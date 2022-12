Engel chce selekcjonera z Polski. Wskazuje dwa nazwiska. "Jest pracownikiem PZPN"

Minął tydzień, od kiedy Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że Czesław Michniewicz z końcem grudnia przestanie pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski. Od tamtego czasu nie milknie publiczna debata na temat tego, jaki kandydat lepszy - polski czy z zagranicy. Jerzy Engel kilka dni temu dał do zrozumienia, że chciałby kontynuowania pracy przez Michniewicza. A jeśli nie on, to były selekcjoner woli postawić na polskiego trenera, zamiast obcokrajowca.

Engel o zagranicznym trenerze. "Żaden nie zrobi niczego specjalnego"

Swoje zdanie Jerzy Engel podtrzymał w ostatnim wywiadzie udzielonemu "Super Expressowi". - Dlaczego wolę polskiego trenera? Bo żaden zagraniczny nie zrobi niczego specjalnego, czego nie dałby rady zrobić polski trener. A kosztować będzie co najmniej dwa razy więcej i to tylko dlatego, że zagraniczny paszport bardzo wysoko winduje stawki - stwierdził były selekcjoner reprezentacji Polski. Jego zdaniem szkolenie w Europie jest zunifikowane i wszyscy trenerzy uczą się tego samego. - Zagraniczni szkoleniowcy mają natomiast inne możliwości: większe pieniądze w klubach i lepszych graczy do dyspozycji - dodał.

Wskazał też swoich kandydatów. - Michał Probierz jako selekcjoner "młodzieżówki" jest już pracownikiem PZPN, więc żadnych wielkich roszad nie trzeba by robić - powiedział Engel. Drugim jest Jan Urban, który zdaniem 70-latka ma piękną kartę piłkarską i doświadczenie trenerskie w Polsce i Hiszpanii. - Natomiast jestem przeciwny wyrywaniu trenerów z klubów, więc dlatego nie mówię ani słowa o Marku Papszunie. On ma swoje dzieło do zrobienia w Rakowie i realizuje je bardzo dobrze - podkreślił.

Złapany na tym, że wybór spośród dwóch nazwisk jest raczej niewielki, Engel stwierdził, że dalej nie widzi potrzeby ściągania trenera z zagranicy. - Po pierwsze nie zna polskich realiów, a po drugie nie zna mentalności naszych zawodników i Polaków w ogóle. Najważniejsze jest jednak co innego: polski trener, którego marzeniem jest objęcie polskiej reprezentacji, będzie gotów do podjęcia takiego wyzwania, myśląc w kilkuletniej perspektywie. Zagraniczny szkoleniowiec zaś nie będzie myśleć o tym, jak nasza reprezentacja grać powinna za pięć lat, ale wyłącznie o tym, jak ma grać jutro: tu i teraz - powiedział.

Na koniec Engel dodał, że polska grupa eliminacyjna do Euro 2024 (Czechy, Albania, Mołdawia, Wyspy Owcze) jest na tyle łatwa, że każdy trener z naszego kraju sobie w niej poradzi.