Hurkacz przetrwał jazdę kolejką górską. Wie, czego uniknąć w kluczowym meczu

Zaczęło się świetnie, ale potem stopniowo rosły obawy, że Huberta Hurkacza po meczu 3. rundy Australian Open czekać będzie jednak stypa zamiast fety. Ostatecznie jednak rozstawiony z dziesiątką Polak pokonał Kanadyjczyka Denisa Shapovalova, turniejową dwudziestkę 7:6, 6:4, 1:6, 4:6, 6:3.

"Serwis wciąż nie był rewelacyjny, ale wystarczająco dobry". Hurkacz słuchał trenera. Czasami

Ci, którzy znają już trochę Hurkacza, wiedzą, że zwykle nie pokazuje po sobie zbytnio emocji. W piątek, kiedy sprawy na korcie przestały układać się po jego myśli, to kilka razy wyrzucił z siebie złość, krzycząc, machając rakietą. Gdy jego dwusetowa przewaga stopniowo malała, uderzył mocno piłkę, która poleciała poza kort. Rywal jednak był wyraźnie na fali i potrzebna była piąta partia. W niej 25-latek z Wrocławia zdołał przyhamować szarżującego wciąż rywala.

- To z pewnością było trochę jak jazda kolejną górską. I bitwa. Prowadziłem 2:0 w setach, ale Denis zaczął grać naprawdę dobry tenis. Było ciężko. W trzecim i czwartym secie grał naprawdę świetnie. Lepiej ode mnie - przyznał spokojny już na konferencji Hurkacz.

Shapovalov nie miał nic do stracenia po dwóch setach i zaczął grać bardzo ryzykownie. Kolejne jego uderzenia trafiały w pole gry i zaczął się odradzać.

- Nie można pozwolić Denisowi na prowadzenie gry. Wiedziałem, że od początku piątej partii muszę poprawić podanie, by je utrzymać oraz grać bardziej agresywnie. Serwis wciąż nie był rewelacyjny, ale wystarczająco dobry. Musiałem też czekać na swoje okazje na returnie - opowiadał dziennikarzom Polak.

W trudnych momentach - właściwie po każdej akcji - jego wzrok wędrował w kierunku boksu i trenera Craiga Boytona. Amerykanin to oaza spokoju.

- Teraz też był nią. Czasem przekazuje mi w takich sytuacjach jedną czy dwie wskazówki co do tego, co mam robić. Starałem się czasami słuchać - rzucił z uśmiechem Hurkacz.

Praca nad mentalnością powoli przynosi owoce. "Przyjeżdża się na turniej, by zdobyć puchar"

Polak nie zastanawiał się długo przy odpowiedzi na pytanie o to, z czego najbardziej jest zadowolony po dotychczasowych trzech meczach w Melbourne. Czuje się mocny psychicznie. Do tej pory często przedwcześnie żegnał się z rywalizacją w Wielkim Szlemie, ale tym razem uniknął czarnego scenariusza.

- Mentalnie dużo mi dały te dwa wcześniejsze pojedynki. Cały czas wkładam w to dużo pracy. Rozmawiam z Craigiem, medytuję. To owocuje. Powoli, ale czekam aż wejdę z moją grą na jeszcze wyższy poziom - podsumowuje 25-latek.

Teoretycznie już ma powody do świętowania - po raz pierwszy w karierze zagra w 1/8 finału Australian Open. Hurkacza jednak nie interesuje takie podejście.

- Marzę, by być dalej i na tym się skupiam. By być gotowym na kolejny mecz. Nie przyjechałem tu, by wygrać dwa czy trzy mecze. Cieszę się z każdego zwycięstwa, bo to bardzo cenne, ale tak naprawdę przyjeżdża się na turniej, by zdobyć puchar - puentuje.

Na Margaret Court Arena, drugi co do wielkości obiekt Melbourne Park, wszedł po Idze Świątek. Liderka rankingu WTA awans do 1/8 finału wywalczyła w 55 minut, tracąc tylko jednego gema. A po meczu za pomocą tradycyjnego u zwycięzców podpisu na kamerze przekazała wsparcie czekającemu wówczas na swój pojedynek Hurkaczowi. Gdy mu o tym wspominamy, to uśmiechnął się szerzej.

- Iga grała dziś niesamowicie i ogólnie gra fenomenalnie. Z przyjemnością patrzyłem na to z bliska - zapewnił.

A potem opowiadał jeszcze o kolejnym rywalu. 25-latek, by zrobić kolejny krok w kierunku wymarzonego pucharu w Melbourne, musi pokonać Sebastiana Kordę. Z 31. na liście ATP zawodnikiem grał w 2021 roku i pokonał go. Dobrze pamięta, co jest główną bronią Amerykanina.

- Nie ma wątpliwości, że ma bardzo potężny forhend. Lepiej nie pozwolić mu na posłanie kilku takich agresywnych uderzeń z rzędu. Potrafi to robić świetnie - przyznał Polak.