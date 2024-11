Piątek otworzył się jak nigdy. Ten moment zmienił jego życie

Krzysztof Piątek powinien dostać szansę, by znów pokazać się polskim kibicom. Jak informowaliśmy na Sport.pl, najprawdopodobniej to on zastąpi Roberta Lewandowskiego i na piątkowy mecz z Portugalią wyjdzie w podstawowym składzie. Po kilku nieudanych sezonach i częstych zmianach klubów napastnik w końcu się ustabilizował i odzyskał formę strzelecką. W rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty podsumował, jak wyglądały jego ostatnie lata.

REKLAMA

Zobacz wideo To jest sport 15.11.2024

Piątek musiał udać się do psychologa. "Potrzebowałem poukładać sobie pewne sprawy"

W zeszłym sezonie Piątek dołączył do tureckiego Basaksehiru i od razu zdobył dla niego 17 bramek. W tym ma ich na koncie już 12 w 20 występach. To spory postęp, jeśli weźmiemy pod uwagę, że od 2019 r. nie był w stanie przekroczyć granicy 10 bramek w sezonie. Co takiego się zmieniło? - Trafiłem do zespołu, który gra ofensywnie, atakuje, operuje piłką. To stwarza mi więcej okazji bramkowych. Znalazłem też swój rytm przygotowań do meczu. To pewne rytuały, które pozwalają mi dobrze wejść w spotkanie, a później zregenerować się po meczu - wyjaśnił.

Piątek ostatnie cztery lata spędził w pięciu różnych klubach, co z pewnością nie pomagało. Okazuje się, że problemem było coś jeszcze. - Mniej więcej po odejściu z Fiorentiny, czyli latem 2022 roku, podjąłem współpracę ze specjalistą. Miałem wtedy trudny moment, potrzebowałem poukładać sobie pewne sprawy w głowie. Nie chodziło nawet o typowo sportowe kwestie. Bardziej życiowe. Potrzebowałem tego, by odpowiednio funkcjonować w codziennym życiu - wyznał.

Niepokojące słowa Piątka. W końcu to z siebie wyrzucił. "Zaczęliśmy proces..."

Co takiego miał na myśli? - Wyglądało to tak, że psycholog poznał moją przeszłość, cofnęliśmy się do czasów dzieciństwa. Opowiedziałem mu, jak wygląda teraźniejszość i jak widzę swoją przyszłość. Zaczęliśmy proces układania spraw, przepracowywania pewnych tematów, które siedziały we mnie - wyjaśnił. Nie chciał jednak zdradzać, o co konkretnie chodziło, gdyż są to delikatne, prywatne sprawy, które woli zachować dla siebie.

Mecz Portugalia - Polska rozpocznie się w piątek 15 listopada o godz. 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.