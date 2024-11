Jednoznaczne komentarze ekspertów po tym, co zrobiła Linette

Co to był za spektakl w wykonaniu Magdy Linette i Sary Sorribes Tormo! Panie już na start rywalizacji w finałach Billie Jean King Cup dały prawdziwy popis umiejętności i determinacji. W trakcie spotkania doszło do kilku zwrotów akcji. Raz inicjatywę miała Polka, by już chwilę później oddać ją rywalce. Żadna nie zamierzała jednak odpuszczać. Efekt? Trzy godziny i 50 minut zaciętej rywalizacji. Tyle właśnie trwał ten bój, ale bój zakończony zwycięstwem naszej rodaczki 7:6(6), 2:6, 6:4. "Magda Linette robiła, co mogła, w całym meczu popełniła aż 81 niewymuszonych błędów, ale wygrała!" - podsumował Jakub Trochimowicz ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek wybrała nowego trenera. "Jestem bardzo podekscytowana"

Eksperci zachwyceni meczem Linette. "Zrobiła to!"

Mecz zrobił ogromne wrażenia na ekspertach. Niemal każdy z nich podkreślał, jak wiele to spotkanie musiało kosztować obie zawodniczki.

"Ale to musi smakować! Wysiłek taki jak emocje: OGROMNY! Linette wygrała z Sorribes Tormo po raz pierwszy w karierze i to w meczu z najbardziej sorribestormowskim scenariuszem, jaki można sobie wyobrazić!" - zachwycał się Marek Furjan.

A na tym nie zakończył. "Magda Linette - pierwszy człowiek, który na korcie tenisowym wygrał czterogodzinny maraton z Sarą Sorribes Tormo" - zauważył dziennikarz.

"Okrzyk zwycięstwa Magdy Linette słychać było nawet w okolicach Warszawy! Brawo Magda, piękna to była walka" - pochwalił Polkę Żelisław Żyżyński z Canal+Sport.

"ZROBIŁA TO! Magda Linette po raz pierwszy w karierze pokonała Sarę Sorribes Tormo (wcześniej przegrała cztery spotkania)" - poinformował z kolei Dawid Żbik z Eurosportu.

"To było coś unikatowego". Brakuje słów na to, co zrobiła Linette

Na to, że w końcu Polce udało się pokonać Hiszpankę, uwagę zwrócił też Szymon Przybysz.

"Opis meczu: wymagający, wyczerpujący, wyniszczający, wyjątkowy, WYGRANY. Momentami brakowało słów, aby to wszystko objąć w jakichkolwiek ramach, ale na koniec liczy się tylko to, kto wygrał ostatni punkt. (...) Magda, to było coś unikatowego. Chapeu bas" - pisał dziennikarz.

"Powiedzieć, że to była wojna na wyniszczenie to za mało. Teraz Iga musi postawić kropkę nad i" - ocenił Michał Szewczyk z radiogol.pl.

"Wielki szacunek i słowa uznania dla Magdy Linette za to spotkanie! 3 godziny i 51 minut niewiarygodnej batalii, w której Polka odnosi pierwsze w karierze zwycięstwo nad Sorribes Tormo! A pamiętajmy, że to dopiero przystawka przed starciem Iga Świątek - Paula Badosa" - podkreślał z kolei Seweryn Czernek.

Teraz przed kibicami starcie Igi Świątek z Paulą Badosą. Jeśli Świątek wygra, to Polska awansuje od razu do ćwierćfinału Billi Jean King Cup. Relację z tego meczu można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.