Nadwaga i imprezy mu nie przeszkadzały. Legendarny "piorun kulisty" z Brazylii

- Przyjeżdżasz do obcego kraju, nie rozumiesz ani słowa, przeziębiasz się, a potem nawet nie dostajesz szansy. Jako piłkarz wolałbyś tam umrzeć - tak wspominał pierwsze tygodnie w Niemczech Ailton. Dopiero potem jego przygoda w Werderze rozkwitła.

"Kulisty piorun" pełen rozterek

8 maja 2004 r. cała Brema wpadła w ekstazę. Dwa mecze przed końcem sezonu Werder został mistrzem Niemiec. Na środku Olympiastadion, tuż po meczu z Bayernem, stał on - i nikt nie wiedział, czy się cieszył, czy smucił. Emocje były zbyt wielkie. Płakał. W głębi duszy czuł, że robi źle. Ailton podjął decyzję, która jak pokazuje historia, była zbyt pochopna. Już wtedy wiedział, że popełnił błąd.

Ailton tuż po zdobyciu mistrzostwa Niemiec w meczu z Bayernem zdał sobie sprawę z błędu fot. screen z YT (kanał COPA90 Stories)

Ailton był piłkarzem o wielu sprzecznościach. Z nadwagą, za to szybki jak błyskawica. Leniwy, ale w czasach świetności strzelał jak na zawołanie. Nikt nie umiał namówić go do rozpoczęcia diety i skończenia z imprezami, ale to nie przeszkodziło mu trafić do historii. "Kugelblitz", czyli piorun kulisty lub błyskawica - tak go zapamiętano.

Za drogi dla Werderu

Urodził się w 1973 r. w stanie Paraiba. Pierwsze kontakty z piłką zaliczył na farmie. Nie miał drogich, markowych korków. Nawet nie miał tenisówek, w których wtedy polskie dzieci biegały po podwórkach. Piłkę kopał boso. Mając 17 lat, poszedł na pierwszy trening, aby potem trafić do małego klubu Ypiranga, z którym w 1994 r. awansował do Serie C. Był to pierwszy w historii klubu występ na szczeblu krajowym.

Potem był Internacional, Mogi Mirim i Santa Cruz, aż w końcu nadszedł przełom. Dobrym sezonem w Brasileirao w Guarani zwrócił uwagę piłkarskiego świata, w tym Werderu. Dla Niemców był zbyt drogi i z początku trafił do meksykańskiego Tigres. Ledwie pięć trafień w 23 meczach nie zniechęciło ówczesnego trenera Werderu Wolfganga Sidki, który postawił na swoim i rok później (1998 r.) ściągnął go do klubu.

Magath go nie zniszczył

Początkowo pobyt w Niemczech nie był jednak taki, jak wszyscy by sobie wyobrażali. Ailton przez pierwsze trzy tygodnie mieszkał w hotelu, jedząc tylko spaghetti. Nie dawał się przekonać do innych posiłków. Sałatki i inne zdrowsze potrawy zdecydowanie nie były dla niego. Debiut miał jednak imponujący. Bramka przeciwko Freiburgowi zwiastowała szybką aklimatyzację w europejskim futbolu. Na jego nieszczęście trzy dni później Sidka został zwolniony, a nad zespołem krążyło widmo spadku. Na domiar złego zespół objął surowy Felix Magath, któremu niezbyt podobał się brazylijski charakter Ailtona.

Znany z dyscypliny trener niezbyt często korzystał z Brazylijczyka. Na całe szczęście dla niego Magath również nie zagościł na długo w Bremie, a następcą został Thomas Schaaf. Ich początki również nie były usłane różami. Ailton niemal wrócił do Brazylii, ale nieudane negocjacje z Botafogo okazały się początkiem dobrej passy. Sezon 1999/2000 zakończył z 16 bramkami i 14 asystami. Okrągły napastnik z nadwagą stał się snajperem z prawdziwego zdarzenia.

O ile Ailton osobliwie tłumaczył, że to wszystko za sprawą zwiększonej liczby stosunków z jego dziewczyną, to bardziej prawdopodobne jest stwierdzenie, że w końcu ktoś mu zaufał. - Gdybym był menedżerem i miał Ailtona w drużynie, zawsze grałby 90 minut. W każdym meczu - powiedział swego czasu.

Thomas Schaaf znalazł sposób jak wykorzystać jego umiejętności do maksimum. Napastnik nie musiał dużo bronić, za to miał duże wsparcie Johana Micouda, który nie miał problemu z wykorzystaniem prędkości Ailtona. Nie upomniała się o niego reprezentacja Brazylii, dlatego dogadał się z Katarem. W ostatniej chwili sprawę zablokowała jednak FIFA.

Piłkarz specjalnej troski

Był piłkarzem, który potrzebował specjalnego traktowania. Spóźniał się na treningi, trzeba było przywyknąć do jego sylwetki, nie dbał o dietę, ale na boisku robił to, czego od niego oczekiwano. Strzelał gole, które - jak sam przyznawał - było mu łatwiej zdobyć niż niemieckie prawo jazdy. Apogeum jego formy nastąpiło w sezonie 2003/2004. Zdobył koronę króla strzelców, ale niewiele osób już pamięta, co się stało na początku tamtych rozgrywek.

"Toni", jak nazywali go kibice, wchodził w ostatni rok kontraktu, a co za tym idzie, po sezonie mógł odejść za darmo. Jeszcze jesienią dogadał się już z nowym klubem - Schalke. Działacze z Gelsenkirchen podwoili jego pensję. - Miałem 31 lat i chciałem jeszcze trochę pograć w Werderze, ale z uwagi na rodzinę to oferta Schalke była dla mnie bardziej kusząca. Patrząc wstecz, postąpiłbym inaczej. Podjąłem za szybką decyzję. Mogłem poczekać, ale w futbolu sprawy toczą się bardzo szybko - mówił w 2022 r.

Werder składał skargi do związku, ale na niewiele to się zdało. Ailton nic sobie nie robił z zamieszania i skończył sezon w wielkim stylu, zdobywając we wszystkich rozgrywkach 34 bramki. W Europie lepszy był tylko Thierry Henry. Mistrzostwo zdobyte w meczu przeciw Bayernowi smakowało wyjątkowo, ale dla niego miało gorzko-słodki smak. Zdał sobie sprawę, że właśnie opuszcza miasto, w którym był bohaterem.

Koń zamiast luksusowego auta

Dla Schalke strzelił 14 goli. Mimo to kibice niezbyt go lubili. Nie angażował się w grę obronną i miał łatkę leniucha. On sam też niezbyt dobrze czuł się w Gelsenkirchen. Żałował, że ominęła go szansa gry w Lidze Mistrzów, a Bremę tak kochał, że pewnego razu powiedział, że nadal będzie w niej mieszkał mimo dalekich dojazdów. Pewnego dnia na trening przyjechał... konno, w czym pomógł mu mężczyzna stojący ze zwierzęciem pod hotelem. To wszystko sprawiło, że spędził tam tylko rok, aby potem skorzystać z oferty Besiktasu. Pięć goli w lidze tureckiej i dwa w europejskich pucharach nie sprawiły, że kibice ze Stambułu zapomnieli o Johnie Carew.

Po krótkiej tureckiej przygodzie wrócił do Niemiec, a konkretnie do Hamburga, w którym został jednak zapamiętany z fatalnego pudła. W meczu przeciwko Werderowi, którego zwycięzca zapewnił sobie awans do Ligi Mistrzów, przy stanie 1:1 nie trafił na pustą bramkę z ośmiu metrów. Chwilę później swoją okazję wykorzystał Miroslav Klose. Hamburg przegrał, a Ailton został zawodnikiem sezonu w swoim klubie po tym, jak tysiące fanów z Bremy postanowiło zagłosować na niego w internetowym głosowaniu.

Taniec z Gwiazdami i urlop ojcowski

Dalsza część kariery "Kugelblitza" to powolny upadek. W ostatnim dniu okna transferowego trafił do Crveny Zvezdy, z którą zdobył mistrzostwo, a potem wylądował na wypożyczeniu w Grasshopper. Szwajcarzy jednak nie zdecydowali się go wykupić, pomimo ośmiu goli w 14 spotkaniach. W sezonie 2007/2008 sięgnął po niego beniaminek Bundesligi - Duisburg. Tam jednak prawie w ogóle nie podniósł się z ławki, a na początku października złożył wniosek o urlop ojcowski. W lutym rozwiązano z nim kontrakt. Jedynego gola strzelił na Weserstadion przeciwko Werderowi. Nie cieszył się, przepraszał kibiców, a ci w 65. minucie oddali mu hołd. Potem z piłkarza stał się podróżnikiem. Grał w Ukrainie, Austrii, Brazylii i Chinach, aby w 2010 roku wrócić do Bremy, ale do klubu Oberneuland.

Ailton obecnie wiedzie życie celebryty. Wyprodukował swój napój energetyczny, nagrał piosenkę, a nawet wystąpił w niemieckiej edycji "Tańca z Gwiazdami". Do 2013 r. grał w niższych ligach w Niemczech, bo jak sam twierdził "nie może po prostu siedzieć w domu na kanapie i pić kawę". Niektórzy jednak dopatrują się w tym drugiego dna. Ailton w trakcie kariery nie należał do oszczędnych. Wydawał setki tysięcy na ubrania i biżuterię dla swojej żony.

Dzisiaj słynny Brazylijczyk jest agentem piłkarskim i bywa nawet na meczach polskiej ligi. W wywiadzie dla "Piłki Nożnej" przy okazji wizyty na meczu Korony Kielce a Termalicą Nieciecza powiedział: - Dopiero po zakończeniu przygody z piłką zostałem zaproszony przez mojego przyjaciela Dietera Burdenskiego do Kielc i obejrzałem spotkanie polskiej ekstraklasy. Dieter działa w Koronie i pewnie częściej będę się teraz u was pojawiał. W Kielcach mi się podoba, jest świetny stadion, kibice i podstawy, by stworzyć fajny klub.

Ailton mógł osiągnąć więcej, ale wolał żyć po swojemu. Trudno jednak stwierdzić czy gdyby żył wbrew swoim przyzwyczajeniom, miałby szanse choćby na tytuł króla strzelców Bundesligi. Po karierze cieszy się życiem, ale już bez blasku fleszy. Stał się trochę zapomniany. Dzisiaj taki piłkarz z pewnością miałby o wiele trudniej niż jeszcze 20 lat temu. W Bremie nadal jest legendą, a na świecie wszyscy go zapamiętają jako tęgiej postury snajpera w zielono-pomarańczowej koszulce, który zachwycił kibiców w 2004 roku.

