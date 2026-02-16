Tomasiak jeszcze raz powalczy o medal. Właśnie stał się faworytem do złota

Można zażartować, że Kacper Tomasiak dopiero teraz pojedzie na swoją docelową imprezę. I to po części prawda: na początku sezonu wszyscy zakładaliśmy, że Polak będzie walczył przede wszystkim o medale mistrzostw świata juniorów. Jeśli dopuszczaliśmy myśl o igrzyskach olimpijskich, to raczej o wyjeździe 19-latka do Włoch "po naukę", a nie medale.
A jednak zaskoczył nas wszystkich - srebro i brąz indywidualnie oraz kolejne srebro w konkursie duetów zrobiły z niego sensację tych igrzysk. I teraz to, co zrobi w Norwegii, na pewno dla samego Tomasiaka będzie miało już mniejsze znaczenie. Ale polski skoczek wybierze się tam po coś więcej.
Kacper Tomasiak wróci tym samym do miejsca, w którym debiutował w Pucharze Świata. W listopadzie zeszłego roku pewnie wiedział, że znów się tu pojawi - taki był plan. Ale że będzie na tych MŚJ główną gwiazdą tuż po największym sukcesie w karierze? Wtedy chyba nikt by tego nie przewidział. Chociaż na dużym obiekcie Lysgardbakken Tomasiak prezentował się naprawdę dobrze - zajął szóste miejsce z drużyną w konkursie mikstów, a potem był 18. i 22. indywidualnie.
To już były dla nas naprawdę świetne wyniki młodego Polaka. Wejście do elity w takim stylu? Może nie "z drzwiami", od razu do ścisłej czołówki, ale bardzo solidne. Potem czterokrotnie wchodził do najlepszej "10", a dwa razy znalazł się w top 5 zawodów PŚ. I na igrzyskach zaszokował świat skoków.
Na początku zimy myśleliśmy, że Tomasiak będzie naszą nadzieją na medal, ale właśnie na MŚJ. Jednym z kilku perspektywicznych zawodników, którzy mogą tam powalczyć o miejsce na podium. Gdy zimą stawiał kolejne pewne kroki w PŚ, stało się jasne, że będzie murowanym kandydatem do medalu. A teraz? Dzięki medalom igrzysk we Włoszech jest faworytem do wygrania MŚJ. W końcu w Predazzo lepszych od niego juniorów nie było.
Choć w Norwegii na pewno będzie mógł mu zagrozić Austriak Stephan Embacher, który wygrał poprzednie dwie edycje imprezy. Na igrzyskach indywidualnie był dwukrotnie siódmy.
A Tomasiak akurat z juniorskimi mistrzostwami ma trochę rachunków do wyrównania. W 2023 roku na MŚJ zajął kompletnie niespodziewanie czwarte miejsce, a inni trenerzy pytali polskiego sztabu, "kim on właściwie jest". Ostatnie dwie edycje to jednak wyniki poniżej jego obecnych możliwości - 26. i ósme miejsce, odpowiednio w Planicy i Lake Placid.
Jak na tamten etap jego kariery, oba nie były złe. Ale dziś sam Tomasiak będzie chciał więcej. Jako medalista olimpijski pewnie chce po prostu potwierdzić swoją świetną dyspozycję. I zgarnąć kolejne medale - nawet jeśli z imprezy o dużo niższej randze.
Plan wysłania Tomasiaka do Lillehammer potwierdził nam już po zawodach na normalnej skoczni w Predazzo trener kadry B Wojciech Topór. - Jest o co walczyć, Kacper jest w gronie faworytów, więc pojedzie rywalizować o swój pierwszy indywidualny medal mistrzostw świata juniorów - mówił szkoleniowiec.
Kibice mogliby chcieć widzieć Tomasiaka jedynie w Pucharze Świata i spodziewać się go do końca sezonu tylko tam. Ale o tym, że 19-latek pojawi się na MŚJ, mówi nam także Adam Małysz. - Nie wyobrażam sobie, że nie pojedzie na MŚJ. Jest dalej juniorem i to jego główna impreza - stwierdził prezes Polskiego Związku Narciarskiego. - O złoto na pewno nie będzie łatwo, zazwyczaj tak jest po sukcesach najwyższej rangi. Ale liczę, że spisze się dobrze.
Tomasiak poleci do Norwegii także z innego powodu. Medaliści mistrzostw świata juniorów zdobywają imienne zaproszenie do Pucharu Świata aż do kolejnej edycji MŚJ. To oznacza, że Tomasiak od marca mógłby startować w PŚ "nie zabierając" jednego z miejsc przydzielonych Polsce przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS) na podstawie światowego rankingu i wyników Pucharu Kontynentalnego.
Stawka jest zatem bardzo duża - to byłby spory zysk dla polskich skoków. Tomasiak będzie przecież pewny wyjazdów na zawody PŚ do końca zimy, a i od startu kolejnego sezonu trudno sobie dziś wyobrazić polską kadrę bez niego. Gdyby miał imienne zaproszenie za medal MŚJ, Polska zyskałaby możliwość wysyłania na zawody PŚ kolejnego zawodnika.
- Stawka jest duża i fajna. Takie dodatkowe miejsce w Pucharze Świata to wielka sprawa, bo wtedy właśnie inni zawodnicy mogą się pokazać w zawodach najwyższej rangi - przyznaje Wojciech Topór.
Szef zaplecza polskich skoków ma nadzieję, że sukces zawodnika z jego grupy da także sporo motywacji kolejnym młodszym zawodnikom. - Fajnie, że zdobył medale na igrzyskach i pokazał innym młodym adeptom skoków, że można osiągać wielkie sukcesy. Oby to się przełożyło i na ich osiągnięcia - przekonuje trener.
Mistrzostwa świata juniorów w Lillehammer zaplanowano na 2-8 marca. Konkurs juniorów na skoczni normalnej odbędzie się 5 marca, a dwa dni później będziemy świadkami rywalizacji drużynowej. Tomasiak weźmie też pewnie udział w konkursie mikstów - 8 marca.