtedy można ich było spotkać głównie na Rua de Candido dos Reis, czyli jednej z najbardziej imprezowych ulic w mieście, która pełna jest klubów i barów. Tam jednak nie wyróżniali się z tłumu bawiących się studentów.

Inaczej było już dobę później. W czwartek z godziny na godzinę liczba Polaków w Porto się zwiększała, a wieczorem nasi rodacy opanowali centrum miasta. Bary pełne były kibiców z Polski. W jednym z nich doping prowadzony był przez wspomniany wcześniej duet mężczyzn zaopatrzonych w bęben i megafon. "Polska, Polska", "Gramy u siebie" niosło się po centrum w Porto.

W piątek od rana było nieporównywalnie spokojniej. Chociaż język polski i nasi kibice słyszalni i widoczni byli niemal na każdym kroku, to próżno było szukać grup intensywnie przygotowujących się do meczu. Zamiast śpiewów były rozmowy, a przesiadywanie w knajpach fani zamienili na zwiedzanie uroczych ulic centrum Porto.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się też sklepy sportowe, w których fani mogli kupić piłkarskie pamiątki i koszulki marki Cristiano Ronaldo. Niektórzy zdecydowali się też na zakup meczowych koszulek portugalskich gigantów: FC Porto, Benfiki i Sportingu.

Jeszcze wtedy polskich kibiców aż tak bardzo nie odstraszała pogoda, która w piątek od rana zdecydowanie bardziej przypominała polską niż portugalską jesień. O ile w poniedziałek Porto przywitało nas wysoką temperaturą i słońcem, o tyle od środy pogoda wyraźnie zaczęła się psuć.

W środę było jeszcze słonecznie, ale już wietrznie i wyraźnie chłodniej. W czwartek słońce pojawiało się tylko sporadycznie, a wieczorem spadł deszcz. Ten pojawił się też w piątek po 12:00 i padał przez kilka godzin, nie umilając przedmeczowego zwiedzania. Mimo to temperatura wciąż była o niebo przyjemniejsza niż w Polsce. Kiedy w Warszawie było siedem stopni Celsjusza, w Porto - mimo siąpiącego deszczu - było cieplej aż o 10 stopni. Atmosfera na Estadio do Dragao zapowiada się na nieporównywalnie gorętszą.

